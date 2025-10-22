¿Quién es Manola Diez? La polémica actriz que entró a La Granja VIP para “salir de pobre”

La actriz es parte de este reality - Diseño: Jovani Pérez/Infobae México

La actriz Manola Diez constantemente ha estado en tendencia en estos últimos días debido a que es participante del reality show de Azteca “La Granja VIP” en donde ha mostrado su carácter amigable, pero temperamental que tiene.

Dentro de la convivencia en el día a día, hubo una confesión que se robó la atención del público al explicar cuál fue el verdadero motivo por el que aceptó ser parte de este nuevo reto televisivo.

“Estoy aquí porque necesito dinero, porque no tengo. Los ahorros se acaban. No me da vergüenza que digan: ‘Manola es pobre’”. Con esa frase, dejó claro que su regreso a la televisión no está marcado por la fama, sino por la necesidad.

A sus 51 años, la actriz regiomontana se muestra directa, sin filtros y sin miedo a hablar de su situación. En el programa, donde las celebridades deben vivir en una granja y cuidar animales sin lujos ni comodidades, Manola se ha mostrado con carácter fuerte y temperamento explosivo, lo que ya le ha causado roces con algunos compañeros, entre ellos Sergio Mayer Mori.

Ella es Manola Diez

Manola Fernández Díez de Pinos, su nombre real, nació el 28 de junio de 1974 en Monterrey, Nuevo León. Es hija del arquitecto Humberto Fernández Díez y de la licenciada Aurora Díez de Pinos.

Antes de llegar a la televisión, estudió Arquitectura, pero a los 19 años decidió dejar su ciudad natal para ingresar al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, donde se formó como actriz.

Su primera oportunidad en televisión llegó con Pueblo chico, infierno grande, producida por José Alberto “El Güero” Castro. Desde entonces, trabajó en varias telenovelas que marcaron los años noventa y principios de los dos mil, como Preciosa, Soñadoras, Infierno en el paraíso, Tres mujeres, Locura de amor, Carita de ángel y Clase 406.

Además, participó en programas como Derbez en cuando, Qué nos pasa y Mujer, casos de la vida real. También fue parte del elenco base de Otro Rollo con Adal Ramones, lo que la hizo conocida entre el público joven de aquella época.

En teatro actuó en obras como Engáñame si quieres, Sé infiel y no mires con quién y Perfume de Gardenia.

En 2004 participó en la tercera edición de Big Brother México, donde fue la undécima expulsada, quedándose a pocos días de la final. Ese reality fue su primer contacto con un formato de convivencia bajo presión, algo que años después repetiría en La Granja VIP.

¿En qué otros programas participó Manola Diez?

Su carrera continuó en producciones como Rebelde, junto a Ninel Conde; Lola, érase una vez, con Eiza González; y en las telenovelas de Telemundo La patrona y Los miserables, ambas al lado de Aracely Arámbula.

A pesar de su trayectoria, Manola no oculta que ha enfrentado momentos difíciles. En La Granja VIP, aseguró que no siente vergüenza por reconocer sus problemas económicos: “¿Porque tengo el pelo pintado parezco rica? Pues igual parezco, pero no soy”, dijo con ironía.

Su participación en el reality de Azteca ha mostrado una versión más humana y frontal de ella. Lejos del glamour de los foros, ahora convive con animales, realiza labores del campo y enfrenta los retos de la convivencia con otras celebridades.

