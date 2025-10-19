Los mejores mercados de la CDMX para conseguir todo para tu ofrenda

Miles de familias acuden a mercados tradicionales en busca de flores, pan, dulces y artículos decorativos para sus ofrendas. Foto: (iStock)

La proximidad del Día de Muertos impulsa a miles de familias en la Ciudad de México a buscar los elementos esenciales para sus ofrendas, y los mercados tradicionales se convierten en puntos clave para encontrar desde flores de cempasúchil hasta pan de muerto y artículos decorativos.

Entre las opciones más recomendadas destacan el Mercado de Jamaica, La Merced, Río Blanco y el Mercado de Sonora, cada uno con una oferta particular que responde a distintas necesidades y estilos de altar.

La CDMX cuenta con una amplia variedad de lugares para conseguir todos los insumos de la ofrenda. Foto: (iStock)

El Mercado de Jamaica, situado en la alcaldía Venustiano Carranza, es reconocido por su amplia variedad de flores frescas, especialmente el cempasúchil, considerado fundamental en las ofrendas. Durante la temporada, los pasillos de este mercado se llenan de color y aroma, con ramos de cempasúchil disponibles a precios accesibles.

Además, un bazar temporal ofrece decoración, pan de muerto y productos alusivos a la festividad, lo que permite a los visitantes encontrar en un solo lugar todo lo necesario para una ofrenda tradicional.

Esta ubicación resulta conveniente para quienes residen en el centro-oriente de la ciudad y desean mantener la esencia tradicional sin desplazamientos largos, basta con llegar a Metro Jamaica (Líneas 9 y 4)

El Mercado de Jamaica cuenta con una amplia variedad de oferta floral. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

En el caso de La Merced, ubicada también en la zona centro-oriente de la capital, la oferta se centra en alimentos y dulces típicos que complementan la ofrenda. Según especialistas, este mercado es ideal para adquirir pan de muerto, frutas de temporada como caña, mandarinas o calabaza dulce, así como bebidas y dulces tradicionales.

La amplitud y variedad de productos convierten a La Merced en una opción destacada para quienes buscan armar una ofrenda completa en cuanto a alimentos. No obstante, la recomendación es acudir con tiempo y una lista clara de lo que se necesita, ya que la extensión del mercado puede resultar abrumadora para quienes no están familiarizados con sus pasillos. Para llegar solo se necesita llegar a la estación Merced del STC Metro de la Línea 1.

La Merced destaca por su amplia oferta de productos. Foto: Cuartoscuro

Por su parte, el Mercado de Sonora se ha consolidado como el destino preferido para quienes buscan artículos específicos para rituales, decoración o detalles artesanales que aporten autenticidad y simbolismo al altar.

Aquí es posible encontrar veladoras de distintos tamaños, incienso, figuras decorativas, una amplia variedad de papel picado y elementos artesanales que otorgan un carácter distintivo a la ofrenda.

Esta alternativa resulta atractiva para quienes desean ir más allá de lo básico y dotar su altar de elementos que destaquen tanto por su estética como por su significado. Parea llegar se puede llegar desde la estación Fray Servando del STC Metro (Línea 4).

Diferentes artículos de temporada son ofertados den el Mercado Sonora. CRÉDITO: Cuartoscuro/ Graciela López

Otra opción relevante es el mercado ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero (Av. H. Congreso de la Unión 44, entre Calle Oriente 91 y Calle Oriente 95), que ha ganado popularidad por su surtido de artículos accesibles para la temporada de Día de Muertos y Halloween.

En este espacio se pueden encontrar disfraces, máscaras, papel picado, dulces, accesorios, así como puestos de comida y juegos, lo que lo convierte en un sitio atractivo para quienes buscan tanto decoración como opciones de entretenimiento familiar y precios económicos.

Mercado Río Blanco con alta oferta de artículos de temporada. Foto: (Google Maps)

Para quienes planean visitar estos mercados, algunos consejos pueden optimizar la experiencia: hacer una lista previa de los elementos necesarios para la ofrenda —flores, papel, velas, dulces, frutas, pan y bebidas— ayuda a evitar compras impulsivas.

Es recomendable acudir temprano, especialmente a los mercados de flores, para encontrar productos frescos y mayor variedad. Comparar precios entre diferentes mercados y puestos resulta fundamental, ya que los artículos típicos del Día de Muertos suelen experimentar incrementos en esta época, y las diferencias pueden ser notables. Además, llevar cambio en efectivo facilita las compras en zonas donde no se aceptan tarjetas.

La elección del mercado dependerá del presupuesto, la ubicación y el nivel de detalle que se desee para el altar. Mientras el Mercado de Jamaica destaca por su oferta floral, La Merced sobresale en alimentos y dulces, y el Mercado de Sonora en artículos rituales y decorativos y el Mercado Río Blanco puede variar en disfraces.

Así, la Ciudad de México ofrece alternativas para que cada familia pueda abastecerse de manera completa y tradicional, adaptando su ofrenda a sus preferencias y posibilidades.