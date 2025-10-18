México

Capturan a “El Barca” con arsenal y equipo táctico en Zacatecas; lo señalan como presunto jefe de plaza

La detención coincidió con una alerta previa de la fiscalía estatal respecto a que fuerzas federales habían iniciado un fuerte despliegue militar en la región de Tabasco

Por Diego Mendoza López

El operativo de fuerzas federales
El operativo de fuerzas federales para capturar a "El Barca" en Tabasco, Zacatecas, también derivo en la captura de diez presuntos cómplices más con un gran arsenal y equipo táctico en su poder | Guardia Nacional

Juan Guadalupe “N”, apodado como “El Barca” y señalado como presunto jefe de plaza de un grupo delictivo que opera en Zacatecas, fue detenido el 17 de octubre durante un operativo coordinado entre la Guardia Nacional (GN), el Ejército Mexicano y elementos de la policía estatal. El despliegue, realizado en el municipio de Tabasco, dejó además diez personas detenidas y un importante arsenal asegurado, según el reporte oficial.

La captura forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por el Gobierno de México y de los operativos permanentes en Zacatecas, una de las entidades más afectadas por la violencia del crimen organizado. Las fuerzas federales y estatales realizaron acciones de búsqueda y localización de objetivos generadores de violencia en la región cuando ubicaron a “El Barca” junto a sus presuntos colaboradores.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron lo siguiente:

  • Diez armas largas de distintos calibres
  • Dos cargadores y cartuchos útiles (cantidad aún por confirmar)
  • Mil 380 envoltorios de presunta metanfetamina
  • 35 envoltorios de aparente marihuana
  • Una planta de marihuana
  • Siete chalecos tácticos
  • 7 portacargadores
  • Un vehículo utilizado por los presuntos integrantes del grupo criminal
  • Uniformes con camuflaje táctico
Zacatecas se encuentra entre los
Zacatecas se encuentra entre los cincos estados con mayor registro de ataque de células criminales y narcotráfico actualmente | Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz

La Guardia Nacional destacó que la operación se ejecutó de manera interinstitucional y fortaleciendo la colaboración entre fuerzas federales y estatales en un estado donde los enfrentamientos entre células delictivas se mantienen como una de las principales causas de violencia.

Tras su detención, los once capturados fueron informados de sus derechos conforme a la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención y registrados en el Registro Nacional de Detenciones (RND) federal. Posteriormente, fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal, junto con las armas, drogas y objetos asegurados.

Al mismo tiempo, la Guardia Nacional mantuvo un cerco de seguridad periférica durante el traslado, a la par que la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) de Operaciones Rurales se encargó de la puesta a disposición ante la autoridad ministerial.

"El Barca" y los otros
"El Barca" y los otros diez detenidos ya fueron identificados dentro del Registro Nacional de Detenciones de la SSPC y quedaron en manos del Ministerio Público Federal | Imagen Ilustrativa Infobae

Alerta previa de la fiscalía de Zacatecas: emergencia ciudadana

Antes de que se confirmara la detención de “El Barca”, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) emitió una alerta pública para informar sobre el inicio del operativo y pedir calma a la población.

“Hace unos momentos, personal de la Fiscalía General de Justicia en compañía de Fuerzas Estatales y Federales, dieron inicio a un fuerte despliegue operativo en las inmediaciones del municipio de Tabasco, Zacatecas”, informó la institución en un comunicado oficial difundido la mañana del 17 de octubre.

La dependencia estatal exhortó a la población a “mantener la calma y seguir las indicaciones de la autoridad que se encuentra en el lugar”, y reiteró la invitación a colaborar con las fuerzas de seguridad:

La FGJEZ emitió una alerta
La FGJEZ emitió una alerta de emergencia previa al operativo para la detención del presunto líder criminal en Tabasco | Arturo Cardeña / Agencia EFE

“Se invita a la ciudadanía que en caso de contar con mayor información respecto a actividades ilícitas y personas involucradas, se aproximen con las autoridades que se encuentran en el lugar”, puntualiza finalmente.

De acuerdo con la Fiscalía, el propósito del aviso fue mantener informada a la población local y evitar la propagación de rumores ante la presencia de convoyes militares y patrullas estatales.

