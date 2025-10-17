México

Dan de alta y detienen a Héctor “N”, presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen en CDMX

El sujeto fue trasladado al hospital luego de que un oficial le disparara en el brazo izquierdo

Por Guadalupe Fuentes

El joven detenido (FGJ-CDMX)
El joven detenido (FGJ-CDMX)

Héctor “N”, joven que fue identificado como uno de los participantes en el asesinato del abogado David Cohen, y que fue herido de bala por un oficial que se encontraba en el lugar donde ocurrió el ataque, ya fue dado de alta y se cumplió una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

El hecho fue reportado por el periodista Carlos Jiménez en su perfil de la red social X. Hasta el momento la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) no ha revelado detalles sobre a dónde será trasladado.

Cabe recordar que el abogado David Cohen fue atacado a tiros el pasado lunes en las inmediaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México, en donde tras haber recibido un impacto de bala en la cabeza, fue trasladado para recibir atención médica, sin embargo, los esfuerzos realizados no fueron suficientes pues la madrugada del martes 14 de octubre se dio a conocer su muerte.

¿Quién es Héctor “N”?

(Jovani Pérez/Infobae)
(Jovani Pérez/Infobae)

Al ser detenido el sujeto argumentó tener 17 años, sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pudo comprobar que en realidad tiene 18 años.

Las primeras declaraciones de Héctor “N” ante las autoridades apuntan a que fue contratado para perpetrar la agresión a cambio de un pago de 30 mil pesos. Por otra parte, el joven aseguró que desconocía la identidad de la víctima y los motivos detrás del encargo, afirmando que fue contactado en Tepito para llevar a cabo el ataque contra David Cohen Sacal.

El historial del detenido muestra antecedentes por al menos dos detenciones previas, relacionadas con venta de drogas y robo. Además, se sabe que ocasionalmente se dedicaba a la venta de productos en la zona de Tepito, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc.

Durante una conferencia de prensa, la titular de la FGJCDMX, Bertha Alcalde Luján, acompañada por la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, confirmó la participación de dos personas en el homicidio. “Tenemos ya diversas líneas de investigación, sabemos que participaron dos personas en el homicidio”, declaró la fiscal capitalina.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), la aprehensión de Héctor “N” se realizó a las 4:30 del lunes 13 de octubre. En el informe oficial se le describe como un joven moreno, delgado, de cabello corto y sin tatuajes.

Hasta el momento las autoridades no han vinculado al detenido con ninguna estructura delictiva.

Por otra parte, el segundo implicado en el asesinato del abogado fue identificado como Donovan “N”. Según la información dada a conocer por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, el sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía capitalina.

