Flor Rubio es criticada en redes sociales tras asegurar que Eleazar Gómez “ya pagó su deuda”

Flor Rubio desató críticas al asegurar que Eleazar Gómez ya pagó su culpa. (Instagram-@florrubiooficial/lagranjavipmx)

La Granja VIP sigue dando de qué hablar entre los internautas gracias a la participación de varias figuras polémicas del mundo de los espectáculos, tal es el caso de Eleazar Gómez.

Cabe recordar que el actor de Atrévete a soñar fue detenido en 2020 al ser vinculado a proceso por el delito de violencia familiar equiparada. La denuncia se originó por parte de Stephanie Valenzuela tras ser víctima de agresión física.

Después de permanecer cuatro meses en el Reclusorio Norte, Gómez consiguió su libertad al declararse culpable del cargo, aceptar someterse a terapias psicológicas y cumplir con una reparación económica.

(Captura de pantalla YouTube)

El proceso que vivió hace años, volvió a salir a la luz tras su ingreso al reality de TV Azteca, situación que abordó Flor Rubio en una de las galas y generó opiniones divididas por parte del público.

Flor Rubio asegura que Eleazar Gómez “ya pagó su culpa”

En medio de la gala de nominación, la presentadora de Venga la Alegría señaló que lo ocurrido con Eleazar Gómez en el pasado se ha convertido en un tema muy comentado en redes sociales, por lo que consideró oportuno abordarlo en la gala.

“Nosotros sabemos que Eleazar vivió una historia de violencia familiar y pagó su deuda con la sociedad. Todos tenemos una segunda oportunidad, el señor pagó su deuda y lo que ha respondido aquí adentro me ha parecido de hombre”, explicó la periodista.

La conductora de "Venga la Alegría" aseguró que Eleazar Gómez ya pagó su deuda con la sociedad. Crédito: La Granja VIP

Las palabras de Rubio surgieron después de que el también modelo mexicano hiciera trampa durante un juego, lo que le valió varias críticas por parte del público.

“Hizo trampa en un juego, pero lo está enfrentando con la inteligencia que le ha dado la rehabilitación después del error que cometió en la vida real. Eso me hace pensar bien de él”, sentenció.

Usuarios critican la postura de Flor Rubio sobre Eleazar Gómez

Las palabras de la comunicadora adquirieron fuerza rápidamente en redes sociales, donde fue duramente juzgada con comentarios como:

“¿Flor no es la misma que funó a Adrián Di Monte por darle espacio a un hombre así? Qué incongruencia", “Para Flor Rubio todos los maltratadores que estén en TV Azteca merecen una segunda oportunidad” y “Nada nuevo con Flor, me sorprendería que no estuviera del lado de Eleazar”.

Eleazar Gómez es el primer granjero revelado en la gala de inicio (IG)

Sin embargo, también existieron algunos internautas que apoyaron la postura de Flor Rubio y señalaron que a diferencia de otros casos que se han hecho públicos, Eleazar Gómez cumplió una condena y asistió a terapias.