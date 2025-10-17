Reforzarán censos en estados afectados por lluvias, habrá 5 mil brigadistas el fin de semana: “Llegaremos hasta el último rincón”

La Secretaría del Bienestar indicó que van 72 municipios censados. | Presidencia

Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, informó que este fin de semana se reforzará la logística para realizar los censos de damnificados en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, los cinco estados más afectados por las lluvias extremas del 9 de octubre pasado, que han dejado un saldo de 72 personas fallecidas y 48 más desaparecidas.

En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la funcionaria federal indicó que actualmente hay 3 mil 500 brigadistas desplegados en los cinco estados y prevén que este fin de semana haya en total 5 mil, para agilizar el censo en las comunidades.

Mencionó que en este sentido, también se aumentarán los campamentos habilitados para los brigadistas, para recortar los tiempos de traslado hacia los municipios, principalmente a los que continúan incomunicados, asegurando que llegarán “hasta el último rincón”.

“En campo ya superamos los 3 mil 500, hacia el fin de semana espero que estemos alcanzando 5 mil compañeros desplegados en estos cinco estados y se van a aumentar el número de campamentos para poder llegar a los municipios más lejanos y no trasladarnos mucho tiempo.

“Por eso la logística fue reforzada, para avanzar más rápido sobre todo en las comunidades aisladas y que podamos entrar más rápido, para que la gente sepa que, como usted lo ha dicho, no van a quedarse en el desamparo, se les va a poyar y estaremos aquí el tiempo necesario, vamos a llegar hasta el último rincón de las comunidades para que todos estén censados y reciban los apoyos que usted disponga”, dijo en Palacio Nacional.

Información en desarrollo...