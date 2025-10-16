México

Cómo y dónde vacunarse contra influenza estacional, COVID-19 y neumococo

Todas las unidades médicas del sector público en México cuentan con disponibilidad de dosis para la población. No existe costo alguno para recibir la inmunización

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
La Secretaría de Salud destacó
La Secretaría de Salud destacó la importancia de la vacunación para la prevención de enfermedades. Foto: (iStock)

La Secretaría de Salud anunció el inicio de la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025–2026. El objetivo es proteger a la población más vulnerable de México frente a enfermedades respiratorias como influenza estacional, COVID-19 y neumococo. La campaña empezó el 13 de octubre de 2025 y terminará el 3 de abril de 2026.

El secretario de Salud, David Kershenobich, explicó la importancia de la vacunación anticipada. “El hacerlo al inicio de la temporada invernal mitiga el riesgo de estas infecciones”, indicó. El funcionario afirmó que la campaña tendrá un impacto positivo. En 2024, la estrategia temprana disminuyó los casos graves de influenza y COVID-19.

El doctor David Kershenobich Stalnikowitz
El doctor David Kershenobich Stalnikowitz negó alerta en México por este virus | Foto: Presidencia

La meta establecida contempla la aplicación de más de 50,5 millones de dosis en todo el país. Del total de dosis, 35,4 millones corresponden solo a la vacuna contra influenza estacional. Además, 10,9 millones de dosis se asignan a la inmunización frente a COVID-19. 4,2 millones de dosis se destinarán a la prevención de neumococo.

Las vacunas están dirigidas a niñas y niños de seis meses a cuatro años once meses para influenza e infantes con alguna comorbilidad para COVID-19. También serán beneficiadas las personas de cinco a 59 años con comorbilidades de riesgo, mujeres embarazadas, personal de salud y adultos mayores de 60 años.

La Secretaría de Salud destacó avances en la capacidad nacional de producción: “La vacuna contra la influenza, por segunda ocasión, está hecha ya en México, cumpliendo con los estándares internacionales de calidad”, subrayó David Kershenobich. El funcionario agregó detalles sobre la inmunización contra COVID-19. Las nuevas dosis utilizan tecnología de RNA mensajero y tienen la variante LP.8.1 autorizada por la Organización Mundial de la Salud. El secretario señaló que la vacunación contra neumococo está recomendada en personas de 60 años o más y en quienes presentan comorbilidades.

La campaña involucra una coordinación entre todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud: IMSS, IMSS-BIENESTAR, ISSSTE, Petróleos Mexicanos (Pemex), Defensa Nacional, Secretaría de Marina (Semar) y secretarías estatales de salud. El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA) aporta acompañamiento técnico.

Campaña de vacunación 2025-2026. Foto:
Campaña de vacunación 2025-2026. Foto: Secretaría de Salud

Las vacunas incluidas en la campaña son seguras, eficaces y gratuitas. Todas las unidades médicas del sector público en México cuentan con disponibilidad de dosis para la población. No existe costo alguno para recibir la inmunización. La Secretaría de Salud recomienda acudir a la unidad de salud más cercana para recibir protección durante la temporada invernal.

Temas Relacionados

SSaVacunaciónCovid-19NeumococoDavid Kershenobichmexico-noticias

Más Noticias

Mercurio anuncia ‘Medley Baladas’, nuevo lanzamiento con canciones de los noventas

La agrupación de pop indicó que esta nueva recopilación de melodías será compartida a los fans el viernes 17 de octubre

Mercurio anuncia ‘Medley Baladas’, nuevo

La Granja VIP EN VIVO hoy 15 de octubre: Alfredo Adame dice que los fans de TikTok no votan y revela cuál es el mejor fandom

El actor dice contar con numerosos “grupos de apoyo”

La Granja VIP EN VIVO

Este sería el grupo criminal detrás del laboratorio de metanfetamina valuado en más de 2 mil millones de pesos en Morelos

La organización delictiva habría generado una alianza con la Unión Tepito

Este sería el grupo criminal

Senado aprueba modificaciones a la Ley de Amparo y turna el dictamen al Ejecutivo

Las etapas ya concluidas se resolverán como lo marca la ley anterior, pero las fases pendientes se atenderán bajo los lineamientos de la nueva normativa

Senado aprueba modificaciones a la

Ex habitante de La Casa de los Famosos confiesa estar enamorada de Sergio Mayer Mori de La Granja VIP

El “granjero” sigue causando sensación y ya tiene nuevas fanáticas

Ex habitante de La Casa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Este sería el grupo criminal

Este sería el grupo criminal detrás del laboratorio de metanfetamina valuado en más de 2 mil millones de pesos en Morelos

Capturan en Tamaulipas a tres extranjeros que pretendían ingresar al país con más de mil cartuchos y armamento

Quién es Héctor Astudillo, el exgobernador de Guerrero al que EEUU le quitó la visa

Detienen a Donovan “N”, segundo sujeto ligado al homicidio del abogado David Cohen

Procesan a hombre que portaba más de 100 mil pastillas de fentanilo en un centro comercial de CDMX

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO

La Granja VIP EN VIVO hoy 15 de octubre: Alfredo Adame dice que los fans de TikTok no votan y revela cuál es el mejor fandom

Ex habitante de La Casa de los Famosos confiesa estar enamorada de Sergio Mayer Mori de La Granja VIP

Wendy Guevara y Las Perdidas reaccionan al mensaje que les mandó Ariana Grande y Cynthia Erivo

Ex colaboradora de Gustavo Adolfo Infante revela que el periodista la habría acosado en el pasado: “Ponte cómoda”

Francisco Cantú está bajo investigaciones del FBI tras denuncia de Alicia Villarreal, asegura Cibad Hernández

DEPORTES

Quién es el ex entrenador

Quién es el ex entrenador de Chivas que llega a DAZN como comentarista deportivo

El clásico joven entre América y Cruz Azul ya tiene árbitro central

La contundente predicción que da un ex campeón mexicano para la pelea Picasso vs Inoue: “Casi va al suicidio”

Nicolás Larcamón le recuerda a reportera que ya pudo vencer al América: “En el último partido le ganamos”

Cuatro joyas del Tri Sub-20, en la mira de Europa tras brillar en el Mundial