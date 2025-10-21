México

Noroña revela que Gil Zuarth buscó entrar a Morena igual que Osorio Chong

El senador ironizó sobre el futuro político del PAN y el posible regreso del expresidente Felipe Calderón

Por Alexa Cirel

Gil Zuarth y Osorio Chong
Gil Zuarth y Osorio Chong buscaban candidatura por parte de Morena. (Composición fotográfica: Miguel Ángel Osorio Chong/Roberto Gil Zuarth)

El senador Gerardo Fernández Noroña aseguró que el exlegislador panista Roberto Gil Zuarth intentó incorporarse a Morena para obtener una candidatura plurinominal al Senado en las elecciones de 2024, aunque finalmente no lo consiguió.

En sus declaraciones, el morenista también mencionó que el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, habría buscado sumarse al movimiento de la Cuarta Transformación.

Durante una conferencia de prensa en la que anunció que pedirá licencia de su cargo del 23 de octubre al 2 de noviembre, Noroña afirmó que Gil Zuarth “quería venir de pechito al Senado” como parte de Morena, pero no fue aceptado.

Fernández Noroña, declaró que Roberto Gil Zuarth y Miguel Ángel Osorio Chong buscó ser parte de la 4T. (YouTube/Senado de México)

“Quiso venir al movimiento, pero no cabía. Hemos tenido estómago, pero eso era demasiado”, comentó con ironía.

El legislador añadió que no solo el exsenador panista buscó acercarse a la 4T, sino también el expriista Osorio Chong, quien recientemente renunció al PRI.

“Si yo les platicara… también Osorio Chong quiso”, expresó entre risas, antes de reconocer que “traicionó el subconsciente” al mencionar su nombre.

FOTO: CUARTOSCURO
FOTO: CUARTOSCURO

Noroña aprovechó su intervención para lanzar una serie de críticas a la oposición, especialmente al Partido Acción Nacional, al que calificó como una fuerza política sin rumbo ni principios.

“No tienen programa, no tienen propuesta, no tienen ideas, no tienen vergüenza ni moral. El problema no es que sean las mismas caras, sino que no se les quita lo corruptos, y eso no es gripe”, dijo.

Relación de Zuarth y Noroña

Las declaraciones del legislador surgen después de que Roberto Gil Zuarth lo denunciara ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto enriquecimiento ilícito y por el supuesto uso de un taxi aéreo durante una gira en Coahuila. El exsenador panista argumentó que dicho viaje podría constituir un indicio de delitos financieros.

En respuesta, Noroña negó las acusaciones y exhibió el saldo de su cuenta bancaria, asegurando que solo dispone de 22 mil 303 pesos con 94 centavos.

“Estoy enriquecidísimo”, ironizó, al tiempo que retó a Gil Zuarth a hacer públicas sus propias cuentas. “Ni que fuera Gil Zuarth. Yo creo que se hablaba al espejo cuando dijo eso. Es un coyote de Angora, un traficante de decisiones electorales”, añadió.

Fernández Noroña también ironizó sobre el futuro político del PAN y el posible regreso del expresidente Felipe Calderón.

Partido Acción Nacional hizo su
Partido Acción Nacional hizo su relanzamiento y rebranding, pero generó burlas. CRÉDITO: Redes sociales.

“El relanzamiento de Acción Nacional terminó siendo el relanzamiento de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que ya anunció que regresa a la política. No me enteré que se había ido”, bromeó.

Al ser cuestionado sobre si Morena tiene límites respecto a las adhesiones políticas, el legislador aseguró que el partido siempre se reserva el derecho de admisión. “Imagínate que Felipe Calderón dijera: ‘Yo me sumo a Morena’. Ese perro aquí no cabe, de ninguna manera”, respondió.

Vicente Fox y Felipe Calderón
Vicente Fox y Felipe Calderón en 2006. Crédito: Cuartoscuro.

Entre críticas, ironías y señalamientos, Fernández Noroña reiteró que sus declaraciones buscan transparentar los intentos de figuras del viejo régimen por incorporarse a la 4T. “Gil Zuarth está perdido. Que pinte su raya. Nada que ver con ese tipo de gente”, sentenció.

