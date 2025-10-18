Quién es Carolina Ross, la cantante que Eleazar Gómez traicionó en La Granja VIP

(La Granja VIP)

Carolina Ross se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales luego de que Eleazar Gómez la traicionó en la primera semana de La Granja VIP.

El actor ejerció el poder que ganó en el reto de salvación, sacó a Alfredo Adame de la placa de nominados y metió a Carolina Ross, una de las personas que lo nominó.

“Sí lo veía venir, se lo comenté a muchos de mis compañeros. Desde que lo salvaron sentí como una vibra rara y yo no soy de hacer la barba, allá en Sinaloa no somos nada aduladores”, comentó Ross tras conocer la decisión.

(La Granja VIP)

Eleazar Gómez explicó que no nominó a Carolina Ross por una venganza, sino porque creyó que era su oportunidad para medir el apoyo que tiene del público.

“Creo que no se queda tan desprotegida. Yo sabía que iba a tener los votos de la persona que yo salvara, en este caso Alfredo, entonces creo que la votación puede ser justa. Es una buena oportunidad para medirnos afuera”, dijo.

La decisión de Eleazar desató controversia en redes sociales, mientras algunos criticaron la alianza del actor con los hombres de La Granja VIP, cuestionaron si heredar votos de un nominado a otro es justo o no.

Carolina Ross, César Doroteo y La Bea fueron los nominados de la primera semana de LA Granja VIP. (Captura: La Granja VIP)

¿Quién es Carolina Ross?

Carolina Ross nació el 23 de septiembre de 1995 en Culiacán, Sinaloa. Su pasión por la música comenzó desde que era niña, pues a los 6 años comenzó a cantar frente al público.

Aunque incursionó en diferentes géneros, siempre sintió una fuerte pasión por el regional mexicano.

Tras años luchando por encontrar un lugar en la industria musical en México, fue seleccionada para participar en la tercera temporada de La Voz México (2013).

Esa experiencia marcó un antes y un después en su carrera, pues aunque no ganó, logró conquistar al público con el tema Recuérdame en colaboración con William Espinosa.

La cantante mexicana Carolina Ross durante su presentación en el festival Arre en la Ciudad de México el 7 de septiembre de 2024. (Foto AP/Ginnette Riquelme)

Desde entonces, Ross se ha enfocado en el pop y el regional mexicano, con la firme meta de lanzar su propio disco de mariachi.

En los últimos años, la cantante ha ganado popularidad en plataformas digitales, donde suele compartir su talento a través de covers y material original. Esto le ha permitido reunir una audiencia considerable.

Entre sus interpretaciones más famosas se encuentran sus covers de Te Hubieras Ido Antes, tema de Julión Álvarez, y No Me Pidas Perdón, canción de la Banda MS, además de su versión de De Los Besos Que Te Di, original de Christian Nodal.

(Captura de pantalla @elgordopugaguilar)

De hecho, en 2022 Carolina tuvo el honor de abrir algunos conciertos de Nodal en Las Vegas, Ciudad de México y Guadalajara. La química entre los cantantes desató rumores de romance; sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido las especulaciones.