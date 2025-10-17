México

Cifra de muertos por inundaciones aumenta a 72 y se reportan 48 personas no localizadas

Estos nuevos datos se dan después de que el Gobierno de México informara que hay una ligera reducción en el número de localidades incomunicadas en los cinco estados afectados

Por Diego Mendoza López

Guardar
Sheinbaum indicó que hoy se
Sheinbaum indicó que hoy se volverá a reunirse con los gobernadores de los estados afectados. | X- Claudia Sheinbaum

En el nuevo corte matutino del 17 de octubre de 2025, el Gobierno de México ha informado que se contabilizan 72 personas muertas y 48 no localizadas tras la presencia de inundaciones en Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.

Estos nuevos datos del conteo federal se dan después de que se dieran a conocer los avances respecto a la implementación del Plan DN-III-E (Ejército Mexicano), Plan Marina, así como las labores de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para volver a comunicar las localidades dañadas por las lluvias.

En concreto, se muestra lo siguiente en el portal activo para atender la emergencia en las cinco entidades:

Personas fallecidas:

  • Hidalgo: 21
  • Puebla: 18
  • Querétaro: 1
  • San Luis Potosí: 0
  • Veracruz: 32

Personas no localizadas:

  • Hidalgo: 29
  • Puebla: 5
  • Querétaro: 0
  • San Luis Potosí: 0
  • Veracruz: 14

Hasta el momento, se espera que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo continúe su gira por los cuatro estados restantes donde se han registrados estragos por las lluvias torrenciales de los últimos días.

El nuevo corte de personas
El nuevo corte de personas damnificadas por las lluvias torrenciales en cinco estados | Captura de Pantalla

Se desplegarán nuevas brigadas para continuar el Censo del Bienestar

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, anunció que este fin de semana se reforzará la logística para realizar los censos de damnificados en los cinco estados más afectados por las lluvias extremas del 9 de octubre de 2025.

Durante “La Mañanera del Pueblo”, Montiel Reyes informó que actualmente hay desplegados 3 mil 500 brigadistas en estas entidades, y que para el fin de semana se espera incrementar esa cifra a 5 mil personas, con el fin de agilizar el censo en comunidades:

“En campo ya superamos los 3 mil 500, hacia el fin de semana espero que estemos alcanzando 5 mil compañeros desplegados en estos cinco estados y se van a aumentar el número de campamentos para poder llegar a los municipios más lejanos y no trasladarnos mucho tiempo”, declaró.

La Secretaría del Bienestar indicó
La Secretaría del Bienestar indicó que van 72 municipios censados y que se reforzará la logística para avanzar en los reportes durante los próximos días | Presidencia de la República

Añadió que la logística fue reforzada para “avanzar más rápido sobre todo en las comunidades aisladas… vamos a llegar hasta el último rincón de las comunidades para que todos estén censados y reciban los apoyos que usted disponga”.

La secretaria indicó que también se aumentará el número de campamentos habilitados para los brigadistas, con el objetivo de reducir los tiempos de traslado hacia los municipios, sobre todo aquellos que permanecen incomunicados:“Por eso la logística fue reforzada, para avanzar más rápido… no van a quedarse en el desamparo”, sostuvo la funcionaria. En total, se espera que los brigadistas puedan atender todas las zonas, “hasta el último rincón”, garantizando que todas las comunidades sean visitadas.

Al 16 de octubre, se habían censado más de 38 mil viviendas afectadas en 72 municipios de los cinco estados; de ellas, Veracruz concentró más de la mitad con 24 mil 525 viviendas. Estos operativos incluyen 15 campamentos estratégicos instalados en estados como Veracruz (Poza Rica, Tantoyuca, Parque Tajín), Hidalgo (Huejutla, Zimapán), Puebla (Huauchinango, Zacatlán), Querétaro (Peñamiller) y San Luis Potosí (Ciudad Valles, Matlapa).

Las personas damnificadas por las
Las personas damnificadas por las inundaciones en México siguen esperando el apoyo de elementos integrados en el Plan DN-III-E y Plan Marina en los cinco estados afectados | Félix Márquez / Associated Press

La funcionaria aseguró que el censo continuará hasta abarcar todas las viviendas afectadas y que, una vez visitadas, se colocará un cintillo identificador para garantizar la entrega de apoyos

Temas Relacionados

InundacionesLluviasAfectaciones por lluviasPlan DN-III-EPlan MarinaVeracruzHidalgoPueblaSan Luis Potosímexico-noticias

Más Noticias

Hallan fosa clandestina en zona limítrofe con Jilotzingo e Isidro Fabela en el Edomex

Solo un cuerpo ha sido identificado al portar su INE

Hallan fosa clandestina en zona

Quién es el primer eliminado de La Granja VIP, según encuesta

Un granjero abandonará la placa de nominados el jueves de ‘Salvación’, mientras que otro podría ser reemplazado el viernes de ‘Traición’

Quién es el primer eliminado

Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de octubre: estación del metro Zócalo-Tenochititlán

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex para este 18 de octubre

Esto es de interés para aquellos que van a manejar en la capital del país y en la entidad mexiquense este sábado

Hoy No Circula Sabatino en

Cómo reducir la Presión Arterial con remedios de la abuela y plantas medicinales

Cada vez más personas buscan alternativas naturales para controlar la hipertensión

Cómo reducir la Presión Arterial
MÁS NOTICIAS

NARCO

Infobae

“La Mafias” irá a prisión en CDMX; ordenan recluirla en Santa Martha Acatitla por presunto robo

Hallan fosa clandestina en zona limítrofe con Jilotzingo e Isidro Fabela en el Edomex

Esta fue la suma de dinero que pagó el Cártel de Cali para tener al elenco de ‘El Chavo del 8′ en una fiesta infantil

Quién fue ‘El Chato’ del Cártel de los Arellano Félix y qué relación tenía con Vanessa Gurrola

Vanessa Gurrola y su último viaje a Bali antes de ser detenida en EEUU: “Regreso con el alma en paz”

ENTRETENIMIENTO

Quién es el primer eliminado

Quién es el primer eliminado de La Granja VIP, según encuesta

“Aún estaba con Cazzu”: Aseguran que Nodal habría visitado a Ángela Aguilar en EEUU antes de lo que se sabía

Cuál fue la primera pareja eliminada de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025

Así fue la romántica propuesta de matrimonio de La Bea en un show en vivo | Video

“Es su libertad sexual”: Javier Ceriani defiende a Cazzu tras críticas de Pati Chapoy por usar poca ropa en sus shows

DEPORTES

Erik Lira extiende contrato con

Erik Lira extiende contrato con Cruz Azul hasta 2029 y refuerza la plantilla

¿En qué lugar se encuentra México en el ranking FIFA tras sus últimos encuentros?

Toronto Blue Jays vs Seattle Mariners: cuándo, a qué hora y dónde ver el Juego 5 del Campeonato de la Liga Americana desde México

Dodgers de Los Ángeles vs Cerveceros de Milwaukee: cuándo, a qué hora y dónde ver el Juego 4 del Campeonato Nacional de la MLB desde México

Revelan cuánto tiempo podría estar fuera Andrade “El Ídolo”, luchador mexicano que incumplió cláusula con WWE