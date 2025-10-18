México

Flor Rubio rompe el silencio tras pelea con Ferka en La Granja VIP y críticas por su postura sobre Eleazar Gómez

La conductora de “Venga la Alegría” reaccionó al intercambio de declaraciones con su compañera que se volvió viral

Por Jazmín González

Flor Rubio compartió su postura
Flor Rubio compartió su postura tras su enfrentamiento con Ferka. (La Granja VIP)

Flor Rubio y Ferka encendieron los ánimos durante la gala de salvación de La Granja VIP, donde Eleazar Gómez logró bajar de la placa de nominados y obtuvo el poder de elegir al granjero que ocupara su lugar.

Todo comenzó cuando la conductora de Venga la Alegría, fin de semana mencionó que un día antes Rubio había defendido a Eleazar Gómez al asegurar que “ya pagó su deuda con la sociedad”.

"De verdad tienen un tema afuera que mucha gente está en contra de esa situación. No es como Flor, la gente tiene memoria. Obviamente no creo que lo vayan a apoyar”, expresó Ferka.

Flor Rubio y Ferka protagonizan pelea por Eleazar Gómez en La Granja VIP. (TV Azteca)

De inmediato, Flor Rubio tomó la palabra y aseguró que el tema se debía explicar porque estaban poniendo palabras en su boca que no había expresado.

“Yo dije que Eleazar Gómez está cargando con una historia. El señor estuvo en la cárcel acusado de violencia familiar, cosa que repruebo terminantemente. Pero esta sociedad, que fue lo que dije, permite la reinserción social", explicó.

Pese a que la ex habitante de La Casa de los Famosos México decidió mantenerse en silencio ante la postura de su compañera, Linet Puente intervino y aseguró que el actor no mostraba intenciones de cambiar.

“Pero no se le nota, Flor, no se le nota. El problema es que hay mucha soberbia”, comentó.

Flor Rubio y Ferka protagonizan
Flor Rubio y Ferka protagonizan pelea en La Granja VIP por Eleazar Gómez. (Capturas de pantalla)

Flor Rubio reacciona a la polémica con Ferka tras su postura sobre Eleazar Gómez

Horas después de lo ocurrido en la gala de salvación, Flor Rubio compartió una serie de fotografías de su participación en el programa y manifestó su opinión sobre los participantes y los televidentes.

“Ahí adentro hay seres humanos, hombres y mujeres que tuvieron la valentía de exponer sus historias y su vida en un show de televisión. Algunos entraron rotos, otros dispuestos a crecer y aprender, algunos más por diversión, fama o dinero. Les respeto, y les trato como me gustaría que me trataran. Con imparcialidad y sin apasionamientos virales“, escribió.

Flor Rubio reacciona a polémica
Flor Rubio reacciona a polémica con Ferka. (Captura de pantalla)

Pese a que su postura sobre el actor de Atrévete a soñar ha generado opiniones divididas en el público, la periodista señaló que el programa ya se está robando la atención de los televidentes por las noches.

“Una montaña de emociones se vive día a día en este show que desde ya, esta marcando las noches de entretenimiento en nuestro país”, sentenció.

Cabe recordar que las palabras de la presentadora generaron diversas opiniones relacionadas con Adrián Di Monte, quien vivió una situación parecida a Gómez al entrar a La Casa de los Famosos México.

Temas Relacionados

Flor RubioFerkaEleazar GómezLa Granja VIPVenga la Alegríamexico-entretenimiento

