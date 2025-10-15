México

Detienen a Donovan “N”, segundo sujeto ligado al homicidio del abogado David Cohen

La detención fue informada por el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho

Por Luis Contreras

Es el segundo sujeto capturado
Es el segundo sujeto capturado en el caso (X/@PabloVazC)

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó el arresto de un hombre presuntamente implicado en el homicidio del abogado David Cohen Sacal. Es decir, suman dos personas capturadas que estarían ligadas con el crimen.

Donovan “N” sería “otro de los presuntos responsables del homicidio de un abogado el pasado 13 de octubre en @AlcCuauhtemocMx”, escribió el funcionario a través de sus redes sociales el 15 de octubre.

El reciente arresto sucedió luego de trabajos de investigación, inteligencia y seguimiento en los que apoyaron operadores de los Centros de Comando y Control (C2).

Elementos de seguridad arrestaron a
Elementos de seguridad arrestaron a Donovan "N" (SSC)

Por el momento, las averiguaciones respecto ala taque armado en contra del abogado David Cohen, mientras que Donovan “N” fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Suman dos detenidos por el homicidio del abogado

Por su parte, Héctor “N”, el otro sujeto que estaría implicado en el crimen, declaró que él no fue el responsable de accionar el arma en contra del abogado, sino que fungió como vigilante y habría sido su compañero el responsable del disparo.

En una conferencia de prensa del 14 de octubre, la titular de la Fiscalía CDMX, Bertha María Alcalde, aseguró que fueron por los menos dos personas las que participaron en el ataque en Ciudad Judicial de la colonia Doctores.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

