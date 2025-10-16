México

Este es el mejor batido para fortalecer tus huesos y prevenir enfermedades

Acompañar esta preparación con una correcta dieta y ejercicio son indispensables para la salud ósea

Por Jesús Tovar Sosa

Preparar y consumir este batido
Preparar y consumir este batido natural dos o tres veces por semana, junto a una dieta equilibrada y ejercicio, representa una estrategia accesible para proteger la estructura ósea y mejorar la calidad de vida.

La incorporación de un batido natural rico en calcio, vitamina D, magnesio y proteínas se ha consolidado como una estrategia sencilla y eficaz para proteger la densidad ósea y reducir el riesgo de enfermedades como la osteoporosis, según coinciden diversos especialistas en nutrición.

Este enfoque, que prioriza la alimentación balanceada, resulta especialmente relevante en etapas de la vida donde la salud ósea se ve más comprometida, como la infancia, la adultez avanzada y la vejez.

El siguiente batido ha sido reconocido por su alto valor nutricional, ideal para fortalecer huesos de manera natural:

Ingredientes:

  • 1 vaso de leche baja en grasa o bebida vegetal fortificada con calcio (almendra, soya o avena)
  • 1 plátano maduro
  • 1 cucharada de semillas de chía o linaza
  • 5 almendras o nueces
  • 1 cucharada de avena
  • 1 cucharadita de cacao natural (opcional)
  • 1 cucharada de yogur natural (opcional para mayor proteína y probióticos)
Un preparado nutritivo consumido varias
Un preparado nutritivo consumido varias veces por semana ayuda a mantener la estructura ósea.

¿Por qué es bueno este batido para la salud ósea?

  • Leche o bebida vegetal fortificada: La leche es una fuente natural de calcio y vitamina D, ambos esenciales para el mantenimiento de huesos fuertes. Las bebidas vegetales fortificadas son una excelente alternativa para personas con intolerancia a la lactosa o dietas veganas.
  • Plátano: Aporta potasio y magnesio, minerales que ayudan a mantener el equilibrio del calcio en el organismo y evitan su pérdida a través de la orina.
  • Semillas de chía o linaza: Ricas en omega-3, calcio, fósforo y magnesio, nutrientes fundamentales para prevenir el debilitamiento óseo.
  • Almendras o nueces: Son fuentes de grasas saludables, calcio y otros minerales como el boro, que también contribuye a la salud ósea.
  • Avena: Aporta fósforo, magnesio y fibra, y es un cereal que mejora la absorción de nutrientes esenciales.
  • Yogur natural: Además de calcio, contiene probióticos que favorecen la absorción de minerales a través del sistema digestivo.
  • Cacao natural: Contiene antioxidantes y magnesio, pero debe usarse con moderación para evitar exceso de cafeína.

El consumo regular de este batido, recomendado entre dos y tres veces por semana durante el desayuno o la merienda, puede beneficiar a distintos grupos de la población. Niños en etapa de crecimiento, mujeres embarazadas o en lactancia, adultos mayores y personas con antecedentes de fracturas o con riesgo de osteoporosis figuran entre quienes más pueden aprovechar sus propiedades.

Los aportes de este batido
Los aportes de este batido ayudan a fortalecer el sistema óseo.

La combinación de estos nutrientes esenciales contribuye a fortalecer la estructura ósea y a mantener su integridad a lo largo del tiempo.

La eficacia de este hábito se potencia cuando se acompaña de actividad física regular, en particular ejercicios de resistencia o carga como la caminata, el yoga o el entrenamiento con pesas.

Además, la exposición moderada al sol resulta fundamental para activar la síntesis de vitamina D en el organismo, un proceso clave para la absorción del calcio y la salud de los huesos.

Lejos de requerir tratamientos costosos o suplementos complejos, la preparación casera de este batido representa un recurso accesible para quienes buscan fortalecer su salud ósea.

Incorporar este hábito en una dieta equilibrada puede marcar una diferencia significativa en la calidad de vida, al contribuir a la prevención de enfermedades óseas y al mantenimiento de la movilidad y la autonomía en todas las etapas de la vida.

