México

Sheinbaum evita opinar sobre Cuauhtémoc Blanco tras ser captado jugando pádel en sesión virtual de la Cámara de Diputados

La presidenta de México dijo que cada quien debía tomar su opinión

Por Miguel Flores

Guardar
Sheinbaum evitó opinar sobre Cuauhtémoc
Sheinbaum evitó opinar sobre Cuauhtémoc Blanco. Credito: cuartoscuro

Luego de que el diputado perteneciente al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, fuera captado jugando pádel mientras participaba en una sesión remota de la Cámara de Diputados, mismo hecho que desató críticas entre legisladores y reacciones en redes sociales, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, evitó opinar sobre el tema.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, Sheinbaum fue cuestionada sobre el hecho, sin embargo, dijo que cada quien debía tomar su opinión.

“Es el partido del que provengo, pero nosotros gobernamos para todas y para todos, y por el bien de todos, primero los pobres”, dijo la mandataria nacional.

Señaló que “no es necesario estar comentando sobre eso, que cada quien tome su opinión”.

Sheinbaum dijo que la Cámara
Sheinbaum dijo que la Cámara de Diputados era quien debía imponer una sanción. (Gobierno de México)

Agregó que la Cámara de Diputados sería quien debería sancionar a los diputados, y que no era algo de lo que ella debería estar opinando. “La Cámara de Diputados tiene suficiente criterio, como para decir: esto es factible, esto no es factible, si se hace esto hay una sanción, a cualquier diputado que esté en esta circunstancia, en fin, tienen que tener un reglamento interno”, señaló Sheinbaum.

Sesiones a distancia pueden funcionar en algunas ocasiones: Sheinbaum

Más adelante, la presidenta fue cuestionada sobre su opinión de la manera telemática, que es llevar las sesiones a distancia, algo que se lleva a cabo desde el 2020 debido a la pandemia por Covid-19, y razón por la que Blanco estaba tomando la sesión a distancia cuando fue captado jugando pádel.

Sobre esto, Sheinbaum dijo que a veces estas sesiones a distancias pueden funcionar.

“Nosotros, para la reunión de el comité de emergencia que tenemos a las 7:30 de la noche todos los días por esta situación, pues nos reunimos a distancia, porque hay compañeros que están en Álamo, hay compañeros que están en Poza Rica, otros compañeros que están en alguna zona de Hidalgo, los gobernadores, pues no los voy a hacer venir, mientras está la emergencia, a reunirnos aquí todos los días, es un instrumento que a veces ayuda, como todo, no puedes abusar de este instrumento, sobre todo cuando se trata de sesiones fundamentales para la decisión de la República”.

Blanco tomó una sesión de
Blanco tomó una sesión de la Cámara de Diputados mientras jugaba pádel. | Foto: Agencia EFE / José Méndez

Dijo que dependía de cada institución de cómo se regulaba, y que ella no opinaría sobre cómo se trabajaba en el INE o en la Cámara de Diputados, que solo opinaba sobre lo que no estaba de acuerdo en términos de la discusión política o por aluciones personales.

“Si trabajan a distancia o no es algo que tienen que revisar ellos”, concluyó.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumCuauhtémoc BlancoLa MañanerapádelCámara de Diputadosmexico-noticias

Más Noticias

Aplazan por segunda vez audiencia del contralmirante de la Marina, Fernando Farías Laguna, por presunto huachicol fiscal

La nueva cita se da después de que no se han integrado los elementos necesarios a la carpeta de investigación y que el señalado se presente ante las autoridades de justicia

Aplazan por segunda vez audiencia

Gobierno de Sheinbaum da a conocer que vacuna Patria podría combatir otras enfermedades aparte del Covid, como la fiebre amarilla

La Secretaría de Salud analiza ampliar el uso de la tecnología desarrollada durante la pandemia

Gobierno de Sheinbaum da a

Monreal ‘regaña’ a diputados tras críticas contra Cuauhtémoc Blanco por jugar pádel durante sesión virtual: “Ya están grandecitos”

El morenista dijo confiar en el voto de los diputados, pero se analiza reglamentar que las sesiones sean presenciales

Monreal ‘regaña’ a diputados tras

Imelda Tuñón le estaría peleando la herencia a su propio hijo José Julián, asegura Maribel Guardia

Ambas involucradas fueron vistas recientemente en los juzgados

Imelda Tuñón le estaría peleando

Batido de linaza: receta fácil para bajar el colesterol rápido

Conoce todas las propiedades de esta semilla

Batido de linaza: receta fácil
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aplazan por segunda vez audiencia

Aplazan por segunda vez audiencia del contralmirante de la Marina, Fernando Farías Laguna, por presunto huachicol fiscal

Sheinbaum lamenta asesinato del limonero Bernardo Bravo en Michoacán; reitera apoyo del Gabinete de Seguridad

CJNG, Los Viagras y Los Blancos de Troya: la triple alianza detrás de extorsiones y asesinatos de limoneros en Michoacán

Reaprehenden a Tania Félix “N”, priista ligada a la Barredora del CJNG en Puebla: ahora enfrenta cargos por homicidio

Quién era Miguel Bahena, el alcalde de Pisaflores que fue asesinado a balazos

ENTRETENIMIENTO

Imelda Tuñón le estaría peleando

Imelda Tuñón le estaría peleando la herencia a su propio hijo José Julián, asegura Maribel Guardia

Fotos inéditas de Juan Gabriel serán exhibidas gratis en esta estación del metro y famosos puntos en CDMX

Quién es Omahi, el habitante más querido por los ‘musculosos’ de La Granja VIP

La Granja VIP en vivo hoy 21 de octubre: así se vive la tensión en el reality tras la nominación de Eleazar Gómez

¿Qué premio recibirá el ganador o ganadora de La Granja VIP?

DEPORTES

Sergio Ramos rompe el silencio

Sergio Ramos rompe el silencio sobre su futuro en los Rayados de Monterrey: ¿se va o se queda?

¿Max Verstappen se baja del GP de México? Esta es la verdad sobre el anuncio de Red Bull Racing

Dragón Lee conquista WWE: el luchador mexicano gana titulo mundial junto a AJ Styles

ASF investiga a Ana Guevara por presunto desvío millonario durante su gestión en la Conade

¿Fin al monopolio? Mikel Arriola pone fecha al fin de la multipropiedad en la Liga MX