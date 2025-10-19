Noviembre 2025: estos son los pagos que podrán recibir las personas adultas mayores en México previo a las fiestas decembrinas

Adultos mayores en México recibirán más de un pago durante noviembre de 2025. (Freepik)

En noviembre de 2025 las personas adultas mayores recibirán una buena noticia respecto a su economía, situación que beneficiará sus finanzas para hacerle frente a las fiestas decembrinas y los gastos que se generan a inicios de año, aunque el recurso económico se puede ver diferenciado dependiendo de las prestaciones laborales como pensionado y los apoyos económicos a los que se encuentren registrados.

Pago mensual y de aguinaldo para los pensionados del IMSS 2025

En el caso del IMSS, el depósito correspondiente a la pensión de noviembre de 2025 está previsto para el lunes 3 de noviembre. Al mismo tiempo, se iniciará la dispersión del aguinaldo para quienes cumplan con los criterios legales determinados.

De acuerdo con la normativa actual, el monto mínimo del aguinaldo será de 7,003 pesos para residentes en zonas fronterizas y de 6,223 pesos para el resto del país. Este recurso puede entregarse en una sola exhibición o, en ciertas circunstancias, dividirse en dos partes: la primera con la pensión de noviembre y la segunda durante enero de 2026.

El IMSS aconseja que cualquier beneficiario que no reciba el aguinaldo en las fechas establecidas lo reporte ante el área de pensiones para que se realicen las aclaraciones correspondientes.

El IMSS realiza sus depósitos los primeros días del mes correspondiente (IMSS)

Pago de aguinaldo de personas pensionadas del ISSSTE 2025

El ISSSTE establece un calendario de pagos distinto para el aguinaldo destinado a jubilados y pensionados. El pago de la mensualidad correspondiente a noviembre estará disponible a partir del 30 de octubre.

De acuerdo con la programación del Instituto, el aguinaldo se entregará en dos partes: la primera se depositará durante la primera quincena de noviembre de 2025, mientras que la segunda se realizará en enero de 2026.

El monto mínimo garantizado para este concepto es de 6,121 pesos, asegurando que ningún beneficiario reciba una cantidad inferior a la establecida por la ley. Esta distribución escalonada tiene como objetivo que los adultos mayores puedan planificar sus gastos de cara a las festividades y al inicio del próximo año.

Pagos Pensión ISSSTE 2025. Foto: Gobierno de México.

Secretaría del Bienestar beneficiará a personas adultas mayores con pago mensual

Durante el último pago de 2025, la Secretaría del Bienestar distribuirá los recursos correspondientes a los beneficiarios de los programas sociales que ya cuenten con la tarjeta emitida por el Banco del Bienestar.

Entre los programas incluidos en esta dispersión son: Pensión del Bienestar para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar. Los cuales son para personas de más de 60 años.