México

La Granja VIP: Manola Díez y Sergio Mayer Mori pierden el control y desatan una fuerte discusión

El reality de Azteca se encuentra en su segunda semana al aire

Por Armando Pereda

Guardar
El reality vive su segunda
El reality vive su segunda semana - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

En La Granja VIP, la calma dura menos que una orden del capataz. La convivencia entre celebridades, bajo el sol y el lodo de la vida rural, dejó ver su lado más crudo cuando Manola Díez y Sergio Mayer Mori protagonizaron un choque que rompió la aparente armonía de la segunda semana del reality.

El aire se tensó. Las palabras dejaron de ser simples comentarios y se convirtieron en dardos. Manola, fiel a su estilo frontal, soltó lo que muchos pensaban y pocos se atrevían a decir.

“Yo por más que quiero entrar con ese vato, pero me rechaza, ¿pues qué le hice?”, reclamó con voz firme y mirada encendida. En su versión, Mayer Mori la ha mantenido al margen sin razón aparente.

El actor, que actualmente funge como capataz del grupo, no tardó en responder. “No soporto que siempre esté gritando. He intentado ayudar y ser empático, pero se encarga de molestar”, señaló. La tensión escaló con rapidez. Dos personalidades intensas midiendo fuerzas dentro de un encierro donde cada gesto tiene peso y cada palabra deja huella.

El reality vive su segunda semana Crédito: La Granja VIP

Manola Diez muestra su vulnerabilidad

Manola, sin filtro, desnudó algo más que su temperamento: mostró la vulnerabilidad detrás de su carácter.

“No porque me vea bien vestida significa que no tenga necesidades. Estoy aquí porque necesito dinero, a mí no me da vergüenza decir que Manola es pobre”, dijo con una sinceridad que desarmó al público y a sus compañeros. En contraste, criticó el discurso de Mayer Mori, quien ha insistido en su deseo de “reivindicarse”.

El intercambio dejó en claro que La Granja VIP no solo pone a prueba la resistencia física, sino la emocional. Con los ánimos al límite, las jerarquías se tambalean y los egos se encienden. Mayer Mori, acostumbrado a mantener el control, enfrenta a una Manola que no teme desafiarlo ni dentro ni fuera del establo.

Esta confrontación no es un hecho aislado, sino parte de una convivencia que cada día se vuelve más impredecible. Los dieciséis participantes —entre actores, influencers y figuras de la farándula— intentan adaptarse a un entorno que les exige más de lo que imaginaban. Sin lujos, sin filtros, sin máscaras.

(IG: @lagranjavipmx)
(IG: @lagranjavipmx)

Así viven en La Granja VIP

Entre ellos destacan Alfredo Adame, Kim Shantal, Lolita Cortés, Fabiola Campomanes, Eleazar Gómez y Jawy Méndez, entre otros, todos inmersos en un experimento que combina rivalidad, supervivencia y espectáculo. En ese microcosmos televisivo, cada roce se convierte en historia y cada palabra en titular.

La tensión entre Manola y Mayer Mori resume el espíritu del programa: una competencia donde el glamour se diluye entre la tierra y los egos. En La Granja VIP, los personajes públicos dejan de actuar para mostrar quiénes son cuando no hay cámaras que les favorezcan ni ediciones que los salven.

Lo ocurrido entre ambos no solo incendió la granja, también encendió las redes, donde el público tomó partido y convirtió el conflicto en tema de conversación nacional. La producción, fiel al estilo de los realities de alto voltaje, no intervino: dejó que el fuego se expandiera.

Con apenas dos semanas al aire, La Granja VIP ya demostró que no necesita eliminaciones para generar drama. En este terreno de emociones y rivalidades, la verdadera competencia no está en las pruebas rurales, sino en la capacidad de sobrevivir al otro.

Sergio Mayer Mori sigue causando
Sergio Mayer Mori sigue causando sensación entre los fans de "La Granja VIP" (Captura de pantalla)

Temas Relacionados

Manola DiezSergio Mayer MoriLa Granja VIPAztecaTV Aztecamexico-entretenimiento

Más Noticias

La Granja VIP en VIVO: sigue a los granjeros la tarde de hoy 21 de octubre

Minuto a minuto al interior del reality show

La Granja VIP en VIVO:

Asesinan a subdirector de la Policía Municipal de Indaparapeo, Michoacán

Víctor Daniel Velázquez fue atacado a balazos en la carretera a Queréndaro

Asesinan a subdirector de la

Jornada tranquila para el Popocatépetl: el volcán registró 11 emisiones en las últimas 24 horas

Considerado uno de los volcanes más activos de México, se encuentra ubicado en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México

Jornada tranquila para el Popocatépetl:

Doble golpe en Tabasco: cae “El Flaco” y dan con más de media tonelada de marihuana junto con dosis de cristal

Los dos operativos por parte de fuerzas especiales y elementos federales de seguridad tuvieron lugar en Nacajuca y Cunduacán respectivamente

Doble golpe en Tabasco: cae

Hoy No Circula para este 22 de octubre en el Valle de México y de Toluca

Recuerda que erste programa de restricción vehicular se extendió más allá de la Ciudad de México y su zona conurbada, ahora también aplica en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula para este
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a subdirector de la

Asesinan a subdirector de la Policía Municipal de Indaparapeo, Michoacán

Doble golpe en Tabasco: cae “El Flaco” y dan con más de media tonelada de marihuana junto con dosis de cristal

Fuerzas federales destruyen narcocampamento del Cártel de Sinaloa en Tepuche

Aseguran 2 laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas sintéticas en Culiacán, no se reportan detenidos

Así fue la detención de Tania “N”, exdiputada del PRI acusada de homicidio y ligada a La Barredora del CJNG en Puebla | VIDEO

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en VIVO:

La Granja VIP en VIVO: sigue a los granjeros la tarde de hoy 21 de octubre

La Granja VIP en vivo hoy 21 de octubre: así se vive la tensión en el reality tras la nominación de Eleazar Gómez

El otro Medio Metro se presentó en el programa Hoy tras la muerte del “original”

La Granja VIP: cómo votar hasta 120 veces por día

‘La Güereja’ reaparece para aclarar cuál es su estado de salud luego de ser derribada accidentalmente por Cecilia Galliano

DEPORTES

Julia Hart, estrella de AEW,

Julia Hart, estrella de AEW, emocionada por luchar en la Arena México y advierte que conquistará el Grand Prix de Amazonas 2025

Gran Premio de México 2025: esta es la derrama económica que dejará la carrera en la CDMX

Esta es la emotiva historia de superación de Alejandro Kirk, el primer catcher mexicano en jugar una Serie Mundial

Reportan despidos masivos en ESPN México: estos conductores saldrían de la cadena junto a directivos

¿Santi Gimenez de rojiblanco? Esta es la razón por la que ‘Chaquito’ no jugaría con Chivas