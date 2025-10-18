Producción de La Granja VIP revela las reglas de “La Traición”, el poder que tendrá Eleazar Gómez

La Granja tendrá su primer viernes de Traición (Captura de pantalla)

La dinámica de salvación en La Granja VIP ha generado controversia tras la victoria de Eleazar Gómez en la primera gala, donde se impuso en una prueba física que definió el destino de los nominados. La atención se ha centrado no solo en el resultado, sino en las reglas y el alcance del poder que ahora ostenta el ganador, así como en las sospechas de “trampa” durante la competencia.

Durante la jornada, Eleazar Gómez, Alfredo Adame, César Doroteo y La Bea compitieron en una prueba que exigía encontrar figuras de frutas de plástico en una piscina de pelotas y depositarlas, desde una tarima, en un tubo de acrílico. La actividad transcurrió sin incidentes visibles y concluyó con la victoria de Eleazar, quien obtuvo el beneficio de salvarse de la nominación y la facultad de designar a otro participante para ocupar su lugar en la placa de nominados.

Sin embargo, la reacción en redes sociales no se hizo esperar. Diversos usuarios señalaron que Eleazar Gómez habría incurrido en una infracción al recargarse completamente en una valla para depositar su última fruta, lo que contradiría las indicaciones de Adal Ramones, conductor principal del programa. Aunque Adal no prohibió explícitamente apoyarse en la valla, sí subrayó que los participantes únicamente podían inclinarse, lo que ha dado pie a interpretaciones y cuestionamientos sobre la legitimidad del triunfo.

Hasta el momento, la producción de La Granja VIP no ha emitido una postura oficial respecto a la posible sanción. La incertidumbre persiste sobre si se adoptarán medidas correctivas en esta ocasión.

Los detalles de la “Traición”

Las redes sociales oficiales de La Granja VIP han precisado el alcance del poder de traición que recae en Eleazar Gómez tras su victoria.

El ganador del juego de salvación puede rescatar a uno de los nominados, pero está obligado a designar a otro granjero para ocupar su lugar.

Además, el nuevo nominado heredará los votos que había recibido el participante salvado, un detalle que no se había aclarado previamente y que había generado dudas entre los seguidores del programa sobre el destino de esos votos.

Tras la competencia de la Salvación, Adal Ramones abordó con Eleazar Gómez la trascendencia de la decisión que debe tomar, a lo que el actor respondió: “Llevamos muy poco tiempo aquí, entonces es complicado, pero obviamente mi decisión no será tomada desde el coraje para nada. No sentí coraje por nadie. Incluso cuando me nominaron, hablé con todas las que me nominaron, pero no va a venir desde el coraje, por supuesto, al contrario, mis decisiones, las decisiones que yo tome aquí dentro de La Granja VIP siempre serán desde el amor”. No obstante, en una conversación posterior con Omahi, Eleazar sugirió que su grupo de aliados está protegido y dejó entrever la posibilidad de traicionar a una de las personas que lo nominó.