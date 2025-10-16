Línea 1 del Metro CDMX cambia de horario por pruebas de trenes en Observatorio: estos días cerrará temprano

Línea 1 del Metro CDMX cerrará temprano para realizar pruebas de trenes en Observatorio (X/ @AdrianRubalcava)

Adrián Rubalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), informó que la Línea 1 modificará su horario de servicio. Debido a que las autoridades seguirán realizando pruebas de trenes para la reapertura del tramo Juanacatlán - Observatorio, la operación de las estaciones en el tramo Pantitlán - Chapultepec concluirá horas antes de la media noche.

Por medio de las redes sociales del Metro CDMX dieron el anuncio de los ajustes al servicio de la Línea 1, esto con la finalidad de que los usuarios tomen precauciones en sus traslados. A pesar de que el 12 de octubre concluyó una fase de pruebas, Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, precisó que empresas certificadoras realizarán más pruebas.

La reapertura total de la Línea 1 del Metro CDMX ya no será en el mes de octubre, se aplazó para el 16 de noviembre, fecha en la que, según anunció Clara Brugada, el servicio llegará hasta Observatorio y beneficiará a más de 850 mil usuarios.

Línea 1 del Metro CDMX cerrará temprano los fines de semana de octubre

El Metro CDMX anunció cambios en el horario del servicio de la Línea 1 para realizar pruebas previo a la reapertura hasta Observatorio. Crédito: X/ @AdrianRubalcava

De acuerdo con el director del Metro CDMX, avanzan las pruebas en la fase final antes de la reapertura total de la nueva Línea 1 hasta la terminal Observatorio. Los próximos fines de semana de octubre se efectuarán pruebas integrales de los sistemas de Control y Telecomunicaciones, los trenes NM22 y NM16 realizarán recorridos en las estaciones remodeladas.

Para facilitar estos trabajos, el servicio en el tramo Pantitlán–Chapultepec concluirá a las 22:00 horas, es decir que el servicio se suspenderá dos horas antes de su horario habitual, que es a las 24:00 horas.

Las autoridades explicaron que estos ajustes únicamente serán los sábados y domingos de este mes, en consecuencia los fines de semana del 18 y 19, y el 25 y 26 de octubre el servicio concluirá antes.

En apoyo a las personas usuarias, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de la Ciudad de México operarán en el mismo tramo de 22:00 a 24:00 horas. Estos autobuses auxiliarán a los usuarios en el recorrido de las estaciones que actualmente operan en la Línea 1.

¿Qué falta para que la Línea 1 del Metro abra hasta Observatorio?

Así luce la terminal Observatorio de la Línea 1 del Metro y el Tren Interurbano (X/ @ClaraBrugadaM)

Durante su Primer Informe como jefa de gobierno, Clara Brugada explicó que el tramo Juanacatlán–Observatorio está sometido actualmente a pruebas operativas, con el objetivo de asegurar el funcionamiento óptimo de los equipos antes de reanudar el servicio al público.

La funcionaria reiteró que el 16 de noviembre la Línea 1 operará de Observatorio a Pantitlán, con sus 20 estaciones renovadas en funcionamiento. El 9 de octubre, la mandataria realizó una inspección en las instalaciones de la Línea 1 para supervisar el avance de la última etapa de modernización, con la meta de inaugurar la línea renovada en noviembre.

Las semanas restantes de octubre estarán destinadas a concluir los trabajos pendientes de obra civil y de sistemas en la estación Observatorio. Posteriormente, se dedicarán 15 días a la realización de las pruebas de certificación de seguridad requeridas para el tramo renovado.