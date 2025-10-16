Detienen a tres estadounidenses que tenían en su poder armas largas y cartuchos en Tamaulipas

Decomisan armas y cartuchos a norteamericanos en Tamaulipas (Foto: SSPC)

En una serie de acciones coordinadas por el Gabinete de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), autoridades federales lograron importantes golpes contra el crimen organizado en Baja California, Sonora y Tamaulipas, mediante cateos, inspecciones vehiculares y detenciones que dieron como resultado el aseguramiento de armas de fuego y grandes cantidades de droga con un valor estimado en cientos de millones de pesos.

En el estado de Tamaulipas, autoridades de la Guardia Nacional y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) detuvieron a tres personas de nacionalidad estadounidense, entre ellas un menor de edad, durante una inspección vehicular.

En el automóvil localizaron un arma larga, dos cargadores, 1,163 cartuchos, una mira telescópica, un silenciador, un cañón con guardamano y el propio vehículo en el que se transportaban.

Los detenidos fueron trasladados ante la autoridad competente por su presunta vinculación con el tráfico de armas hacia territorio mexicano.

Decomisan casi 300 kilos de goma de opio

Decomiso de 295 kilos de goma de opio en Baja California en operativo de la Sedena y la FGR (foto: SSPC)

En Baja California, elementos del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron un cateo en un inmueble presuntamente utilizado para actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico. Durante la intervención, los agentes aseguraron 295 kilos de goma de opio y cinco kilos de metanfetamina.

De acuerdo con estimaciones oficiales, el valor de la droga incautada asciende a 12.9 millones de pesos. Aunque no se reportaron detenciones en este operativo, las autoridades indicaron que continúan las investigaciones para identificar a los responsables del almacenamiento y distribución de estos estupefacientes.

Metanfetamina líquida, con valor de más de 280 mdp

En Sonora, elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano detuvieron a una persona y decomisaron 1,062 litros de metanfetamina líquida, con un valor estimado de 284.2 millones de pesos en el mercado ilícito (Foto: SSPC)

Por otro lado, en Sonora, elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano detuvieron a una persona durante una inspección de rutina a un tractocamión. En el vehículo encontraron 1,062 litros de metanfetamina líquida, distribuida en 118 garrafones.

Este aseguramiento representa uno de los más significativos en lo que va del año en la región, con un valor estimado de 284.2 millones de pesos en el mercado ilícito.

La persona detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica.

La SSPC hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar de manera anónima cualquier actividad sospechosa que contribuya a fortalecer las acciones de seguridad en el país.

Con estos aseguramientos, el gobierno de México busca debilitar las estructuras financieras y operativas de las organizaciones criminales.