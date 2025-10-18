México

Pastel en taza y microondas; en solo pocos minutos puedes preparar este sencillo postre

Descubre una manera creativa de disfrutar un antojo dulce sin complicaciones ni largas esperas

Por Mariana L. Martínez

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar un pastel en taza en el microondas se ha convertido en una solución práctica para quienes buscan un postre rápido y sencillo. En solo unos minutos y con ingredientes habituales de la despensa, cualquier persona puede disfrutar de un mug cake esponjoso y personalizado, sin necesidad de horno ni de experiencia avanzada en la cocina.

La popularidad del pastel en taza radica en su facilidad y rapidez. Esta receta fácil resulta ideal para resolver antojos inesperados, sorprender a visitas de último momento o simplemente disfrutar de un capricho dulce tras la comida o la cena.

El microondas simplifica el proceso y elimina la espera de la repostería tradicional. Además, la versatilidad de la receta permite adaptarla a cualquier momento del día y a distintos gustos, lo que la convierte en una opción recurrente para quienes desean experimentar en la cocina sin invertir demasiado tiempo.

Instrucciones de pastel en taza

Para preparar un mug cake básico, solo se necesita una taza apta para microondas y utensilios sencillos como un tenedor o cuchara para mezclar.

Los ingredientes fundamentales son:

  • harina de trigo
  • polvo para hornear
  • azúcar
  • leche
  • mantequilla o aceite
  • esencia de vainilla
  • una pizca de sal.

Algunas variantes incorporan huevo, cacao en polvo para quienes prefieren el sabor a chocolate, y nueces o frutas para añadir textura y sabor.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de preparación es directo y rápido

  1. Primero, se mezclan los ingredientes secos y líquidos directamente en la taza hasta obtener una masa homogénea, procurando que no queden grumos.
  2. Si se desea un pastel de chocolate, se añade el cacao en polvo en este paso. Luego, se pueden incorporar ingredientes adicionales como nueces, chispas de chocolate o trozos de fruta, según la preferencia.
  3. La taza se introduce en el microondas y se cocina entre 1 minuto y 30 segundos y 3 minutos, dependiendo de la potencia del aparato y la cantidad de mezcla.
  4. Es recomendable revisar la cocción en intervalos de 30 segundos para evitar que el pastel se seque o quede crudo en el centro. Una vez listo, se deja reposar unos minutos antes de consumir.

La receta admite múltiples variantes y personalizaciones. Más allá de los clásicos sabores de vainilla o chocolate, es posible experimentar con ingredientes como matcha, red velvet, chocolate blanco, frutos rojos o especias como la canela. Se pueden añadir chispas de chocolate, nueces o fruta antes de la cocción para obtener diferentes texturas y matices de sabor.

Esta flexibilidad convierte al pastel en taza en una receta ideal para quienes disfrutan innovar y adaptar los postres a sus gustos personales.

Temas Relacionados

Pastel en tazaMug cakemexico-noticias

Más Noticias

Las claves del evento del PAN en el Frontón México: ¿Qué significa este cambio?

La asamblea reunió a dirigentes nacionales, gobernadores, exgobernadores, senadores, diputados, alcaldes y militantes de la organización fundada en 1939

Las claves del evento del

La Granja VIP EN VIVO la tarde de hoy 18 de octubre: sigue a los granjeros este sábado

Minuto minuto del reality show del momento

La Granja VIP EN VIVO

Acusan a Sergio Mayer Mori de homofóbico por ponerle este apodo a César Doroteo en La Granja VIP

Además, el hijo de Bárbara Mori utilizó uno de los insultos más condenados contra la comunidad LGBT+

Acusan a Sergio Mayer Mori

¿Quién es el exjugador de Tigres que habría asesinado a unos agentes de tránsito en Culiacán?

El futbolista destacó especialmente en el Clásico Regio Sub-17 de 2019

¿Quién es el exjugador de

Impuesto a refrescos en México: esto acordó el gobierno con las empresas para reducir el consumo de bebidas azucaradas

El gobierno acordó con las refresqueras un esquema fiscal diferenciado, junto nuevas reglas de publicidad y formulación

Impuesto a refrescos en México:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ella es “La Mafias”: de

Ella es “La Mafias”: de “Tiktoker del Barrio” a modelo OnlyFans ligada a La Unión Tepito en CDMX

Policía de SLP afirma que videos sobre presuntos actos de violencia ligados al crimen organizado fueron generados con IA

Detienen a Aarón “N”, señalado de lograr 15 robos en OXXO y de motocicletas en tres municipios de Guanajuato

Reportan detención de Yair Manuel “N”, sargento señalado en el asesinato de la soldado Stephany Carmona

“El Marino” acepta su extradición desde Canadá por el homicidio del joven Alexander en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO

La Granja VIP EN VIVO la tarde de hoy 18 de octubre: sigue a los granjeros este sábado

Acusan a Sergio Mayer Mori de homofóbico por ponerle este apodo a César Doroteo en La Granja VIP

Carolina Ross le reclama a Fabiola Campomanes por ‘coquetearle’ a Eduardo Capetillo Jr. en MasterChef Celebrity

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 18 de octubre?

¿Quién es Mariano Riva Palacio, conductor de Azteca Noticias que se viralizó tras anunciar su compromiso?

DEPORTES

¿Quién es el exjugador de

¿Quién es el exjugador de Tigres que habría asesinado a unos agentes de tránsito en Culiacán?

India Sioux y Mercedes Moné conquistan títulos de campeonato en ‘Viernes espectacular’ de la CMLL en CDMX

India Sioux derrota a Skadi y envía mensaje a mujeres tras ganar el título Universal de Amazonas 2025: “No se rindan, somos poderosas”

Aficionada de Cerveceros amenaza a seguidor latino de Dodgers con llamar al ICE: la corren de su trabajo por ‘racista’

Esta es la razón por la cual Cristiano Ronaldo no podría jugar en la reapertura del Estadio Azteca ante México