México

Este es el sueldo de Cuauhtémoc Blanco, el diputado que fue captado jugando pádel durante votación en línea

El exfutbolista fue captado conectándose brevemente a la reunión solo para solicitar su registro

Por Joshua Espinosa

Guardar
La virtualidad en el Congreso
La virtualidad en el Congreso permite a diputados conectarse solo para votar. | Jesús Áviles

En plena sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, este 20 de octubre, Cuauhtémoc Blanco generó comentarios dentro y fuera del recinto al aparecer brevemente conectado a la reunión virtual sólo para pedir que se le registrara asistencia, mientras de fondo se percibían sonidos asociados al pádel. La votación se centraba en la Ley General de Aguas.

La transmisión mostró cómo Cuauhtémoc Blanco activó por unos segundos su cámara y su micrófono, limitándose a solicitar su registro, sin pronunciarse sobre el tema a discusión. Sus opositores captaron los ruidos y, de inmediato, surgieron señalamientos sobre la naturaleza deportiva de los sonidos.

El caso del exfutbolista, ahora representante de Morena en la Cámara de Diputados, no es el primero en generar controversia por las dinámicas de asistencia remota y virtualidad, que se han convertido en práctica cotidiana en el Poder Legislativo. Los sistemas permiten que los diputados se conecten únicamente durante las votaciones, dificultando la supervisión sobre su involucramiento real y continuo en los procesos clave.

El legislador morenista se conectó casi al final de la sesión de la de Ley General de Aguas. Crédito: X | @jorgegogdl

Blanco cuenta con una trayectoria política que inició al dejar el futbol. Nació en Ciudad de México y tras una destacada carrera deportiva de más de dos décadas, en 2015 asumió el cargo de presidente municipal de Cuernavaca. Posteriormente, entre 2018 y 2024, ejerció como gobernador del estado de Morelos.

Al concluir su periodo como gobernador, Cuauhtémoc Blanco obtuvo su curul como diputado federal, representando al partido Morena bajo el principio de representación proporcional en la LXVI Legislatura. Su periodo legislativo se extiende de agosto de 2024 a agosto de 2027, tiempo en el que se integró como secretario a las comisiones de Deporte, Presupuesto y Cuenta Pública, y Zonas Metropolitanas.

Uno de los aspectos más señalados en el perfil de Cuauhtémoc Blanco es su formación académica. Según el Sistema de Información Legislativa, el último grado concluido y acreditado por el diputado es la secundaria. A pesar de contar con experiencia en la administración pública y el deporte profesional, su historial académico formal no alcanza la educación superior.

Cuauhtémoc Blanco recibe una dieta
Cuauhtémoc Blanco recibe una dieta mensual de 79 mil pesos como legislador. | Foto: Agencia EFE / José Méndez

A la mitad de su paso por la Cámara de Diputados, el exgobernador recibe los beneficios estipulados para los miembros del cuerpo legislativo, detallados en el Manual que Regula las Remuneraciones para las y los Diputados Federales. Conforme al citado texto, su dieta neta mensual asciende a 79 mil pesos mexicanos, cantidad que no se considera un salario en sentido estricto, dado el carácter electo de la función.

Las percepciones incluyen prestaciones adicionales, como gratificación de fin de año, prima quinquenal, vacaciones, seguro de vida y apoyos para la despensa. El esquema de compensaciones está diseñado para todo el Congreso, más allá del perfil personal de cada legislador, y se mantiene independiente del nivel educativo.

Temas Relacionados

Cuauhtémoc BlancoSueldo Morena Cámara de Diputados Poder Legislativo Política Remuneracionesmexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de octubre: unidad del MB atropella a una mujer cerca de la estación Centro SCOP

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Clientes de Vector tendrán su dinero disponible este martes a través de Finamex

Debido a que este lunes entraron en vigor las sanciones a cargo del Departamento del Tesoro de EEUU, Vector cerró operaciones de manera definitiva

Clientes de Vector tendrán su

Temblor hoy 20 de octubre en México: reporte vespertino del SSN

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy 20 de octubre

Sonido Pirata se despide de Medio Metro, bailarín localizado muerto en Puebla

El animador llegó a colaborar con este sonido antes de que llegara el reemplazo

Sonido Pirata se despide de

Muere sargento de la Guardia Nacional por persecución y volcadura en la maxipista Culiacán-Mazatlán

Otro de los integrantes de la corporación resultó herido

Muere sargento de la Guardia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Muere sargento de la Guardia

Muere sargento de la Guardia Nacional por persecución y volcadura en la maxipista Culiacán-Mazatlán

Señalan a Los Viagras por el asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán

Cae “El Pantano”, presunto implicado en el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo y jefe de Los Blancos de Troya

Extraditan a EEUU a Carlos “V”, acusado de lavar dinero para el CJNG

Muere otro interno tras revisión sorpresa en el Penal de Aguaruto, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Sonido Pirata se despide de

Sonido Pirata se despide de Medio Metro, bailarín localizado muerto en Puebla

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple México hoy

Top 10 Netflix México: “Nadie nos vio partir” conquista el ranking de las mejores series para ver hoy

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 20 de agosto: a qué hora empezará la prueba para saber quién es el capataz

Abelito recuerda que por fumar marihuana terminó hospitalizado y eso le cambió vida

DEPORTES

Cuál es el estado de

Cuál es el estado de salud de José Juan Macías tras salir lesionado en el partido Rayados vs Pumas

Christian Martinoli vuelve a burlarse de Santiago Fernández y el ex futbolista explota contra el narrador: “No lo hago desde el enojo”

México presenta su candidatura para ser sede de la Copa Mundial Femenil 2031

Estadio Azteca cambiaría de boletera rumbo al Mundial 2026; dejarían fuera a Ticketmaster

La dura preparación física de Karely Ruíz para subirse al ring y obtener la victoria