La Granja VIP en vivo hoy 21 de octubre: así se vive la tensión en el reality tras la nominación de Eleazar Gómez

A más de una semana de haber arrancado su temporada, el reality de La Granja VIP vive momentos de tensión, tras la eliminación de Carolina Ross, quien nominó a Eleazar Gómez.

Un grupo de famosos se enfrentará a la aventura televisiva de La Granja VIP en el que tendrán que dejar a un lado los lujos, sin camas cómodas, ni asistentes personales. Aquí, tendrán que ensuciarse las manos si quieren mantenerse dentro.

TV Azteca alista uno de sus proyectos más ambiciosos para 2025: un reality show que dejará a las celebridades sin su zona de confort.

Una filtración reveló los nombres de las 12 celebridades que dejarán los reflectores para instalarse en un escenario rudo y sin privilegios: La Granja VIP , la nueva apuesta de TV Azteca que pondrá a prueba la resistencia, la paciencia y hasta el ego de los participantes.

TV Azteca presentó oficialmente a Lola Cortés, Linet Puente y Flor Rubio como parte del elenco que se une a La Granja VIP , el nuevo reality que llegará a la pantalla muy pronto por Azteca Uno .

El reality show más esperado en Azteca: La Granja VIP está por comenzar transmisiones, en donde diferentes celebridades vivirán una experiencia única rodeados de retos y tareas que deberán cumplir.

Faltan pocos días para el inicio de un nuevo reality show en el que diversos famosos deberán salir de su zona de confort y abandonar todas sus comodidades en la Granja VIP . En este programa, la fama no será lo importante; lo que realmente contará será la resistencia física, emocional y mental de cada participante.

Eleazar Gómez se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras quedar nominado, por segunda semana consecutiva, en La Granja VIP .

Eleazar Gómez podría enfrentar un nuevo proceso legal por presunta violencia tras salir de La Granja VIP , así lo dio a conocer la periodista Ana María Alvarado en su canal de YouTube .

“Tu personalidad falsa”: Kike Mayagoitia enfrenta a Eleazar Gómez y fans lo aplauden en La Granja VIP Los internautas señalaron que el artista se estaba redimiendo tras su comentario

