‘Flores El Patrón’ enfrenta denuncia por presunta violencia doméstica contra su pareja

La marca mexicana Flores El Patrón, conocida por sus entregas virales de ramos “buchones”, enfrenta una fuerte polémica luego de que una mujer que se identificó como pareja y socia del empresario Raúl Tupac denunciara ser víctima de violencia. El video, difundido desde las cuentas oficiales del negocio, se volvió viral en cuestión de horas antes de ser eliminado sin explicación.

Video con la denuncia es eliminado de sus redes oficiales

En el clip, la joven relata que sufrió agresiones por parte del emprendedor, a quien acusa de intentar quitarle a su hijo en un episodio que calificó como “violencia vicaria”. Entre lágrimas, expresó su temor ante una posible represalia: “Tengo miedo de lo que me pueda pasar”. Según su testimonio, el conflicto se intensificó tras la fama alcanzada por la marca, la cual —aseguró— ayudó a construir desde el inicio.

La denunciante se identificó además como la voz detrás de la frase emblemática que hizo famoso al negocio: “Le manda unas flores El Patrón”. Afirmó que trabajaba en el área de entregas y atención al cliente, pero que su relación con Raúl Tupac cambió radicalmente tras el éxito comercial. “Ya no quiero vivir en un entorno de violencia”, declaró en el video antes de que fuera eliminado de las plataformas.

Hasta el momento, Flores El Patrón no ha emitido un comunicado oficial ni ha respondido a los comentarios en redes. Usuarios en TikTok y X (antes Twitter) han exigido una aclaración pública y el resguardo de la integridad de la joven.

¿Quién es “Flores El Patrón”?

Raúl Tupac es el creador del personaje Flores El Patrón y fundador de la marca homónima de arreglos florales de lujo. El concepto nació durante la pandemia de covid-19, cuando el empresario ideó las “entregas temáticas” con música, atuendo norteño, sombrero y la ya icónica frase con la que irrumpía en fiestas y restaurantes para entregar los ramos.

Su éxito lo llevó a participar en Shark Tank México en 2024, donde logró una inversión millonaria al valuar su empresa en 100 millones de pesos. Actualmente, la marca cuenta con millones de seguidores en redes sociales y se ha consolidado como una de las más reconocidas del país en el segmento de flores personalizadas.

El caso ha generado una ola de comentarios sobre la responsabilidad de los influencers y empresarios con alta exposición mediática, así como un debate sobre la normalización de la violencia en redes.