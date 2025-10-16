Japoneses celebran el Día de Muertos vestidos de catrinas y mariachi con show callejero en Tokio

El video viral muestra cómo locales adoptaron la tradición mexicana con mariachi, cempasúchil y baile.

El Día de Muertos, una de las tradiciones más emblemáticas de México, ha logrado trascender fronteras y ser celebrado en distintas partes del mundo, llevando consigo los colores, aromas y símbolos que caracterizan esta festividad. Este fenómeno cultural se evidencia incluso en lugares tan lejanos como Tokio, Japón, donde recientemente se realizó un espectáculo callejero que sorprendió a locales y turistas.

Durante el show, japoneses se sumaron a la celebración caracterizándose con trajes típicos mexicanos y vestimenta tradicional femenina, mientras que ambos grupos lucían el rostro pintado de calaveras y adornos florales con cempasúchil, un símbolo indispensable de la festividad. La combinación de elementos visuales y musicales permitió recrear la atmósfera auténtica del Día de Muertos en plena capital japonesa.

El espectáculo incluyó la participación de un mariachi que interpretó la icónica canción “Guadalajara” de Vicente Fernández, mientras una presentadora bailaba junto a uno de los integrantes del grupo musical. Esta interacción no solo destacó la fusión cultural entre México y Japón, sino que también mostró cómo las tradiciones pueden adaptarse y celebrarse fuera de su país de origen sin perder su esencia.

El video del evento rápidamente se volvió viral en redes sociales, superando el millón de reproducciones y generando múltiples comentarios de asombro y admiración por parte de los internautas. Entre los mensajes destacan expresiones como: “Japón y México tienen una relación bien random”, “Literal no sé si el que canta es mexicano o realmente habla muy bien español”, y “Japón nos dio a Goku y a Seiya y nosotros le dimos tequila, buena música, un zarpe y su sombrero”. Otros usuarios celebraron la originalidad del evento con comentarios humorísticos como: “No te merecemos Japón, nosotros empanizamos el sushi” y “Ponte las pilas Rusia que Japón nos está seduciendo”.

La celebración en Tokio refleja cómo el Día de Muertos ha logrado internacionalizarse, adaptando sus símbolos y rituales a contextos distintos al mexicano. La combinación de música, vestimenta y elementos visuales tradicionales logra transmitir el espíritu de la festividad, incluso en países donde esta costumbre no forma parte del calendario cultural. Esto también resalta la capacidad de la cultura mexicana para conectar con otras naciones a través del arte, la música y la tradición.