Flor Rubio y Ferka se pelean por Eleazar Gómez en La Granja VIP: “La gente tiene memoria”

Flor Rubio y Ferka protagonizan pelea en La Granja VIP por Eleazar Gómez. (Capturas de pantalla)

La gala de salvación de La Granja VIP, transmitida la noche del 16 de octubre de 2025, dejó un clima de tensión luego de una fuerte pelea entre las panelistas Flor Rubio y Ferka, a raíz de la participación del actor Eleazar Gómez, quien años atrás enfrentó un proceso penal por violencia familiar.

Todo inició cuando Ferka recordó que Flor Rubio, durante la gala previa, manifestó que Gómez “ya pagó su deuda con la sociedad” y merecía una segunda oportunidad dentro del reality, lo que desató opiniones encontradas entre los seguidores del programa.

En la víspera, la conductora de espectáculos dijo: “Nosotros sabemos que Eleazar vivió una historia de violencia familiar y pagó su deuda con la sociedad. Todos tenemos una segunda oportunidad, el señor pagó su deuda y lo que ha respondido aquí adentro me parece de muy hombre, porque ha enfrentado su error, que nadie lo va a disculpar, hizo trampa en un juego, pero lo está enfrentando con la inteligencia que le ha dado la rehabilitación después del error que cometió en la vida real y eso me hace pensar bien de él", señaló.

La conductora de "Venga la Alegría" aseguró que Eleazar Gómez ya pagó su deuda con la sociedad. Crédito: La Granja VIP

¿Qué pasó este jueves?

El conflicto entre las panelistas se encendió en los primeros minutos del programa del jueves, cuando Ferka sostuvo que el público difícilmente apoyaría a Eleazar Gómez por sus antecedentes, pues se encontraba nominado.

“De verdad tienen un tema afuera que mucha gente está en contra de esa situación. No es como Flor, la gente tiene memoria. Obviamente no creo que lo vayan a apoyar”, afirmó.

En ese momento, Flor Rubio intervino para pedir explicaciones: “No entiendo tu comentario”, dijo, y le pidió la palabra a Adal Ramones, conductor del programa. Flor aclaró su postura e insistió en que nunca defendió a Gómez. “Se nota que no escuchaste mi comentario”, le reprochó directamente a Ferka.

Ferka insistió en su punto de vista y respondió: “Ayer dijiste: ‘Ya los disculpamos’. Tú lo disculpaste, yo no”. Ese señalamiento elevó la discusión de tono en el foro, provocando que Flor Rubio exigiera: “Y te pido, por favor, que no pongas palabras en mi boca. Es muy peligroso lo que está diciendo la señora”.

Flor Rubio y Ferka protagonizan pelea por Eleazar Gómez en La Granja VIP. (TV Azteca)

Adal Ramones interrumpió para dar orden a la mesa y pidió a Flor que expresara su postura completa. Rubio sostuvo entonces que sus comentarios solo hacían referencia a la reinserción social: “Yo dije que Eleazar Gómez está cargando con una historia. El señor estuvo en la cárcel acusado de violencia familiar, cosa que repruebo terminantemente. Pero esta sociedad, que fue lo que dije, permite la reinserción social. Él estuvo en la cárcel, cumplió una condena, está en este momento en rehabilitación por parte de las autoridades”.

En medio del intercambio, Linet Puente intervino y opinó que a Eleazar Gómez no se le veía su intención de cambiar: “Pero no se le nota, Flor, no se le nota. El problema es que hay mucha soberbia”.

Flor Rubio reafirmó que nunca avalará la violencia contra las mujeres y solicitó que no distorsionen sus declaraciones. “Me parece muy grave lo que acabas de decir”, cerró.

El cruce en vivo evidenció la división de opiniones entre las panelistas, mismo que también se vive en las redes sociales.

Este jueves se llevó a cabo la “prueba de salvación”, donde Eleazar Gómez logró librarse de la nominación, aunque en redes sociales esto causó molestia, pues espectadores acusan que el actor hizo trampa en la prueba por segunda vez y exigen que siga nominado.

Eleazar Gómez hace trampa por segunda vez en La Granja VIP. (TikTok)

Críticas al machismo y dinámica de nominaciones

La polémica no quedó solo en las posiciones enfrentadas respecto a Gómez. Durante esa semana, la audiencia de La Granja VIP marcó su rechazo por la nominación de La Bea, una de las concursantes favoritas, percibiendo machismo entre los hombres del programa al votar en grupo contra participantes mujeres.

En redes sociales y foros del reality, surgieron cuestionamientos hacia la actitud de los hombre.

Algunos usuarios también han cuestionado la incongruencia de Flor Rubio, recordando episodios anteriores donde la periodista se mostró implacable ante otras figuras acusadas de violencia.

Se leyeron mensajes como: “¿Flor no es la misma que funó a Adrián Di Monte por darle espacio a un hombre así? Qué incongruencia”.