México

La Granja VIP en vivo hoy 21 de octubre: así se vive la tensión en el reality tras la nominación de Eleazar Gómez

Descubre todos los conflictos, peleas y chismes que se viven en este reality de Azteca

Por Armando Pereda

Guardar
El debut de La Granja
El debut de La Granja VIP en TV Azteca marca el inicio de una competencia donde el público decide el destino de los participantes (TV Azteca)

A más de una semana de haber arrancado su temporada, el reality de La Granja VIP vive momentos de tensión, tras la eliminación de Carolina Ross, quien nominó a Eleazar Gómez.

14:13 hsHoy

Eleazar Gómez podría enfrentar una denuncia por presunta violencia tras salir de La Granja VIP, según Ana María Alvarado

En 2020, el actor enfrentó un proceso legal por violencia familiar en contra de su entonces novia Tefi Valenzuela

Por Adriana Castillo

La Granja tendrá su primer
La Granja tendrá su primer viernes de Traición (Captura de pantalla)

Eleazar Gómez podría enfrentar un nuevo proceso legal por presunta violencia tras salir de La Granja VIP, así lo dio a conocer la periodista Ana María Alvarado en su canal de YouTube.

Leer la nota completa
14:12 hsHoy

Acusan a Eleazar Gómez de insultar a La Bea tras ser nominado en La Granja VIP | Video

El actor cambió su actitud con algunos de sus compañeros tras quedar nominado por segunda semana consecutiva

Por Adriana Castillo

(IG: @lagranjavipmx)
(IG: @lagranjavipmx)

Eleazar Gómez se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras quedar nominado, por segunda semana consecutiva, en La Granja VIP.

Leer la nota completa
14:12 hsHoy

La Granja VIP: conoce todos los detalles del reality de Azteca antes del estreno

Adal Ramones, Lola Cortés, Flor Rubio, Alfredo Adame son parte del elenco de este nuevo programa

Por Armando Pereda

Pronto comenzará este nuevo reality
Pronto comenzará este nuevo reality show - Foto: Especial

Faltan pocos días para el inicio de un nuevo reality show en el que diversos famosos deberán salir de su zona de confort y abandonar todas sus comodidades en la Granja VIP. En este programa, la fama no será lo importante; lo que realmente contará será la resistencia física, emocional y mental de cada participante.

Leer la nota completa
14:10 hsHoy

¿Cuándo iniciará La Granja VIP? El reality de Azteca que se enfrentará a ¿Quién es la Máscara? de Televisa

Descubre todos los detalles de esta nueva competencia

Por Armando Pereda

Este programa llegará muy pronto
Este programa llegará muy pronto a la televisión - Foto: Azteca

El reality show más esperado en Azteca: La Granja VIP está por comenzar transmisiones, en donde diferentes celebridades vivirán una experiencia única rodeados de retos y tareas que deberán cumplir.

Leer la nota completa
14:09 hsHoy

Confirmado: Lola Cortés, Linet Puente y Flor Rubio se unen al nuevo reality de TV Azteca, La Granja VIP

Muy pronto se estrenará esta nueva competencia

Por Armando Pereda

Ellas serán parte de este
Ellas serán parte de este nuevo reality que llegará muy pronto a la televisión - Foto: Azteca

TV Azteca presentó oficialmente a Lola Cortés, Linet Puente y Flor Rubio como parte del elenco que se une a La Granja VIP, el nuevo reality que llegará a la pantalla muy pronto por Azteca Uno.

Leer la nota completa
14:09 hsHoy

Filtran lista completa de famosos que entrarían a La Granja VIP, el nuevo reality de TV Azteca

Descubre qué celebridades entrarán a este programa conducido por Adal Ramones

Por Armando Pereda

Un nuevo reality llegará a
Un nuevo reality llegará a la televisión - Diseño: Jovani Pérez/Infobae México

Una filtración reveló los nombres de las 12 celebridades que dejarán los reflectores para instalarse en un escenario rudo y sin privilegios: La Granja VIP, la nueva apuesta de TV Azteca que pondrá a prueba la resistencia, la paciencia y hasta el ego de los participantes.

Leer la nota completa
14:08 hsHoy

La Granja VIP: Famosos sin filtros ni privilegios, TV Azteca apuesta por un reality extremo en 2025

La televisora prepara un nuevo programa de televisión en donde diversas celebridades saldrán de su zona de confort para poder sobrevivir en el día a día, se explicó en entrevista con INFOBAE MÉXICO

Por Armando Pereda

La producción prepara los detalles
La producción prepara los detalles para este nuevo programa - Diseño: Jovani Pérez/Infobae México

TV Azteca alista uno de sus proyectos más ambiciosos para 2025: un reality show que dejará a las celebridades sin su zona de confort.

Leer la nota completa
14:08 hsHoy

¿De qué se trata La Granja VIP? Nuevo reality que Azteca estrenará para competir con La Casa de los Famosos México 3

Con un enfoque particular en la convivencia y retos campestres, este programa de televisión llega en un momento clave para captar audiencias para el público amante de programas de competencias

Por Armando Pereda

El nuevo reality show tendrá
El nuevo reality show tendrá sorpresas para el público - Foto: Azteca

Un grupo de famosos se enfrentará a la aventura televisiva de La Granja VIP en el que tendrán que dejar a un lado los lujos, sin camas cómodas, ni asistentes personales. Aquí, tendrán que ensuciarse las manos si quieren mantenerse dentro.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

La Granja VIPEleazar GómezAlfredo AdameAztecaTV AztecaAzteca UnoLa BeaManola Diezmexico-entretenimiento

Últimas noticias

“Tu personalidad falsa”: Kike Mayagoitia enfrenta a Eleazar Gómez y fans lo aplauden en La Granja VIP

Los internautas señalaron que el artista se estaba redimiendo tras su comentario

“Tu personalidad falsa”: Kike Mayagoitia

Gobierno presenta Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama: así es la estrategia para detectar a tiempo la enfermedad

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el modelo de atención tendrá una inversión de 8 mil millones de pesos

Gobierno presenta Modelo de Atención

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores abrió la jornada este 21 de octubre con baja de 0,96%

Apertura de sesión México S&P/BMV IPC: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

El principal indicador de la

Juan Gabriel en Bellas Artes será proyectado en el Zócalo de la CDMX: cuándo y a qué hora será el magno evento

El gran concierto en vivo de ‘El Divo de Juárez’ podrá ser disfrutado por miles de capitalinos de forma gratuita

Juan Gabriel en Bellas Artes

Festival Nacional Máscaras Danzantes 2025: ¿Cuándo y dónde se llevará a cabo?

En la quinta edición se reunirán danzantes, artesanos y artistas internacionales con el apoyo de Banco Azteca

Festival Nacional Máscaras Danzantes 2025:

ÚLTIMAS NOTICIAS

Números antes de las elecciones:

Números antes de las elecciones: los ingresos cayeron 19% y se estancaron tras una leve recuperación, según un informe privado

Elecciones 2025, en vivo: los últimos movimientos del Gobierno y la oposición antes de la veda

Quedó preso el único acusado por el transfemicidio de Azul Semeñenko en Neuquén

Adiós a ChatGPT en WhatsApp: la app de mensajería solo permitirá usar Meta AI

Ángel de Brito habló del futuro de Beto Casella en tevé: su posible paso a América y qué pasará con Bendita

INFOBAE AMÉRICA

La nueva fuerza para enfrentar

La nueva fuerza para enfrentar a las pandillas comenzó a ejecutar sus primeras acciones en Haití

J Balvin habló sobre la salud mental: “Cuando lidias con la ansiedad o la depresión, puedes sentirte solo o como una carga, pero no es así”

La victoria de Rodrigo Paz anticipa un giro en la política exterior de Bolivia y plantea desafíos institucionales

Quiénes son los rehenes asesinados que aún no fueron devueltos por Hamas a Israel

Disfrutar, convivir y crear recuerdos: los 40 años de McDonald’s en México

DEPORTES

El álbum de fotos del

El álbum de fotos del viaje que compartieron dos estrellas del tenis en Dubái: “Amo a esta chica”

Defensa y Justicia va por la cima de la Zona A como visitante de Unión: hora, TV y probables formaciones

Comienza la temporada 80° de la NBA: candidatos al título, más partidos en la TV y todo lo que hay que saber

Conmoción por la muerte del influencer y gran maestro de ajedrez Daniel Naroditsky a los 29 años

Era una promesa del fútbol, se retiró a los 25 años y trabaja en la construcción: la frase de Cristiano Ronaldo que marcó su vida