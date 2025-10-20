México

Sheinbaum presenta plan de 4 ejes para atender emergencias por lluvias en México

Tras los desastres que ha tenido el este del país, la mandataria ya busca cómo atender los estragos de las más recientes tormentas

Por Mariana Campos

Las autoridades mexicanas esperan poder apoyar y, además, prevenir apoyo a las comunidades por nuevas catástrofes por fenómenos naturales. (Presidencia)

La respuesta del Gobierno de México ante las recientes lluvias extraordinarias en diversas regiones del país ha incluido la implementación de un sistema de cuatro ejes que, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, brindará apoyo a quienes han perdido todo su patrimonio y, en su defecto, a ayudar en la disminución de daños en próximas tormentas.

Durante la conferencia matutina, la titular del Ejecutivo presentó el alertamiento digital para fenómenos meteorológicos, desarrollado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Este mecanismo busca que las advertencias lleguen de manera directa a las comunidades afectadas, como parte de una estrategia más amplia para enfrentar la emergencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó los cuatro ejes de trabajo que guían la atención a la crisis provocada por las precipitaciones en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. Según explicó la mandataria, estos ejes comprenden la atención a la emergencia, el apoyo a familias damnificadas, la reconstrucción y el fortalecimiento del sistema de pronóstico, alertamiento y riesgos.

Miles de personas perdieron su patrimonio y buscan apoyo por parte de las autoridades. (AP Foto/Félix Márquez)

¿En qué se basa la propuesta?

En relación con el primer eje, la atención a la emergencia, la presidenta detalló que las acciones incluyen la apertura de caminos, la limpieza de calles, la atención a la salud, la limpieza de viviendas y el restablecimiento de los sistemas de agua potable. Más de 52.000 servidores públicos y voluntarios de los tres niveles de gobierno participan en estas labores, según puntualizó Claudia Sheinbaum Pardo.

Respecto al apoyo a las familias damnificadas, la mandataria informó que la Secretaría de Bienestar y los servidores de la nación llevan a cabo un censo para identificar las viviendas afectadas y así entregar apoyos directos a quienes han sufrido daños.

En el ámbito de la reconstrucción, la presidenta subrayó que se están atendiendo caminos, puentes, el desazolve de ríos, plantas de tratamiento, viviendas, clínicas, escuelas y toda la infraestructura vinculada a la actividad económica de las localidades impactadas.

Una de las más grandes preocupaciones de los afectados es la recuperación de su patrimonio. (Panorama de Hidalgo/FB)

El cuarto eje, enfocado en el fortalecimiento del sistema de pronóstico, alertamiento y riesgos, contempla la robustecimiento del Comité Científico de pronóstico y riesgo, así como la actualización de los Atlas de Riesgo a nivel estatal y municipal. Además, se ha puesto en marcha el sistema de alertamiento digital mencionado, que permitirá una comunicación más eficiente y oportuna con las comunidades vulnerables.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que el Gobierno de México mantiene su labor en todas las zonas afectadas y continuará informando sobre los avances en la atención a la población.

