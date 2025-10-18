Desfile de Alebrijes y Marcha Zombie 2025 en la CDMX | En vivo

El desfile comenzará en el Zócalo de la CDMX y pasará por avenida 5 de Mayo, avenida Juárez y Paseo de la Reforma, hasta llegar a la Glorieta de la Columna de la Independencia.
La Ciudad de México se prepara para recibir una nueva edición del Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales, en el que más de 200 figuras recorrerán las calles del Centro Histórico este sábado 18 de octubre de 2025, a partir de las 12 horas.
Previo al inicio de la marcha, a las 15:40 horas, se realizará el tradicional baile de “Thriller”, tema que inmortalizó Michael Jackson, así como un concurso de disfraces y de maquillaje.
El evento iniciará a las 16 horas y el contingente pasará por avenidas importantes como el Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Eje Central.
Se sugiere a los asistentes a los asistentes llegar con anticipación.
Hoy sábado 18 de octubre se realizará la Marcha Zombie que partirá desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo de la Ciudad de México, en el que disfraces que van de lo espeluznante a lo fantástico son parte del folclore citadino.