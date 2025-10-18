México

Arroz con leche rico en proteína: una receta saludable y rápida

Ofrece beneficios como alto contenido proteico, bajo en calorías, sin lactosa y rico en fibra, siendo ideal para quienes buscan opciones nutritivas y deliciosas

Por Eduardo Marsan

El arroz con leche es uno de los postres más tradicionales y reconfortantes en la gastronomía mexicana. Sin embargo, su versión clásica suele ser alta en azúcar y calorías, lo que puede ser un inconveniente para quienes buscan opciones más saludables. Afortunadamente, la receta de arroz con “leche fit” ha ganado popularidad por ofrecer una alternativa deliciosa y nutritiva sin sacrificar el sabor.

Ingredientes clave

El arroz con “leche fit” se distingue por su preparación rápida y sus ingredientes accesibles. Entre los componentes esenciales se incluyen:

  • Arroz integral o de grano corto, que aporta fibra y nutrientes esenciales.
  • Bebida de almendras sin azúcar, una opción baja en calorías y sin lactosa.
  • Proteína en polvo, preferiblemente de origen vegetal o suero, para un extra de nutrientes.
  • Edulcorantes naturales como stevia o eritritol, que sustituyen al azúcar sin añadir calorías.
  • Canela en polvo, que no solo realza el sabor, sino que también ofrece propiedades antioxidantes.

Esta combinación de ingredientes permite disfrutar de un postre cremoso y satisfactorio sin comprometer los objetivos de una alimentación saludable.

Preparación rápida y sencilla

Una de las ventajas de esta receta es su rapidez. En tan solo cinco minutos, es posible tenerlo listo ya que el proceso implica cocinar el arroz con bebida de almendras hasta que se ablanden los granos, después añadir la proteína en polvo y el edulcorante al gusto, y finalizar con una pizca de canela para aromatizar. Este método no solo ahorra tiempo, sino que también conserva los nutrientes esenciales de sus componentes.

Beneficios destacados

Esta versión del postre ofrece varios beneficios para la salud:

  • Alto contenido proteico: La adición de proteína en polvo contribuye al desarrollo y reparación muscular.
  • Bajo en calorías: El uso de edulcorantes naturales y suero de almendras sin azúcar reduce significativamente el contenido calórico.
  • Sin lactosa: Ideal para personas con intolerancia a la lactosa o que siguen dietas veganas.
  • Rico en fibra: El arroz integral aporta fibra, favoreciendo la digestión y la saciedad.

Estos beneficios hacen que esta sea una opción atractiva para quienes buscan un postre saludable y satisfactorio.

Versatilidad y Personalización

Una de las grandes ventajas de esta receta es su versatilidad. Se puede adaptar según las preferencias personales y necesidades dietéticas. Algunas variaciones incluyen:

  • Sustituir bebidas de almendras por otras vegetales como avena o coco.
  • Añadir frutas frescas como fresas o plátano para un toque dulce natural.
  • Incorporar frutos secos o semillas para un extra de textura y nutrientes.

Estas opciones permiten personalizar el arroz con “leche fit” según los gustos y objetivos nutricionales de cada persona.

Se trata de una alternativa deliciosa y saludable al tradicional postre mexicano. Con ingredientes simples y una preparación rápida, es posible disfrutar de un postre que satisface el paladar sin comprometer la salud.

