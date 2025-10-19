México

Así puedes preparar una deliciosa torta de pan de muerto, ¡un sabor único!

Una propuesta culinaria que transforma una tradición en un platillo sorprendente

Por Gerardo Lezama

Guardar
Pan de muerto decorado con
Pan de muerto decorado con colores vibrantes, elaborado artesanalmente, representando tradición mexicana y gastronomía típica de Día de Muertos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pan de muerto es uno de los elementos más representativos del Día de Muertos en México. Su forma redonda, decorada con tiras que evocan huesos y una esfera central que simboliza el cráneo, tiene raíces en las tradiciones prehispánicas y coloniales.

Durante la conquista, los españoles introdujeron el trigo y las técnicas de panadería, sustituyendo ofrendas rituales con panes decorados que aludían a la muerte.

Con el tiempo, este pan se convirtió en un símbolo de respeto hacia los difuntos, presente en altares y celebraciones cada 1 y 2 de noviembre.

Aunque tradicionalmente se consume como pan dulce, aromatizado con azahar y cubierto de azúcar, hoy existe una versión salada que transforma esta tradición en una experiencia culinaria inesperada: la torta de pan de muerto. Esta receta fusiona lo festivo con lo cotidiano, convirtiendo el pan en el vehículo de una torta abundante y sabrosa.

La torta de pan de
La torta de pan de muerto fusiona tradición y creatividad, transformando el clásico pan dulce en una experiencia culinaria salada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes para el pan

  • 500 g de harina de trigo
  • 10 g de levadura seca
  • 100 g de azúcar mascabado
  • 1 pizca de sal
  • 2 huevos
  • 100 ml de agua tibia
  • 100 g de mantequilla
  • Ralladura de naranja
  • 1 cucharadita de esencia de azahar (opcional)

Ingredientes para el relleno

  • 1 milanesa de res empanizada y frita
  • 1 huevo revuelto con chorizo
  • 1 salchicha frita
  • 2 rebanadas de queso amarillo
  • 50 g de quesillo deshebrado
  • 2 rodajas de jitomate
  • Cebolla fileteada al gusto
  • 1 chile chipotle adobado
  • ½ aguacate en rebanadas
  • Mayonesa al gusto
El pan de muerto tradicional
El pan de muerto tradicional se elabora con harina de trigo, azúcar mascabado, mantequilla, ralladura de naranja y esencia de azahar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparación del pan

  1. Mezcla la levadura con el agua tibia y una cucharada de azúcar. Deja reposar 10 minutos.
  2. En un recipiente grande, combina la harina, el resto del azúcar, la sal, los huevos, la mantequilla derretida, la ralladura de naranja y la esencia de azahar.
  3. Agrega la levadura activada y amasa hasta obtener una masa suave y elástica.
  4. Cubre y deja reposar durante una hora, hasta que doble su tamaño.
  5. Forma bolas de masa y decora con tiras para simular los huesos. Deja reposar 30 minutos más.
  6. Hornea a 180 °C por 25 a 30 minutos o hasta que estén dorados. Deja enfriar.

Preparación de la torta

  1. Corta el pan por la mitad.
  2. Unta mayonesa en ambas caras.
  3. Coloca la milanesa, el huevo con chorizo, la salchicha, los quesos, jitomate, cebolla, chipotle y aguacate.
  4. Cierra la torta y sirve caliente.

Esta torta de pan de muerto es una forma original de celebrar el Día de Muertos, combinando tradición con creatividad. Ideal para compartir en familia o sorprender a los invitados, ofrece una experiencia gastronómica que honra el pasado mientras se disfruta en el presente.

Temas Relacionados

Pan de muertoCocinaDía de muertosTradicionesRecetamexico-noticias

Más Noticias

Detienen a presunta integrante del grupo delictivo “Los Mondragón” en Edomex

La mujer es investigada por despojo y tentativa de homicidio

Detienen a presunta integrante del

Por qué Maximiliano Cortázar terminó empapado en el relanzamiento del PAN, esto sabemos

El episodio, captado en varios videos que rápidamente circularon en redes sociales, dejó ver la reacción relajada y festiva de Cortázar

Por qué Maximiliano Cortázar terminó

¿Cómo estará el clima en Tijuana?

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

¿Cómo estará el clima en

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Mérida este 19 de octubre

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en México: temperatura y

Pronóstico del clima en Mazatlán para antes de salir de casa este 19 de octubre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Pronóstico del clima en Mazatlán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a presunta integrante del

Detienen a presunta integrante del grupo delictivo “Los Mondragón” en Edomex

Capturan a hombre implicado en el ataque contra agentes de la SSPC que dejó tres lesionados en Guerrero

Reportan ataque armado en Navolato, Sinaloa, el saldo es de un menor y cuatro heridos

Aseguran arsenal, vehículos y drogas tras cateo en rancho de Morelos

Detienen en Michoacán a mujer que presuntamente extorsionaba a directora de una escuela

ENTRETENIMIENTO

Los 10 podcasts de Spotify

Los 10 podcasts de Spotify en México para engancharse este día

El libro de la vida arrasa en el catálogo de Disney+ en México esta semana

“El Monstruo de Florencia” y “Bienvenidos a Derry” lideran la lista de estrenos en streaming esta semana

“La hipócrita”: Sandra Itzel enfrenta fuertes críticas por decir que no juzgará a Eleazar Gómez por su pasado

La Granja VIP: se filtra el nombre del primer eliminado tras nominación de Carolina Ross

DEPORTES

Chivas lo gana con 2

Chivas lo gana con 2 goles de diferencia y se acerca a la zona de clasificación

Por nocaut la influencer Karely Ruíz se llevó la pelea en el stream fighters 4

Karely Ruíz derrotó a Karina García en el Stream Fighters 4 en 2025: así consiguió la victoria

Cruz Azul vs América EN VIVO: minuto a minuto del partido de la jornada 13 en el Olímpico Universitario

¿Quién es el exjugador de Tigres que habría asesinado a unos agentes de tránsito en Culiacán?