La Granja VIP EN VIVO: Eleazar Gómez traicionará a uno de sus compañeros la tarde de hoy 17 de octubre

Sigue a los granjeros minuto a minuto en el reality show: Alfredo Adame, La Bea y César Doroteo permanecen en riesgo de eliminación

Por Jazmín González

Eleazar Gómez ganó la prueba
Eleazar Gómez ganó la prueba de salvación y salió del grupo de nominados. (La Granja VIP)
20:42 hsHoy

Rey Grupero se pronuncia ante supuesta trampa de Eleazar Gómez

Rey Grupero, panelista del reality, comentó en sus redes sociales que no existían favoritismos en el programa y reconoce que Eleazar Gómez se “colgó” en lugar de “inclinarse”, lo que considera como trampa.

Ante la declaración del conductor de Venga la Alegría, algunos internautas han señalado que existe la posibilidad de que la salvación del actor se anule.

20:36 hsHoy

¿A quién traicionará Eleazar Gómez?

El actor consiguió salir de la tabla de nominados tras vencer la prueba de salvación, por lo que además de dejar de estar en riesgo de abandonar el reality, tendrá que elegir a un granjero para que ocupe su lugar.

20:34 hsHoy

Quién es el primer eliminado de La Granja VIP, según encuesta

Un granjero abandonará la placa de nominados el jueves de ‘Salvación’, mientras que otro podría ser reemplazado el viernes de ‘Traición’

Por Adriana Castillo

(IG: @lagranjavipmx)
(IG: @lagranjavipmx)

El domingo 19 de octubre se llevará a cabo la primera gala de eliminación de La Granja VIP y un granjero o granjera abandonará la competencia por decisión del público.

