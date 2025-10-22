México

Recapturan a “Mono Canelo”, líder de una célula de Los Chapitos y generador de violencia en Culiacán, Sinaloa

El sujeto fue aprehendido junto a cinco hombres durante una agresión armada contra elementos de seguridad

Por Ale Huitron

Durante el enfrentamiento fue abatido
Durante el enfrentamiento fue abatido uno de los agresores. Foto: SSP Sinaloa

José Manuel Álvarez, alias “Mono Canelo” e identificado como líder de una célula de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, fue recapturado por elementos de seguridad tras una agresión armada ocurrida en un complejo de departamentos en Culiacán, Sinaloa.

Su segunda aprehensión ocurrió luego de que elementos de seguridad estatales, federales y de las Fuerzas Armadas atendieran una denuncia anónima sobre la presencia de hombres armados en un complejo habitacional del sector Tres Ríos de la capital.

Al atender el reporte, los agentes fueron atacados a tiros por parte de los sujetos, lo que dejó como saldo un agresor abatido y seis detenidos, entre ellos “Mono Canelo”.

Además, las autoridades aseguraron 2 fusiles calibre 7.62x51 mm, 2 carabinas M4 calibre 5.56x45 mm, 1 carabina M4 calibre .223, 1 subametralladora calibre 9 mm, 1 fusil AK-47, 2 pistolas calibre 9 mm, 12 cargadores y 3 vehículos.

Una consulta realizada por Infobae México en el Registro Nacional de Detenciones, refiere que José Manuel Álvarez fue detenido a las 20:30 horas del lunes 20 de octubre en la calle Desarrollo Urbano Tres Ríos de la colonia Boulevard Alfonso Zaragoza, ubicado en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con la descripción realizada del sujeto, vestía una playera negra, un short negro con blanco y tenis negros, además de tener cabello del mismo color y barba.

Foto: RND
Foto: RND

Detenido en julio y liberado por un juez

La primera detención de José Manuel Álvarez, alias “Mono Canelo”, ocurrió el 19 de julio de 2025, en el que fue localizado junto a Javier “G” de 45 años de edad en la capital de Sinaloa, sin embargo, el Juez de Control determinó el 26 de julio de 2025 no vincularlos a proceso y ordenó su inmediata libertad.

Los Noticieristas informó que durante la recaptura de “Mono Canelo” también fue aprehendido Javier “G”, sujeto con quien compartió su primera puesta ante las autoridades.

Infobae México pudo conocer que “Mono Canelo” es identificado como líder de una célula de “Los Chapitos” y como uno de los principales generadores de violencia en Culiacán.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, la principal función del sujeto era la coordinación de homicidios, reclutamiento de sicarios y ataques contra grupos rivales.

Esta información la brindó durante su primera detención en julio pasado, en la que se logró la captura de ocho personas -entre ellas “Mono Canelo”- así como el aseguramiento de armas de fuego, narcóticos y artefactos explosivos.

