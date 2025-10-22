México

‘Flores El Patrón’ enfrenta denuncia por presunta violencia doméstica contra su pareja

El video, difundido desde las cuentas oficiales del negocio, se volvió viral en cuestión de horas antes de ser eliminado

Por Víctor Cisneros

Guardar
La empresa emitió un comunicado
La empresa emitió un comunicado para advertir sobre el uso indebido de su identidad en internet y exhortó a denunciar cualquier actividad sospechosa. (Facebook / Flores El Patrón)

La marca mexicana Flores El Patrón, conocida por sus entregas virales de ramos “buchones”, enfrenta una fuerte polémica luego de que una mujer que se identificó como pareja y socia del empresario Raúl Tupac denunciara ser víctima de violencia. El video, difundido desde las cuentas oficiales del negocio, se volvió viral en cuestión de horas antes de ser eliminado sin explicación.

Video con la denuncia es eliminado de sus redes oficiales

En el clip, la joven relata que sufrió agresiones por parte del emprendedor, a quien acusa de intentar quitarle a su hijo en un episodio que calificó como “violencia vicaria”. Entre lágrimas, expresó su temor ante una posible represalia: “Tengo miedo de lo que me pueda pasar”. Según su testimonio, el conflicto se intensificó tras la fama alcanzada por la marca, la cual —aseguró— ayudó a construir desde el inicio.

La denunciante se identificó además como la voz detrás de la frase emblemática que hizo famoso al negocio: “Le manda unas flores El Patrón”. Afirmó que trabajaba en el área de entregas y atención al cliente, pero que su relación con Raúl Tupac cambió radicalmente tras el éxito comercial. “Ya no quiero vivir en un entorno de violencia”, declaró en el video antes de que fuera eliminado de las plataformas.

Hasta el momento, Flores El Patrón no ha emitido un comunicado oficial ni ha respondido a los comentarios en redes. Usuarios en TikTok y X (antes Twitter) han exigido una aclaración pública y el resguardo de la integridad de la joven.

Ante el riesgo de que
Ante el riesgo de que más personas puedan ser víctimas de este tipo de engaños, se recomendó a quienes hayan realizado pagos erróneos o compartido información por canales no oficiales, (Facebook / Flores El Patrón)

¿Quién es “Flores El Patrón”?

Raúl Tupac es el creador del personaje Flores El Patrón y fundador de la marca homónima de arreglos florales de lujo. El concepto nació durante la pandemia de covid-19, cuando el empresario ideó las “entregas temáticas” con música, atuendo norteño, sombrero y la ya icónica frase con la que irrumpía en fiestas y restaurantes para entregar los ramos.

Su éxito lo llevó a participar en Shark Tank México en 2024, donde logró una inversión millonaria al valuar su empresa en 100 millones de pesos. Actualmente, la marca cuenta con millones de seguidores en redes sociales y se ha consolidado como una de las más reconocidas del país en el segmento de flores personalizadas.

El caso ha generado una ola de comentarios sobre la responsabilidad de los influencers y empresarios con alta exposición mediática, así como un debate sobre la normalización de la violencia en redes.

Temas Relacionados

Flores el PatrónViolencia domésticaViralTikTokmexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Cómo saber mi folio de la SEP?

El identificador alfanumérico permite rastrear historial académico, simplificar gestiones y acceder a programas sociales

¿Cómo saber mi folio de

Lolita Cortés deja sin desayuno a sus compañeros de La Granja VIP; Sandra Itzel enfurece: “Es una falta de respeto”

La crítica de La Academia amenazó con retirar el desayuno los próximos días a quienes no se levanten temprano

Lolita Cortés deja sin desayuno

¿Quién es Manola Diez? La polémica actriz que entró a La Granja VIP para “salir de pobre”

El reality de Azteca vive su segunda semana de transmisiones

¿Quién es Manola Diez? La

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 22 de octubre

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Garitas de Tijuana: cuál es

Autoridades capitalinas rechazan elección ‘irregular’ en Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la CDMX

Gobierno de la CDMX, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, instalarán un directorio provisional y organizarán nuevas elecciones

Autoridades capitalinas rechazan elección ‘irregular’
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tras enfrentamientos en Culiacán, Sinaloa,

Tras enfrentamientos en Culiacán, Sinaloa, Marina y Guardia Nacional detiene a 4 personas con armas largas

“El Cuini” del CJNG ya negocia en EEUU: fiscalía y sus abogados aplazan audiencia para enero de 2026

Fiscal de Puebla revela si asesinato de Medio Metro Original podría ser un ajuste de cuentas con el crimen organizado

Cuatro muertos tras atentados en Culiacán: un niño de 12 años y tres mujeres figuran entre los cinco heridos

Harfuch confirma recaptura del “Chango”, “El Mono Canelo” y cuatro cómplices ligados a Los Chapitos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Lolita Cortés deja sin desayuno

Lolita Cortés deja sin desayuno a sus compañeros de La Granja VIP; Sandra Itzel enfurece: “Es una falta de respeto”

¿Quién es Manola Diez? La polémica actriz que entró a La Granja VIP para “salir de pobre”

¿Inspiración o coincidencia? Ángela Aguilar sigue los pasos de Rosalía y comparte partituras en sus redes

Las Guerreras K-Pop: aprende a bailar fácilmente la coreografía de “Golden” de HUNTR/X paso a paso

“Golden” de HUNTR/X es la canción de K-pop más escuchada en iTunes México

DEPORTES

GP de México 2025: dónde

GP de México 2025: dónde y a qué hora podrás conocer a los pilotos de la F1 en CDMX

Sheinbaum reprograma anuncio de avances del Mundial 2026 en México: se deslinda de plataforma de intercambio de boletos

Partidos NBA hoy 22 de octubre: Cavaliers-Knicks, Celtics-76ers y el debut de Cooper Flagg

Hernán Cristante, provoca al público del América con polémico gesto: su auxiliar técnico aclara su expulsión

Previo al GP de México, Red Bull enfrenta las consecuencias de haber dejado ir a Checo Pérez