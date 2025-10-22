Estos son los precios de los boletos para Kali Uchis en el Palacio de los Deportes de CDMX

Kali Uchis regresa a México para cerrar la etapa latinoamericana de su gira The Sincerely, Tour (Ocesa)

El anuncio de la nueva etapa latinoamericana de la gira The Sincerely, Tour de Kali Uchis ha generado gran expectativa entre sus seguidores, especialmente por el regreso de la artista a México tras más de tres años de ausencia.

La cantante presentará su más reciente producción discográfica en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, en el marco de un recorrido que abarca seis países de la región.

La gira, producida por Live Nation, dará inicio el 8 de febrero de 2026 en Vibra São Paulo, en Brasil, y concluirá el 25 de febrero en el Palacio de los Deportes de la capital mexicana. En total, Kali Uchis ofrecerá conciertos en Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia y México, consolidando su presencia en los principales mercados musicales de América Latina. Las fechas mexicanas incluyen el 21 de febrero en el Auditorio Banamex de Monterrey, el 22 de febrero en el Auditorio Telmex de Guadalajara y el 25 de febrero en Ciudad de México.

¿Cuánto cuestan los boletos para Kali Uchis en México?

Kali Uchis posa para un retrato el martes 22 de abril de 2025, en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Precios de Boletos MTY:

BEYOND VIP $3,087.50

BEYOND $2,839.50

PLATINUM $2,911.50

B-PLATINUM $2,286.55

PERFILES $1,723.50

PERFILES B $1,471.90

PERFILES C $1,215.25

Precios de Boletos GDL:

VIP GOLD 1 $3,273.60

VIP GOLD 2 $3,075.20

VIP LATERAL $2,678.40

ROSA $2,914

ROJO $2,529.60

AZUL 1 $2,108

AZUL 2 $1,847.60

AZUL 3 $1,636.80

VERDE $1,500.40

BLANCA $1,302

LILA $1,178

NARANJA $1,227.60

AMARILLO $942.40

*con cargos*

Precios de Boletos CDMX

NIVEL A $4,761.50

NIVEL B $3,707.50

NIVEL BB $2,579.25

NIVEL C $2,455.25

NIVEL D $1,760.75

NIVEL E $1,215.25

*con cargos*

Kali Uchis y su álbum Sincerely (Instagram @kaliuchis)

El anuncio de esta etapa latinoamericana se produce tras el éxito de la gira por Norteamérica, donde la cantante agotó 29 fechas y reunió a más de 300.000 seguidores en presentaciones tanto en inglés como en español. Los boletos para los conciertos en México estarán disponibles en KaliUchis.com y a través de la Preventa Banamex el 23 de octubre de 2025, mientras que la venta general comenzará el 24 de octubre en las taquillas de los recintos y en Ticketmaster.

The Sincerely, Tour acompaña el lanzamiento del quinto álbum de estudio de Kali Uchis y su edición deluxe, titulada Sincerely: P.S.. Este proyecto, compuesto por 19 canciones, amplía el álbum original con cinco temas adicionales, entre los que destaca el sencillo bilingüe “Cry About It”, en colaboración con Ravyn Lenae. El disco, escrito y producido ejecutivamente por la propia artista, explora una faceta más íntima y vulnerable, abordando el poder transformador del amor y la visión personal de la cantante sobre la vida y su mundo interior.