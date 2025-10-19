México

Cómo preparar un tradicional pulque de cempasúchil, ideal para Día de Muertos

Sabores ancestrales y flores emblemáticas se fusionan en una bebida que despierta emociones y recuerdos colectivos

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
La mezcla de pulque y
La mezcla de pulque y flor de cempasúchil se consolida como símbolo de identidad mexicana durante las celebraciones de Día de Muertos. Composición: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El auge de bebidas tradicionales durante el Día de Muertos en México ha dado lugar a propuestas que trascienden lo gastronómico y se convierten en expresiones culturales.

Entre ellas, el pulque de cempasúchil destaca como una de las creaciones más recientes y simbólicas, al unir la herencia prehispánica del pulque con el color y el aroma característicos de la flor de los muertos.

El pulque, bebida fermentada que se obtiene del aguamiel extraído del maguey, tiene raíces profundas en la historia mexicana. En la época mexica, se le atribuía un carácter sagrado y su consumo estaba restringido a ceremonias religiosas y a ciertos sectores privilegiados de la sociedad.

Con el paso del tiempo, el pulque ha experimentado un resurgimiento en distintas regiones del país, especialmente a través de los llamados curados, que incorporan frutas, semillas, flores u otros ingredientes naturales para ofrecer nuevas experiencias de sabor.

La variante de pulque curado con cempasúchil no solo introduce un perfil gustativo innovador, sino que también representa una propuesta cultural vinculada a las tradiciones del Día de Muertos.

El tradicional fermentado de maguey
El tradicional fermentado de maguey se reinventa con la flor emblemática del Día de Muertos. Foto: (iStock)

La flor de cempasúchil, de intenso color naranja, es un elemento esencial en las ofrendas dedicadas a los difuntos. Se le atribuye el simbolismo del sol y se cree que su fragancia tiene la capacidad de guiar a las almas en su regreso anual al mundo de los vivos.

¿Cómo preparar pulque de cempasúchil?

Aunque se puede encontrar en algunas pulquerías durante octubre y noviembre, también puedes prepararlo en casa de manera sencilla.

Ingredientes:

  • 1 litro de pulque natural (fresco y de buena calidad)
  • 10 a 12 flores de cempasúchil frescas (solo los pétalos)
  • 1 taza de leche evaporada o regular (opcional, para suavizar el sabor)
  • 3 a 4 cucharadas de azúcar (al gusto)
  • Canela en polvo (opcional)
  • Hielo al gusto

Preparación:

  1. Lava muy bien los pétalos de cempasúchil para eliminar impurezas.
  2. Colócalos en la licuadora con la leche (si decides usarla), el azúcar y un poco de pulque. Licúa hasta que la mezcla quede tersa.
  3. Cuela la mezcla si prefieres una textura más fina y sin residuos de pétalos.
  4. Vierte esta mezcla en el resto del pulque natural y revuelve muy bien hasta integrar.
  5. Sirve frío, con hielo si lo deseas, y puedes espolvorear un poco de canela encima para decorar.
La innovadora combinación de ingredientes
La innovadora combinación de ingredientes prehispánicos y elementos simbólicos transforma el consumo de pulque en un acto cultural. Foto: (iStock)

Este curado debe consumirse el mismo día que se prepara, ya que el pulque tiende a cambiar de sabor con el paso del tiempo.

Consumir o preparar pulque de cempasúchil va más allá de la degustación; constituye un acto cargado de significado. Esta bebida se convierte en una forma de rendir homenaje a los seres queridos, celebrar la vida y fortalecer el vínculo con las raíces indígenas de México.

El aroma floral y el sabor que combina un amargor sutil con notas dulces hacen del pulque de cempasúchil una opción singular para compartir durante las festividades. Cada sorbo remite a la tierra, la memoria y el respeto por quienes han partido, consolidando su lugar como una de las bebidas más representativas de la temporada.

Temas Relacionados

PulqueBebidasCempasúchilDía de MuertosCurado de cempasúchilmexico-recetas

Más Noticias

Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este sábado

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México da a conocer en tiempo real el estado de todos sus vuelos

Estatus del AICM EN VIVO:

¿Se canceló tu vuelo? Consulta el estado de las operaciones del AICM

Con millones de pasajeros al mes, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

¿Se canceló tu vuelo? Consulta

La calidad del aire en la CDMX este 18 de octubre

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico publica el estado del del oxígeno en la CDMX y Edomex. Aquí el reporte de las 05:00

La calidad del aire en

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Una mala calidad del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

¿En dónde se respira el

Metrobús hoy 18 de octubre: estado del servicio en esta última hora

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Metrobús hoy 18 de octubre:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a presunta integrante del

Detienen a presunta integrante del grupo delictivo “Los Mondragón” en Edomex

Capturan a hombre implicado en el ataque contra agentes de la SSPC que dejó tres lesionados en Guerrero

Reportan ataque armado en Navolato, Sinaloa, el saldo es de un menor y cuatro heridos

Aseguran arsenal, vehículos y drogas tras cateo en rancho de Morelos

Detienen en Michoacán a mujer que presuntamente extorsionaba a directora de una escuela

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es el novio de

¿Quién es el novio de Mariano Riva Palacio, conductor que se volvió tendencia al anunciar su compromiso?

Este es el beneficio que tendrá el primer eliminado de La Granja VIP gracias a ‘El legado’

Los 10 podcasts de Spotify en México para engancharse este día

El libro de la vida arrasa en el catálogo de Disney+ en México esta semana

“El Monstruo de Florencia” y “Bienvenidos a Derry” lideran la lista de estrenos en streaming esta semana

DEPORTES

Los mejores memes que dejó

Los mejores memes que dejó el triunfo de la Máquina Azul sobre las Águilas del América

Cruz Azul vence con autoridad al América en CU y se lleva el Clásico Joven

Chivas lo gana con 2 goles de diferencia y se acerca a la zona de clasificación

Por nocaut la influencer Karely Ruíz se llevó la pelea en el stream fighters 4

Karely Ruíz derrotó a Karina García en el Stream Fighters 4 en 2025: así consiguió la victoria