Pastel en taza y microondas; en solo pocos minutos puedes preparar este sencillo postre

Preparar un pastel en taza en el microondas se ha convertido en una solución práctica para quienes buscan un postre rápido y sencillo. En solo unos minutos y con ingredientes habituales de la despensa, cualquier persona puede disfrutar de un mug cake esponjoso y personalizado, sin necesidad de horno ni de experiencia avanzada en la cocina.

La popularidad del pastel en taza radica en su facilidad y rapidez. Esta receta fácil resulta ideal para resolver antojos inesperados, sorprender a visitas de último momento o simplemente disfrutar de un capricho dulce tras la comida o la cena.

El microondas simplifica el proceso y elimina la espera de la repostería tradicional. Además, la versatilidad de la receta permite adaptarla a cualquier momento del día y a distintos gustos, lo que la convierte en una opción recurrente para quienes desean experimentar en la cocina sin invertir demasiado tiempo.

Instrucciones de pastel en taza

Para preparar un mug cake básico, solo se necesita una taza apta para microondas y utensilios sencillos como un tenedor o cuchara para mezclar.

Los ingredientes fundamentales son:

harina de trigo

polvo para hornear

azúcar

leche

mantequilla o aceite

esencia de vainilla

una pizca de sal.

Algunas variantes incorporan huevo, cacao en polvo para quienes prefieren el sabor a chocolate, y nueces o frutas para añadir textura y sabor.

El proceso de preparación es directo y rápido

Primero, se mezclan los ingredientes secos y líquidos directamente en la taza hasta obtener una masa homogénea, procurando que no queden grumos. Si se desea un pastel de chocolate, se añade el cacao en polvo en este paso. Luego, se pueden incorporar ingredientes adicionales como nueces, chispas de chocolate o trozos de fruta, según la preferencia. La taza se introduce en el microondas y se cocina entre 1 minuto y 30 segundos y 3 minutos, dependiendo de la potencia del aparato y la cantidad de mezcla. Es recomendable revisar la cocción en intervalos de 30 segundos para evitar que el pastel se seque o quede crudo en el centro. Una vez listo, se deja reposar unos minutos antes de consumir.

La receta admite múltiples variantes y personalizaciones. Más allá de los clásicos sabores de vainilla o chocolate, es posible experimentar con ingredientes como matcha, red velvet, chocolate blanco, frutos rojos o especias como la canela. Se pueden añadir chispas de chocolate, nueces o fruta antes de la cocción para obtener diferentes texturas y matices de sabor.

Esta flexibilidad convierte al pastel en taza en una receta ideal para quienes disfrutan innovar y adaptar los postres a sus gustos personales.