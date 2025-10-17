México

Cazzu canta ‘No me pidas perdón’ de la Banda MS en Guadalajara; fans le piden un disco de regional

Julieta Cazzuchelli enfrentó las críticas que surgieron por incluir temas de regional mexicano en su show

Por Adriana Castillo

(TikTok: @cazzuglobal)
Cazzu ofreció un concierto en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco, como parte de su gira internacional Latinaje en vivo.

Durante la presentación, la artista argentina sorprendió a sus fans al interpretar una canción de regional mexicano.

Se trató nada más ni nada menos que de No me pidas perdón de la Banda MS lanzó en 2014 y que, según confesó la cantante, es su favorita del género.

La intérprete ofreció un concierto en el Auditorio Telmex como parte de su gira internacional Latinaje En Vivo. TikTok: @meliisaachavez

“Esta es mi primera gira tan grande. La verdad no me pasa, pero siento que a veces uno está muy enfocado en que las cosas salgan bien, está preocupado por las cosas de su vida personal (...) Y me encanta detenerme y darme el momento de pensar que acá, esto no es el Auditorio Telmex, son un montón de almas y un montón de historias diferentes", dijo.

La rapera hizo referencia a los problemas personales que enfrenta actualmente por diferencias con su ex pareja, Christian Nodal, sobre la custodia de su hija en común: Inti.

La argentina interpretó 'No me pidas' de la Banda MS en Guadalajara TikTok: @meliisaachavez

No profundizó en detalles sobre el caso, pero sí explicó por qué decidió incluir temas de regional mexicano en su repertorio.

“Este concierto es la celebración del amor que nos da la música. Por eso, como la música ha sido siempre lo que me enciende mi corazón, la música de México ha formado una parte muy importante para mí”, mencionó.

Por último, enfrentó las críticas que surgieron luego de que cantó Ya lo sé de Jenni Rivera en el Auditorio Nacional.

Usuarios en tiktok se cuestionaron si era indirecta a Nodal Credito: Tiktok - cazzuglobal

“A mí no me importa mucho cuando me critican, porque yo sé que todo lo que hago lo hago con mucho amor y es para ustedes. Espero que les guste”, dijo.

Fans de Cazzu piden que lance un disco de regional mexicano

Las interpretaciones de Ya lo sé y No me pidas perdón de Cazzu se viralizaron en redes sociales, donde varios usuarios aplaudieron a la rapera y le pidieron hacer un disco de regional mexicano.

(IG: @speedynodal // @cazzuglobal)
  • “Se hubiera aventado la de Querida Socia".
  • “Si Cazzu saca un disco de ranchera, México la vuelve mas famosa”.
  • “La Jefa cantando las canciones de la Gran Señora”.
  • “El verdadero: en tu cancha y con tu gente”.
  • “Ángela Aguilar viendo a Cazzu cantar las de la Gran Señora”.
  • “Entre Justin Bieber cantando banda y Cazzu con canciones de Jenni Rivera, alguien rompió la Matrix, no tengo pruebas, pero tampoco dudas”.

La rapera no se ha pronunciado al respecto, pero todavía le falta ofrecer shows en Monterrey, Mérida y Puebla.

