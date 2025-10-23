México

Alebrijes Gigantes en Reforma: a partir de este día puedes llevar a tus hijos o familiares a verlos

El otoño en la CDMX se pintará de colores con exhibición que concluirá el 9 de noviembre

Por Raúl A. González

Alebrijes gigantes llegan a Reforma.
Alebrijes gigantes llegan a Reforma. Foto: (Gobierno de la CDMX)

Iniciando con los festejos del Dia de muertos y con motivo de la decimoséptima edición del Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales, el Museo de Arte Popular organiza esta exposición pública que se encuentra llena de coloridas e imponentes criaturas, particularmente representativas de nuestra cultura.

El pasado 18 de octubre se llevó a cabo una deslumbrante inauguración en la que se invitó a los visitantes a realizar la ruta completa de 3 kilómetros que aborda esta muestra. Además de los propios alebrijes, música, danza y carros alegóricos adornaron el recorrido.

Alebrijes gigantes en la CDMX.
Alebrijes gigantes en la CDMX. Foto: (iStock)

¿En dónde se encuentra el recorrido?

Estos alebrijes actualmente se encuentran situados en el tramo que aborda desde el Ángel de la Independencia hasta la Estela de Luz, pasando por 5 de Mayo, Eje Central, Avenida Juárez y, por supuesto, el propio Paseo de la Reforma.

Como una muestra del gran ingenio y talento artístico de los mexicanos, esta presentación ofrece alrededor de 200 esculturas manufacturadas a partir de cartón y papel maché, que plasman las peculiaridades y magnificencia de estos seres mitológicos.

Elaboradas por artistas y artesanos participantes que se sumaron a la convocatoria, cada una de estas figuras cuenta con una interpretación, toque único de color, simbolismo e importancia cultural de nuestras tradiciones a través de las historias que nos constituyen.

Alebrijes gigantes en la CDMX.
Alebrijes gigantes en la CDMX. . Crédito: Segob CDMX

Hasta cuándo se podrá acudir a esta exposición

Lo mejor de este desfile es que su acceso será totalmente gratuito hasta el día en que concluya su exhibición el 9 de noviembre. Por ello, el periodo para prepararse y acudir a esta experiencia que derrocha creatividad y mensajes sobre nuestro legado cultural, será considerable.

En una ceremonia que se suscitará el 25 de octubre, el MAP se encargará de otorgar un premio que ronda entre los 70 mil y los cuarenta mil pesos a las tres mejores creaciones elegidas por un jurado seleccionado, así como de señalar las menciones honoríficas del evento.

