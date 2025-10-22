Harfuch anuncia que hay un segundo detenido por el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo en Michoacán

El secretario de Seguridad federal compareció este miércoles en el Senado. REUTERS/Raquel Cunha

Este miércoles, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer que se detuvo a un segundo implicado en el asesinayo de Bernardo Bravo, líder limonero, en el estado de Michoacán.

Fue durante su comparecencia en el Senado de la República donde dio a conocer esta información.

“Su cuestionamiento de cómo prevenir la extorsión en productores de campo, y el lamentable homicidio al que usted se refirió, que por cierto quiero aprovechar para mencionar que hace unos momentos las autoridades del estado de Michoacán, en coordinación con el Gabinete de Seguridad tuvieron otra detención de este lamentable homicidio y las operaciones van a continuar”, dijo tras una pregunta.

Además dijo que las operaciones del gabinete de Seguridad y de las autoridades de Michoacán se incrementarán hasta detener a todos los responsables del homicidio y de otros que ocurren en la región.

El cuerpo de líder limonero fue encontrado el pasado lunes. (Fb: Bernardo Bravo)

“Hay varios delitos que lamentablemente no se dan a conocer con la misma fuerza mediática que se dio a conocer este lamentable homicidio, pero es compromiso del Gabinete de Seguridad el detener a todos los responsables que generan violencia en esa zona”, dijo Harfuch.

Asesinan a Bernardo Bravo Manríquez

El pasado lunes 20 de octubre, la Fiscalía de Michoacán dio a conocer que Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de limoneros de Apatzingán, fue asesinado.

Octavio Ocampo, diputado local en Michoacán, dijo sobre el homicidio que “Bernardo fue un hombre valiente, comprometido con las causas del campo y defensor incansable de las y los productores de limón. Su voz representaba dignidad, trabajo y esperanza para toda la región”.

El cuerpo del líder limonero presentaba huellas de tortura. Las autoridades encontraron su cadáver abandonado en la carretera Apatzingán-Presa del Rosario, lugar al que acudieron policías investigadores.

“No podemos permitir que la violencia siga arrebatando vidas de quienes luchan por el desarrollo”, recalcó Ocampo.

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el asesinato. (Gobierno de México)

Las primeras indagatorias consideran que el homicidio fue ejecutado por el crimen organizado, debido a las características de los hechos.

Sheinbaum se pronuncia sobre el hecho

Tras darse a conocer el asesinato, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su consternación y exigió justicia tras el asesinato del empresario y líder citrícola Bernardo Bravo, en el Valle de Apatzingán, Michoacán.

“Tiene que haber justicia”, dijo Sheinbaum el pasado martes en su conferencia de prensa matutina.

La mandataria nacional hizo un llamado a las autoridades de seguridad para actuar de forma decidida y aseguró que el Estado dará seguimiento al caso para que no quede impune. También expresó su preocupación por el entorno de inseguridad que enfrentan los agricultores del país.