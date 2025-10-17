La Granja VIP EN VIVO: Eleazar Gómez traicionará a uno de sus compañeros la tarde de hoy 17 de octubre

El domingo 19 de octubre se llevará a cabo la primera gala de eliminación de La Granja VIP y un granjero o granjera abandonará la competencia por decisión del público.

El actor consiguió salir de la tabla de nominados tras vencer la prueba de salvación, por lo que además de dejar de estar en riesgo de abandonar el reality, tendrá que elegir a un granjero para que ocupe su lugar.

Ante la declaración del conductor de Venga la Alegría , algunos internautas han señalado que existe la posibilidad de que la salvación del actor se anule.

Rey Grupero, panelista del reality, comentó en sus redes sociales que no existían favoritismos en el programa y reconoce que Eleazar Gómez se “colgó” en lugar de “inclinarse”, lo que considera como trampa.

