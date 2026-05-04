México

Sheinbaum revela cuánto recibirá de pensión cuando se jubile: “Alrededor de 30 mil pesos, como maximísimo”

La presidenta explicó la reforma contra las “pensiones doradas” y reveló su propia jubilación del ISSSTE

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Un cálculo preliminar sobre el retiro de la mandataria revela que percibirá una prestación mensual a través del ISSSTE, resultado de su trayectoria laboral en la academia y el servicio público. (Mejorada con IA)
Un cálculo preliminar sobre el retiro de la mandataria revela que percibirá una prestación mensual a través del ISSSTE, resultado de su trayectoria laboral en la academia y el servicio público. (Mejorada con IA)

En medio de la explicación sobre la reforma constitucional que pone fin a las llamadas “pensiones doradas”, la presidenta Claudia Sheinbaum soltó un dato personal que llamó la atención: cuando ella misma se jubile, recibirá alrededor de 30 mil pesos mensuales como máximo — muy por debajo del tope que ahora impone la ley para los altos funcionarios.

“Le estoy pidiendo a un compañero que me haga el cálculo, pero voy a recibir pues alrededor de treinta mil pesos, como maximísimo”, dijo la mandataria durante la mañanera, aclarando que su pensión proviene del ISSSTE, por sus años como profesora universitaria.

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De ayudante de profesor a presidenta

Sheinbaum explicó que su antigüedad en el sistema de pensiones se remonta a cuando era ayudante de profesor en la Facultad de Ciencias de la UNAM, desde muy joven. Esos años se suman a su trayectoria como académica y a otros cargos públicos, lo que determina el monto de su futura jubilación.

Si decide retirarse en 2030, al término de su mandato, la cifra estimada rondaría los 30 mil pesos. Para ponerlo en perspectiva, mencionó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador se jubiló con cerca de 28 mil pesos mensuales, que es lo que recibe actualmente.

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EFE/Presidencia de México/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA(CRÉDITO OBLIGATORO)
EFE/Presidencia de México/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA(CRÉDITO OBLIGATORO)

La reforma: de un millón a 70 mil pesos

El contexto de la revelación fue la entrada en vigor, el 11 de abril de 2026, de la reforma al artículo 127 constitucional que elimina las pensiones doradas en el sector público. La medida es clara: ningún funcionario puede recibir una pensión superior a la mitad del salario de la presidenta, lo que equivale a aproximadamente 70 mil pesos mensuales.

La aplicación es inmediata desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación y abarca:

  • Gobierno federal y sus dependencias
  • Fideicomisos y empresas públicas
  • Gobiernos estatales y municipales

Sheinbaum reconoció que ya existen resistencias al interior de algunas dependencias para aplicar los recortes, aunque no dio nombres ni detalles sobre los casos específicos.

Una cartera de cuero negro con varios billetes de peso mexicano de 20, 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos asomando
Un exmandatario federal obtiene una pensión derivada de su historial laboral en el sector público, monto que se encuentra alineado con las cifras estimadas para el retiro de la actual presidenta

El contraste que lo dice todo

Los números hablan solos. Quien antes recibía un millón de pesos de pensión, ahora recibirá 70 mil. La presidenta lo comparó con la realidad de la mayoría de los mexicanos: el salario promedio de los trabajadores del IMSS ronda los 17 mil a 18 mil pesos mensuales.

“Comparado con las pensiones de la gran mayoría de los mexicanos, pues es una pensión muy buena, la verdad”, dijo Sheinbaum sobre el nuevo tope — una frase que resume la distancia que existía entre las élites burocráticas y el resto del país, y que esta reforma busca, al menos en el papel, comenzar a cerrar.

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