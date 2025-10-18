Vinculan a proceso a Héctor “N”, implicado en el asesinato del abogado David Cohen

El joven detenido (FGJ-CDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer la vinculación a proceso de Héctor “N” por su presunta participación en el homicidio calificado del abogado David Cohen el pasado 13 de octubre en las inmediaciones de Ciudad Judicial.

Además, se logró que un juez le dictara prisión preventiva a Héctor “N”, por lo que el imputado permanecerá privado de la libertad mientras se desarrolla la investigación complementaria, cuyo plazo fue fijado en tres meses.

En el comunicado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México recordó que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y al principio de presunción de inocencia, Héctor “N” será considerado inocente y tratado como tal en todas las etapas del proceso, hasta que una sentencia judicial firme determine su responsabilidad.

Cabe recordar que además de Héctor “N”, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a otro presunto implicado en el asesinato, identificado como Donovan “N” y que fue aprehendido el pasado 15 de octubre en la alcaldía Iztapalapa.

*Información en desarrollo