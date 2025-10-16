México

Aumento de aguinaldo a 40 días: qué falta para que sea una realidad en México

El plan legislativo contempla también dividir el pago en dos partes

Por Joshua Espinosa

Guardar
La iniciativa del PAN busca
La iniciativa del PAN busca aumentar el aguinaldo a 40 días de salario para trabajadores en México. Credito: cuartoscuro

La iniciativa presentada recientemente por diputados del Partido Acción Nacional (PAN) propone que el aguinaldo para trabajadores en México se incremente a 40 días de salario, en lugar de los 15 días mínimos actuales. Esta reforma contempla el pago en dos partes: una antes del 15 de diciembre y otra antes del 15 de enero.

Además del aumento en los días de pago, la propuesta estipula que el aguinaldo quede exento del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Actualmente solo están libres de retención los montos equivalentes a 30 días de salario mínimo; el resto tributa. La nueva disposición planteada por el PAN eliminaría por completo ese límite, permitiendo que la totalidad de la prestación llegue íntegra al trabajador.

El objetivo del cambio en el aguinaldo anunciado por los legisladores es fortalecer la economía familiar y aumentar el dinero disponible para el consumo interno durante las festividades de fin de año. Sus impulsores señalaron que la medida podría beneficiar a más de 30 millones de familias mexicanas y potenciaría la actividad comercial sin afectar negativamente las finanzas públicas.

La iniciativa del aumento del
La iniciativa del aumento del aguinaldo aún no es ley, se encuentra en análisis en comisiones de la Cámara de Diputados. Credito: cuartoscuro

La propuesta legislativa no es aún ley. Actualmente, se encuentra en una fase de análisis, ubicada dentro de la estructura parlamentaria de la Cámara de Diputados. El proyecto fue turnado a las comisiones de Hacienda y Trabajo, encargadas de revisar el contenido, realizar ajustes y emitir un dictamen sobre su viabilidad..

Tras la emisión del dictamen en comisiones, la iniciativa del aguinaldo deberá pasar a discusión en el pleno de la Cámara de Diputados. Aquí, todos los legisladores evaluarán, debatirán y, en su caso, someterán a votación la reforma. Para ser aprobada, se requiere el voto mayoritario de los diputados presentes.

Si la reforma obtiene la mayoría en el pleno, el proceso continúa en la Cámara de Senadores, donde atraviesa un procedimiento similar: se remite primero a comisiones, luego se dicta, y finalmente se lleva al debate y votación por la cámara alta.

El proyecto del PAN propone,
El proyecto del PAN propone, además, que el aguinaldo quede exento del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Credito: cuartoscuro

Solo después de la aprobación en ambas cámaras y, en su caso, la conciliación de diferencias, la reforma puede ser enviada al Ejecutivo federal para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. Así, tendría vigencia legal y comenzaría la aplicación dependiendo del día que estableciera la ley.

Hoy, la propuesta del PAN permanece bajo análisis en las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados. En caso de que sea aprobada, millones de trabajadores mexicanos recibirían una cantidad significativamente mayor en su aguinaldo, tanto por el aumento de los días mínimos para calcularlo como por la exención de impuestos.

Temas Relacionados

Aguinaldo Cámara de DiputadosDinero ImpuestosPANReformaTrabajadoresDerechos laboralesmexico-noticias

Más Noticias

Claudia Sheinbaum visita cabecera municipal en Veracruz: supervisa trabajos sin Rocío Nahle

La mandataria continúa su gira en los cinco estados más afectados por las lluvias de la semana pasada

Claudia Sheinbaum visita cabecera municipal

Nuevas reglas fiscales en México: más ingresos y control del SAT en 2026

El paquete de reformas contempla restricciones, ampliación de sanciones y mecanismos para fortalecer la captación de fondos públicos

Nuevas reglas fiscales en México:

Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de octubre: activan marcha lenta en Líneas 3, 4, 5, 8, 9 y B por lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Capturan en Tamaulipas a tres extranjeros que pretendían ingresar al país con más de mil cartuchos y armento

Los estadounidenses se trasladaban a bordo de un vehículo procedente de Texas

Capturan en Tamaulipas a tres

Estudiantes de distintos estados se unen a nivel nacional para apoyar a damnificados por las lluvias

La organización exigió a los gobiernos estatales atender de inmediato a las familias afectadas y brindar el apoyo necesario

Estudiantes de distintos estados se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan en Tamaulipas a tres

Capturan en Tamaulipas a tres extranjeros que pretendían ingresar al país con más de mil cartuchos y armento

Quién es Héctor Astudillo, el exgobernador de Guerrero al que EEUU le quitó la visa

Detienen a Donovan “N”, segundo sujeto ligado al homicidio del abogado David Cohen

Procesan a hombre que portaba más de 100 mil pastillas de fentanilo en un centro comercial de CDMX

Detenido por homicidio de abogado David Cohen asegura que él no disparó el arma: este habría sido su rol

ENTRETENIMIENTO

Wendy Guevara y Las Perdidas

Wendy Guevara y Las Perdidas reaccionan al mensaje que les mandó Ariana Grande y Cynthia Erivo

Ex colaboradora de Gustavo Adolfo Infante revela que el periodista la habría acosado en el pasado: “Ponte cómoda”

Francisco Cantú está bajo investigaciones del FBI tras denuncia de Alicia Villarreal, asegura Cibad Hernández

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 15 de octubre

La Granja VIP EN VIVO hoy 15 de octubre: La Bea confiesa que se sometió a una operación genital antes del reality

DEPORTES

Nicolás Larcamón le recuerda a

Nicolás Larcamón le recuerda a reportera que ya pudo vencer al América: “En el último partido le ganamos”

Cuatro joyas del Tri Sub-20, en la mira de Europa tras brillar en el Mundial

Televisa confirma acuerdo para transmitir la Fórmula 1 en México hasta 2028

La emotiva felicitación de Dr. García a Christian Martinoli por su cumpleaños número 50: “La risa también puede narrar”

Cruz Azul se une a la ayuda: abre centro de acopio tras el huracán Priscilla