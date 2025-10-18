México

Desfile de Alebrijes y Marcha Zombie 2025 en la CDMX | En vivo

Actualización y paso de los coloridos y monstruosos contingentes que pasarán por calles y avenidas capitalinas este sábado

Por Eduardo Marsan

Guardar
15:22 hsHoy

El desfile comenzará en el Zócalo de la CDMX y pasará por avenida 5 de Mayo, avenida Juárez y Paseo de la Reforma, hasta llegar a la Glorieta de la Columna de la Independencia.

15:17 hsHoy

Hoy a las 12 horas se realizará una edición del Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales, en el que más de 200 figuras recorrerán las calles del Centro Histórico.

Desfile de alebrijes 2025: A qué hora comienza y cuál será el recorrido este sábado 18 de octubre

Las esculturas de cartón, madera y papel encabezarán la ruta festiva hacia el Ángel de la Independencia y permanecerán expuestas durante casi un mes en Paseo de la Reforma

Por Miguel Flores

Este sábado 18 de octubre
Este sábado 18 de octubre se llevará a cabo el Desfile de Alebrijes. Crédito: Segob CDMX

La Ciudad de México se prepara para recibir una nueva edición del Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales, en el que más de 200 figuras recorrerán las calles del Centro Histórico este sábado 18 de octubre de 2025, a partir de las 12 horas.

Leer la nota completa
Crédito: Segob CDMX
Crédito: Segob CDMX
14:43 hsHoy

Este será el recorrido de los zombisssssssssssssssss

Marcha Zombie CDMX 2025
Marcha Zombie CDMX 2025
14:15 hsHoy

Previo al inicio de la marcha, a las 15:40 horas, se realizará el tradicional baile de “Thriller”, tema que inmortalizó Michael Jackson, así como un concurso de disfraces y de maquillaje.

Baile de Thriller en la
Baile de Thriller en la CDMX
14:15 hsHoy

El evento iniciará a las 16 horas y el contingente pasará por avenidas importantes como el Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Eje Central.

Se sugiere a los asistentes a los asistentes llegar con anticipación.

|Marcha Zombie 2025
|Marcha Zombie 2025
14:15 hsHoy

Hoy sábado 18 de octubre se realizará la Marcha Zombie que partirá desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo de la Ciudad de México, en el que disfraces que van de lo espeluznante a lo fantástico son parte del folclore citadino.

Temas Relacionados

Marcha Zombie 2025Gobierno de la CDMXDesfile de Alebrijes

Últimas noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 18 de octubre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este sábado

Metro CDMX y Metrobús hoy

“Tengo adicción a la anestesia”: Exintegrante de LCDLFM confiesa su dependencia a las cirugías estéticas

La artista también habló sobre cómo va su vida personal

“Tengo adicción a la anestesia”:

Desfile de alebrijes 2025: A qué hora comienza y cuál será el recorrido este sábado 18 de octubre

Las esculturas de cartón, madera y papel encabezarán la ruta festiva hacia el Ángel de la Independencia y permanecerán expuestas durante casi un mes en Paseo de la Reforma

Desfile de alebrijes 2025: A

Por qué los participantes de La Granja VIP perdieron el 25% del presupuesto semanal

Los granjeros y peones deberán racionar su comida de la siguiente semana y mejorar su desempeño en los establos

Por qué los participantes de

La Granja VIP en vivo hoy 18 de octubre: Eleazar Gómez traiciona a Carolina Ross

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Orquesta Nacional “Juan de

La Orquesta Nacional “Juan de Dios Filiberto” homenajea a Osvaldo Piro en el Palacio Libertad

Gioconda Belli, la voz poética de Nicaragua, conquista el Premio Internacional Carlos Fuentes

Cómo es Spook-a-Rama, la atracción más antigua de Coney Island que aún mantiene vivo el espíritu del miedo

El acusado de tapar el pozo donde enterraron a las víctimas del triple femicidio narco volvió a declarar y detalló cómo era la fosa

El adiós a Windows 10 podría generar millones de toneladas de basura electrónica en todo el mundo

INFOBAE AMÉRICA

Gioconda Belli, la voz poética

Gioconda Belli, la voz poética de Nicaragua, conquista el Premio Internacional Carlos Fuentes

Cómo es Spook-a-Rama, la atracción más antigua de Coney Island que aún mantiene vivo el espíritu del miedo

Así es el monasterio de Sümela, el templo que asoma desde el costado de un acantilado

Literatura para todos o para unos pocos: los premios Planeta y Nobel reavivaron la controversia en el mundo editorial

La escena de Forrest Gump que pasó desapercibida y marcó el destino de uno de sus protagonistas

DEPORTES

Franco Colapinto largará 17° en

Franco Colapinto largará 17° en la Sprint del GP de Estados Unidos de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

River Plate buscará cortar su mala racha en su choque ante el Talleres de Carlos Tevez: hora, TV y formaciones

Sale a la luz el apodo de Franco Mastantuono dentro del vestuario del Real Madrid

Continúa la fecha 13: así están las posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual con la clasificación a las copas y el descenso

Nick Kyrgios apuntó nuevamente contra Jannik Sinner por el caso de dopaje: “No lo soporto”