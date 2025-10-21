La Granja VIP en vivo hoy 21 de octubre: así se vive la tensión en el reality tras la nominación de Eleazar Gómez

A más de una semana de haber arrancado su temporada, el reality de La Granja VIP vive momentos de tensión, tras la eliminación de Carolina Ross, quien nominó a Eleazar Gómez.
Eleazar Gómez podría enfrentar un nuevo proceso legal por presunta violencia tras salir de La Granja VIP, así lo dio a conocer la periodista Ana María Alvarado en su canal de YouTube.
Eleazar Gómez se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras quedar nominado, por segunda semana consecutiva, en La Granja VIP.
Faltan pocos días para el inicio de un nuevo reality show en el que diversos famosos deberán salir de su zona de confort y abandonar todas sus comodidades en la Granja VIP. En este programa, la fama no será lo importante; lo que realmente contará será la resistencia física, emocional y mental de cada participante.
El reality show más esperado en Azteca: La Granja VIP está por comenzar transmisiones, en donde diferentes celebridades vivirán una experiencia única rodeados de retos y tareas que deberán cumplir.
TV Azteca presentó oficialmente a Lola Cortés, Linet Puente y Flor Rubio como parte del elenco que se une a La Granja VIP, el nuevo reality que llegará a la pantalla muy pronto por Azteca Uno.
Una filtración reveló los nombres de las 12 celebridades que dejarán los reflectores para instalarse en un escenario rudo y sin privilegios: La Granja VIP, la nueva apuesta de TV Azteca que pondrá a prueba la resistencia, la paciencia y hasta el ego de los participantes.
TV Azteca alista uno de sus proyectos más ambiciosos para 2025: un reality show que dejará a las celebridades sin su zona de confort.
Un grupo de famosos se enfrentará a la aventura televisiva de La Granja VIP en el que tendrán que dejar a un lado los lujos, sin camas cómodas, ni asistentes personales. Aquí, tendrán que ensuciarse las manos si quieren mantenerse dentro.