Andy López Beltrán reaparece en Coahuila tras críticas por comprar una obra de la artista Yayoi Kusama

El hijo del expresidente AMLO reapareció tras el escandalo que ocasionó por la compra de una obra de la artista japonesa Yayoi Kusama (@/andresmanuellopezbeltran)

El secretario de Organización del partido Morena, Andrés López Beltrán, realizó una visita de trabajo a Coahuila, donde mantuvo reuniones con los coordinadores de Torreón, Saltillo y Monclova, municipios que celebrarán elecciones el próximo año para renovar el congreso local.

La última La última vez que el segundo hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador publicó un encuentro con miembros del partido fundado por su padre, fue el 24 de mayo cuando participó en el cierre de campaña de Betzabe Martínez, candidata a la alcaldía de Gómez Palacios, Durango.

“De gira por el Estado de Coahuila visitamos las 3 ciudades más pobladas: Torreon, Saltillo y Monclova. Evalúe el trabajo de nuestros coordinadores y reforzamos esfuerzos para cumplir con nuestras metas organizativas de este año“, se lee en la publicación.

Dicha reunión se consumó luego de recibir múltiples críticas por unas vacaciones en Japón y por la publicación de una investigación del medio de comunicación Latinus, en la que dieron a conocer que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había comprado una obra de la artista japonesa Yayoi Kusama a principios de 2024.

De acuerdo a la investigación, la obra era exhibida galería de arte Manabia Fine Arts, en Tokio, y fue transportada hasta un departamento en Copilco, que presuntamente le pertenecía a López Obrador.

Las vacaciones de “Andy” López Beltrán en Japón

Detractores y hasta seguidores de la 4T han reprochado los viajes de lujo que tienen los integrantes del partido. (Hotel Okura)

El secretario de Organización de Morena retomó sus funciones en el partido el pasado 21 de agosto, tras unas vacaciones en Tokio, Japón, viaje que generó críticas por el costo y el alojamiento, y motivó llamados de la presidenta Claudia Sheinbaum a los miembros del partido para mantener la austeridad.

En una carta publicada el 5 de agosto, López Beltrán justificó su ausencia por las “extenuantes jornadas de trabajo” y denunció haber sido víctima de “linchamiento político”, señalando que “mis adversarios y los hipócritas conservadores (…) mandaron a sus espías a fotografiarme y acosarme para así emprender una campaña de linchamiento político impregnada de odio, clasismo y calumnias”, afirmó a través de un comunicado.

Por otra parte, en ese mismo comunicado, secretario de Organización precisó que viajó en aviones comerciales y pagó 7 mil 500 pesos de su propio dinero por el hotel, con desayuno incluido en el que se hospedó.

Además, informó que notificó verbalmente a la dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde Luján sobre su salida al país asiático para tomar vacaciones.