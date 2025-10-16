Las Estrellas Bailan en Hoy: Briggitte Bozzo sufre fuerte caída

(IG: @aaronmercury)

Briggitte Bozzo sufrió una lesión en el tobillo derecho durante los ensayos de Las Estrellas Bailan en Hoy, así lo dio a conocer su pareja de baile, Aaron Mercury, a través de redes sociales.

El influencer no compartió detalles sobre lo sucedido, pero los conductores del programa Hoy revelaron que el accidente ocurrió cuando la actriz estaba practicando una cargada.

Pese a lo ocurrido, Briggitte Bozzo presentará su coreografía con Aaron Mercury este 16 de octubre.

La actriz sufrió una lesión en su tobillo. YT:Imagen Entretenimiento // De Primera Mano

Sofía Rivera Torres y Rodrigo Romeh

La conductora y el influencer abrieron la pista de baile a ritmo de salsa.

Andrea Legarreta : “Sofía está echando todo lo que trae, porque cuando tenemos ciertas carencias, le echo todo al asador. Tú, Romeh, tienes que subirte más. Tienen buen futuro”.

Latin Lover : “Hicieron una coreografía limpia, pero también sencilla”.

Ema Pulido: “Estuvo fellito más o menos. Les salva mucho que tienen todo para hacerlo muy bien”.

Andrea Legarreta les dio 8 y Ema Pulido un 4; Latin Lover tiene voto secreto.

(IG: @programahoy)

(IG: @aaronmercury)

¿Quiénes son los participantes de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025?

Ellos integran las 12 parejas de la séptima temporada:

Malillany Marín y Marcos Montero

Michelle González y Julio Vallado

La Bebeshita y Brandon Castañeda

Jessica Díaz y Aldo Guerra

Marcelia Figueroa y Mauricio Abad

Jimena Longoria y Gualy Cárdenas

Jade Fraser y Chevo

Karenka y Manuel Riguezza

Felicia Mercado y Jordán Mendoza

Rosa Caiafa y Kunno

Sofía Rivera Torres y Rodrigo Romeh

Aarón Mercury y Briggitte Bozzo

Información en desarrollo...