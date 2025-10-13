Eleazar Gómez comparte su sentir tras salir de la cárcel y entrar a La Granja VIP: “Me quisieron disfrazar de lobo” (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

El estreno de La Granja VIP en la pantalla de TV Azteca marcó el regreso más esperado de Eleazar Gómez a la televisión, tras su encarcelamiento y posterior liberación en 2021.

La producción sorprendió al anunciar la integración del actor como el doceavo granjero del reality, colocándolo nuevamente en el centro de la atención pública.

La inclusión del ex de Danna Paola generó controversia y reacciones inmediatas en redes sociales, donde muchos recordaron el proceso judicial que enfrentó hace cuatro años.

Un ingreso cargado de simbolismo y polémica: Eleazar Gómez debuta en La Granja VIP

Vestido con un traje negro de cuero y sin camisa, Eleazar Gómez ingresó montado a caballo a la granja, un escenario que marcó un claro contraste con la imagen que el actor había proyectado anteriormente. Frente a las cámaras, el ex cantante declaró:

“Me quisieron disfrazar de lobo”, en una referencia a la percepción pública tras su paso por prisión. La participación del actor era uno de los secretos mejor guardados de la producción, que apostó por su presencia como garantía de audiencias y contenido para la competencia televisiva.

Durante la primera gala, panelistas del programa como Rey Grupero, Ferka y Flor Rubio abordaron la controversia, señalando que el pasado no determina de forma definitiva a ninguna persona.

Este debate alimentó la discusión en redes, donde memes y comentarios expresaron descontento con frases como: “Ya tiene experiencia” o críticas directas a la elección de integrantes del show.

A pesar de la división de opiniones, la producción respaldó la presencia del actor, confiando en que sus retos en la granja aportarán dinamismo a la competencia.

Eleazar Gómez hace un recuento a varios años de haber estado en la cárcel

Eleazar Gómez, de 39 años, cuenta con una carrera que suma más de tres décadas en televisión y cine en México. Su debut ocurrió en 1990 con la película “Mi Querido Viejo”, a la que siguieron participaciones en telenovelas infantiles y series junto a figuras como Anahí y Danna Paola.

Sin embargo, su trayectoria se vio interrumpida en 2020 cuando fue detenido y encarcelado bajo cargos de agresión contra su ex pareja, la cantante peruana Tefi Valenzuela.

Tras meses privado de libertad, Gómez obtuvo su liberación condicional al declararse culpable, cumpliendo además con sanciones que incluyeron disculpas públicas y la obligación de someterse a tratamiento psicológico especializado.

Este episodio dividió a la opinión pública y generó un marcado rechazo en sectores sensibles a temas de violencia de género, influenciando la forma en la que se percibe ahora su participación en formatos de telerrealidad.

Un regreso bajo la mirada pública: Eleazar Gómez no es el favorito e La Granja VIP

El ingreso de Gómez a La Granja VIP representa mucho más que su retorno a la pantalla. Como recordaron diversos medios, lo hace en un contexto en el que la memoria sobre su pasado legal y el clima social respecto a la violencia de género permanecen vigentes.

Los próximos episodios pondrán a prueba la capacidad del actor para reconstruir su imagen en medio de la controversia, mientras el reality busca consolidar audiencias a partir de historias de redención, tensión y competencia.