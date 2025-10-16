Las Estrellas Bailan en Hoy: Briggitte Bozzo sufre fuerte caída

Briggitte Bozzo sufrió una lesión en el tobillo derecho durante los ensayos de Las Estrellas Bailan en Hoy, así lo dio a conocer su pareja de baile, Aaron Mercury, a través de redes sociales.
El influencer no compartió detalles sobre lo sucedido, pero los conductores del programa Hoy revelaron que el accidente ocurrió cuando la actriz estaba practicando una cargada.
Pese a lo ocurrido, Briggitte Bozzo presentará su coreografía con Aaron Mercury este 16 de octubre.
Sofía Rivera Torres y Rodrigo Romeh
La conductora y el influencer abrieron la pista de baile a ritmo de salsa.
- Andrea Legarreta: “Sofía está echando todo lo que trae, porque cuando tenemos ciertas carencias, le echo todo al asador. Tú, Romeh, tienes que subirte más. Tienen buen futuro”.
- Latin Lover: “Hicieron una coreografía limpia, pero también sencilla”.
- Ema Pulido: “Estuvo fellito más o menos. Les salva mucho que tienen todo para hacerlo muy bien”.
Andrea Legarreta les dio 8 y Ema Pulido un 4; Latin Lover tiene voto secreto.
¿Quiénes son los participantes de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025?
Ellos integran las 12 parejas de la séptima temporada:
- Malillany Marín y Marcos Montero
- Michelle González y Julio Vallado
- La Bebeshita y Brandon Castañeda
- Jessica Díaz y Aldo Guerra
- Marcelia Figueroa y Mauricio Abad
- Jimena Longoria y Gualy Cárdenas
- Jade Fraser y Chevo
- Karenka y Manuel Riguezza
- Felicia Mercado y Jordán Mendoza
- Rosa Caiafa y Kunno
- Sofía Rivera Torres y Rodrigo Romeh
- Aarón Mercury y Briggitte Bozzo
Información en desarrollo...
