Qué tan grande es La Granja VIP y por cuántos metros cuadrados supera a La Casa de los Famosos México

Estas son las dimensiones de las instalaciones del reality show del momento

Por Ignacio Izquierdo

Así es La Granja VIP
Así es La Granja VIP (Captura de pantalla)

El próximo domingo saldrá el primer eliminado de la Granja VIP, tras una exitosa semana de transmisiones. El reality show de TV Azteca resultó ser todo un fenómeno y desde que se estrenó no ha abandonado los primeros lugares de las tendencias de redes sociales.

Celebridades como Sergio Mayer Mori, La Bea, César Doroteo, Eleazar Gómez, Alfredo Adame, Jawy Méndez, Kim Shantal, Kike Mayagoitia y Manola Diez están generando sensación entre los internautas, sobre todo en aquellos que se quedaron con ganas de más realities shows tras la culminación de La Casa de los Famosos México, el programa de Televisa.

Este es el patio de
Este es el patio de La Casa de los Famosos. Foto: (Televisa Univisión)

Y es que el show de telerrealidad que coronó como ganador a Aldo de Nigris fue, nuevamente, todo un éxito. La apuesta de Televisa acumuló millones de votos y miles de puntos de rating.

La casa más famosa de México se convirtió en el programa de televisión más visto en su momento y La Granja VIP pretende igualar su éxito.

La Casa y la Granja: sus dimensiones y cuál es más grande

(TikTok La Granja VIP)
(TikTok La Granja VIP)

Uno de los aspectos positivos que han señalado los fanáticos de los realities shows sobre La Granja VIP son las dimensiones gigantescas de sus instalaciones. Se trata de un complejo con muchas habitaciones, áreas verdes, un granero, establos, jardines, vestidores, gimnasio y muchas otras amenidades de primer nivel. Todo esto se encuentra en un predio ubicado en el Ajusco.

Por otro lado, La Casa de los Famosos, que se encuentra en el Estado de México, también cuenta con varios cuartos, baños, una cocina, una suite y un patio con piscina incluída. Sin embargo, en cuando a dimensiones, el set de Televisa es bastante más pequeño que el foro de Tv Azteca.

Foto: (Televisa Univisión)
Foto: (Televisa Univisión)

Hace algunos días, Alfredo Adame confesó en La Granja VIP que La Casa es bastante pequeña: “Allá son 400 metros cuadrados. Es una casa, una alberca, una cocina, tres cuartos y nada. Aburrido como la pu... madre. Es un dispositivo psiquiátrico-psicológico para que te vuelvas loco. No hay nada que hacer más que estarte mentando la madre ahí con la gente”.

Números muy distintos a los reportados por Tv Azteca. La Granja VIP fue visitada por influencers días antes de su estreno. Una de las visitantes, Marielle Zannie, reveló que las instalaciones tienen una extensión que supera los 4 mil metros cuadrados, es decir, diez veces más de espacio que La Casa de los Famosos México. Por lo tanto, la Granja tiene 3 mil 600 metros cuadrados más de espacio que La Casa.

