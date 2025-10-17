México

Así fue la romántica propuesta de matrimonio de La Bea en un show en vivo | Video

La standupera se comprometió tras 15 años de noviazgo

Por Adriana Castillo

(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Tania González, mejor conocida en redes sociales como La Bea, se posicionó entre las principales tendencias desde que arrancó La Granja VIP, reality donde participa.

Y es que en menos de una semana de competencia logró conquistar a la mayoría de sus compañeros y público en general con su esfuerzo en el mantenimiento de la granja y su sentido del humor.

(Azteca)
(Azteca)

La Bea se casa en 2026: así fue la propuesta de matrimonio que recibió

La comediante reveló, en La Granja VIP, que el próximo año contraerá nupcias con su novio Isra Punk tras 15 años de noviazgo. Y explicó que dejó su anillo de compromiso en casa porque no quería que se le perdiera durante la competencia.

La Bea no compartió más información al respecto, pero en redes sociales se viralizó un video del momento exacto en que su novio le pidió matrimonio en un show en vivo de standup.

Fue nada más ni nada menos que en Mentirosa, el especial de standup que la comediante grabó este 2025 y donde Israel colaboró con su grupo de cumbia Evidencia Colombiana. -de ahí la reacción de La Bea cuando Lolita Cortés le dijo que no sabía bailar cumbia-.

La comediante se comprometió tras 15 años de relación | YT: Comedia Jocosa

Todo ocurrió cuando la comediante terminó su show; Isra Punk apareció en el escenario, sacó una caja roja e hizo su declaración de amor.

De inmediato, La Bea aceptó la propuesta y entre risas nerviosas preguntó al público en qué dedo debe colocarse el anillo de compromiso.

Y, como era de esperarse, tomó con humor la situación: “No digas... estaba temblando. Ah, no sé en qué mano va. No mam*s, pinc*e Isra. Está bueno pa empeñar . Muchas gracias, te amo. Sí me quiero casar contigo. yo pensé que nunca iba a pasar y hasta dije: yo se lo doy a él, mejor. Te amo, Isra", dijo.

La Bea e Isra Punk
La Bea e Isra Punk anuncian su boda tras 15 años de relación, generando gran interés en La Granja VIP (IG)

¿Quién es Isra Punk, el novio de La Bea?

Isra Punk es originario de Chalco, Estado de México, al igual que La Bea. También es comediante y tiene una carrera en el mundo del standup, además de que forma parte de un grupo musical llamado Evidencia Colombiana.

En entrevista con Marlene Fernanda en YouTube, relató que su pasión por la música nació en la infancia, al crecer en una familia de músicos, lo que le permitió aprender teclado, acordeón, bajo, percusiones y guitarra.

Estudió Psicología al igual que La Bea, de hecho los comediantes se habrían conocido cuando cursaban la carrera.

