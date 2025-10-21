La Granja VIP: Manola Díez y Sergio Mayer Mori pierden el control y desatan una fuerte discusión

El reality vive su segunda semana - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

En La Granja VIP, la calma dura menos que una orden del capataz. La convivencia entre celebridades, bajo el sol y el lodo de la vida rural, dejó ver su lado más crudo cuando Manola Díez y Sergio Mayer Mori protagonizaron un choque que rompió la aparente armonía de la segunda semana del reality.

El aire se tensó. Las palabras dejaron de ser simples comentarios y se convirtieron en dardos. Manola, fiel a su estilo frontal, soltó lo que muchos pensaban y pocos se atrevían a decir.

“Yo por más que quiero entrar con ese vato, pero me rechaza, ¿pues qué le hice?”, reclamó con voz firme y mirada encendida. En su versión, Mayer Mori la ha mantenido al margen sin razón aparente.

El actor, que actualmente funge como capataz del grupo, no tardó en responder. “No soporto que siempre esté gritando. He intentado ayudar y ser empático, pero se encarga de molestar”, señaló. La tensión escaló con rapidez. Dos personalidades intensas midiendo fuerzas dentro de un encierro donde cada gesto tiene peso y cada palabra deja huella.

El reality vive su segunda semana Crédito: La Granja VIP

Manola Diez muestra su vulnerabilidad

Manola, sin filtro, desnudó algo más que su temperamento: mostró la vulnerabilidad detrás de su carácter.

“No porque me vea bien vestida significa que no tenga necesidades. Estoy aquí porque necesito dinero, a mí no me da vergüenza decir que Manola es pobre”, dijo con una sinceridad que desarmó al público y a sus compañeros. En contraste, criticó el discurso de Mayer Mori, quien ha insistido en su deseo de “reivindicarse”.

El intercambio dejó en claro que La Granja VIP no solo pone a prueba la resistencia física, sino la emocional. Con los ánimos al límite, las jerarquías se tambalean y los egos se encienden. Mayer Mori, acostumbrado a mantener el control, enfrenta a una Manola que no teme desafiarlo ni dentro ni fuera del establo.

Esta confrontación no es un hecho aislado, sino parte de una convivencia que cada día se vuelve más impredecible. Los dieciséis participantes —entre actores, influencers y figuras de la farándula— intentan adaptarse a un entorno que les exige más de lo que imaginaban. Sin lujos, sin filtros, sin máscaras.

(IG: @lagranjavipmx)

Así viven en La Granja VIP

Entre ellos destacan Alfredo Adame, Kim Shantal, Lolita Cortés, Fabiola Campomanes, Eleazar Gómez y Jawy Méndez, entre otros, todos inmersos en un experimento que combina rivalidad, supervivencia y espectáculo. En ese microcosmos televisivo, cada roce se convierte en historia y cada palabra en titular.

La tensión entre Manola y Mayer Mori resume el espíritu del programa: una competencia donde el glamour se diluye entre la tierra y los egos. En La Granja VIP, los personajes públicos dejan de actuar para mostrar quiénes son cuando no hay cámaras que les favorezcan ni ediciones que los salven.

Lo ocurrido entre ambos no solo incendió la granja, también encendió las redes, donde el público tomó partido y convirtió el conflicto en tema de conversación nacional. La producción, fiel al estilo de los realities de alto voltaje, no intervino: dejó que el fuego se expandiera.

Con apenas dos semanas al aire, La Granja VIP ya demostró que no necesita eliminaciones para generar drama. En este terreno de emociones y rivalidades, la verdadera competencia no está en las pruebas rurales, sino en la capacidad de sobrevivir al otro.

Sergio Mayer Mori sigue causando sensación entre los fans de "La Granja VIP" (Captura de pantalla)