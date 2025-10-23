México

El hueso de aguacate puede ser la salvación de tu cabello, así puedes usarlo

Este remedio casero puede traer beneficios para quienes deseen mejorar su cuidado personal

Por Mariana L. Martínez

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El creciente interés por opciones naturales ha llevado a muchos a explorar los posibles efectos positivos del hueso de aguacate en el cabello.

Aplicar este ingrediente puede proporcionar beneficios notables gracias a sus antioxidantes, aminoácidos y aceites esenciales. Los compuestos fenólicos presentes en el hueso tienen el potencial de revitalizar el cuero cabelludo y favorecer la mejora del cabello seco o dañado; la recomendación es utilizarlo de forma moderada para evitar reacciones adversas.

Este recurso casero contiene flavonoides y aminoácidos naturales que fortalecen la fibra capilar desde la raíz hasta las puntas. Además, se atribuyen estas propiedades:

  • Reducción de la caída al fortalecer los folículos.
  • Hidratación del cuero cabelludo y combate de la resequedad.
  • Mejora del brillo y la textura del cabello.
  • Disminución del frizz y prevención de puntas abiertas.
  • Estimulación del crecimiento gracias a la mejor circulación en la raíz.

Al mezclar el hueso de aguacate con aceite de coco o de oliva, su efecto humectante se intensifica, dejando el cabello más suave al tacto.

Cómo hacer una mascarillla de semilla de aguacate

El proceso recomendado para crear una mascarilla capilar consiste en lavar y secar la semilla de aguacate, rallarlo finamente y hervir la ralladura junto a una ramita de romero en tres tazas de agua durante 15 minutos.

Tras dejar reposar la mezcla media hora, se debe colar y aplicar sobre el cuero cabelludo y la longitud del cabello, manteniéndola entre 20 y 30 minutos antes del enjuague.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta preparación puede repetirse hasta tres veces por semana y ayuda a mantener la hidratación, el brillo y la suavidad del cabello sin necesidad de productos químicos.

En relación al cubierto de canas, el agua obtenida de hervir la semilla desprende un tono rojizo que puede pigmentar suavemente la cabelllera

El procedimiento común implica rallar dos huesos secos, hervirlos con una vara de canela en un litro de agua durante diez minutos, reposar 24 horas, colar y almacenar la mezcla. Para aplicar, se recomienda usar un atomizador sobre el cabello húmedo, especialmente en las zonas canosas, dejando actuar media hora y enjuagando con agua fría. Se aconseja repetirlo cada dos semanas y, si la mezcla se refrigera, puede conservarse hasta siete días.

La aplicación regular puede dar reflejos cálidos y suavizar el gris, aunque los resultados varían según el tipo de cabello.

