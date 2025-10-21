México

Adán Augusto López se mantiene “tranquilo” ante solicitud de esclarecimiento realizada por el Sistema Anticorrupción

El senador por Morena tachó como “campañita” la petición de investigación por incongruencias en su declaración patrimonial

Por Jaqueline Viedma

El senador Adán Augusto López
El senador Adán Augusto López tachó como "campañita" la solicitud de investigación realizada por comités del Sistema Anticorrupción. (Foto: Senado de la República)

Este martes 21 de octubre de 2025, Adán Augusto López habló con los medios de comunicación sobre el llamado realizado por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, en el que integrantes hicieron un llamado a investigar las “inconsistencias” detectadas en declaraciones patrimoniales del senador.

“He explicado lo que he presentado, tanto en mis declaraciones patrimoniales como en mis declaraciones fiscales, pero también entiendo que las oposiciones, y algunos no tan opositores, pues les gusta entrar en esa dinámica. Yo no voy a caer en eso”. comentó el senador de Morena.

Adán Augusto López advirtió que la solicitud presentada el día de ayer, es “una campañita, ¿a poco hasta ahora se dio cuenta? No hay un solo señalamiento, ¿No salió un trasnochado a decir que tenía unos audios y ahora ya dice que no?”.

Respecto a la existencia de unos supuestos audios donde presuntamente habló mal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto a otros políticos, el también coordinador de Morena en el Senado, respondió:

“No, pues yo con esta vocecita ¿cómo voy a hablar mal de la gente? Éramos compañeros, participábamos en una interna y son públicos todas mis manifestaciones".

Información en desarrollo...

