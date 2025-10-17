México

¿Qué significa que te duelan los dedos de las manos? 

Síntomas como hinchazón, enrojecimiento y limitación de movimiento suelen acompañar la molestia

Por Jazmín González

Guardar
Las lesiones por golpes, caídas
Las lesiones por golpes, caídas o accidentes domésticos son causas frecuentes de dolor en los dedos. Foto: (iStock)

La presencia de dolor en los dedos representa una experiencia común que puede estar relacionada tanto a lesiones como a diversas afecciones físicas.

En algunos casos puede estar acompañado de hinchazón, enrojecimiento, calor local, limitaciones en el movimiento o alteraciones en la sensibilidad. Además, puede manifestarse en uno o varios dedos y suele estar vinculado a causas que van desde traumatismos hasta enfermedades subyacentes.

¿Por qué duelen los dedos de las manos?

Dentro de las causas más frecuentes del dolor en los dedos se encuentran las lesiones, que pueden producirse por golpes, caídas o accidentes domésticos. Ese tipo de daños pueden derivar en fracturas, dislocaciones o esguinces, generando molestias de distinta intensidad.

Además, existen múltiples afecciones médicas capaces de provocar dolor en la zona, como la artritis, que afecta las articulaciones y puede acompañarse de inflamación y rigidez.

El tratamiento del dolor en
El tratamiento del dolor en los dedos depende de la causa, pero incluye reposo, frío local y analgésicos. (Shutterstock)

El dolor en los dedos no siempre se presenta de forma aislada, pues en ocasiones, se asocia a otros síntomas como entumecimiento u hormigueo, lo que podría indicar problemas en los nervios o alteraciones en el flujo sanguíneo. Por otro lado, la aparición de enrojecimiento e hinchazón puede ser señal de infección o de un proceso inflamatorio activo.

¿Qué hacer en caso de presentar dolor de dedos en las manos?

Aunque el tratamiento para eliminar el dolor de dedos en las manos depende de la causa, existen algunas medidas generales que pueden ayudar a aliviar la molestia:

  • Reposar la mano y evitar actividades que agraven el dolor.
  • Aplicar frío en la zona afectada durante intervalos cortos para reducir la inflamación.
  • Utilizar analgésicos comunes, como paracetamol o ibuprofeno, siempre según indicación médica.
  • Realizar ejercicios de estiramiento y fortalecimiento, recomendados por un profesional de la salud.
  • Mantener las manos elevadas si hay inflamación o hinchazón.
  • Usar férulas o soportes para inmovilizar los dedos en casos de lesiones o artritis.
En casos de enfermedades como
En casos de enfermedades como el fenómeno de Raynaud, es clave seguir las indicaciones médicas y proteger las manos del frío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la mayoría de los casos, se recomienda evitar aquellas actividades que puedan agravar el dolor, pero si la causa es una lesión menor, se pueden aplicar medidas básicas de autocuidado como las antes mencionadas.

Sin embargo, cuando el origen del dolor está relacionado con una afección médica específica, como el fenómeno de Raynaud -trastorno que afecta la circulación sanguínea de los dedos de las manos y, en ocasiones, de los pies- es fundamental seguir las indicaciones de un profesional de la salud que pueden incluir la protección de las manos frente al frío.

Temas Relacionados

Dolor de DedosArtritisFenómeno de RaynaudManosLesionesInflamaciónCirculación sanguíneaSaludBienestarmexico-noticias

Más Noticias

La Granja VIP EN VIVO: Eleazar Gómez traicionará a uno de sus compañeros la tarde de hoy 17 de octubre

Sigue a los granjeros minuto a minuto en el reality show: Alfredo Adame, La Bea y César Doroteo permanecen en riesgo de eliminación

La Granja VIP EN VIVO:

David Faitelson llama ‘gran clásico‘ el partido entre Cruz Azul y América: “Ni Chivas ni Pumas han estado a la altura”

La rivalidad entre ambos clubes ha incrementado debido a la frecuencia de instancias finales donde se han enfrentado

David Faitelson llama ‘gran clásico‘

Héctor Moreno dice adiós, el histórico defensor mexicano se retira del futbol

El zaguero mexicano cierra su ciclo en las canchas tras una trayectoria marcada por entrega, liderazgo y constancia

Héctor Moreno dice adiós, el

Enfrentamiento entre civiles armados y policías de Chihuahua deja cuatro muertos

Los hechos fueron registrados luego de que los elementos de seguridad transitaran por la comunidad de Flores Magón

Enfrentamiento entre civiles armados y

Acompañado y en un automóvil: así fue el asesinato de “El Chato” en EEUU, operador del Cártel de los Arellano Félix

La modelo Vanessa Gurrola fue detenida en San Diego por su probable participación en el homicidio

Acompañado y en un automóvil:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento entre civiles armados y

Enfrentamiento entre civiles armados y policías de Chihuahua deja cuatro muertos

Acompañado y en un automóvil: así fue el asesinato de “El Chato” en EEUU, operador del Cártel de los Arellano Félix

Riña en el penal de Aguaruto, Sinaloa dejó un interno muerto y tres lesionados

Ataque contra policías municipales deja dos elementos muertos y cuatro agresores detenidos en Culiacán, Sinaloa

Vanessa Gurrola, modelo detenida en EEUU, fue boletinada por presuntos nexos con Los Chapitos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: Eleazar Gómez traicionará a uno de sus compañeros la tarde de hoy 17 de octubre

Belinda sigue triunfando en ‘Mentiras el musical’ mientras Lupillo Rivera emprende acciones legales en su contra

Comparan a Sergio Mayer Mori con “Rubí”, el personaje que inmortalizó su madre: “Es un descarado”

Fans proponen a este conductor como reemplazo de Adal Ramones, tras errores en La Granja VIP

Paty Sirvent presenta al nuevo elenco de Jeans tras conflicto con JNS

DEPORTES

David Faitelson llama ‘gran clásico‘

David Faitelson llama ‘gran clásico‘ el partido entre Cruz Azul y América: “Ni Chivas ni Pumas han estado a la altura”

Héctor Moreno dice adiós, el histórico defensor mexicano se retira del futbol

Promotor de Hamzah Sheeraz asegura cambio de planes tras la derrota de Canelo Álvarez: “Dejemos que se opere”

¿Quién transmitirá el Mundial Sub-17 femenil en México?

Faitelson reacciona a la posición de México en la última actualización del ranking de FIFA: “¿A quién quieren engañar?“