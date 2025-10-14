México

¿Pensionados del IMSS recibirán aguinaldo antes del Buen Fin 2025?, esto sabemos

El adelanto responde al calendario de pagos del IMSS y busca coincidir con el Buen Fin, programado para el periodo del 13 al 17 de noviembre de 2025

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Pensionados del IMSS recibirán aguinaldo
Pensionados del IMSS recibirán aguinaldo antes del Buen Fin. Foto: Infobae México

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que pensionados bajo el régimen de la Ley de 1973 recibirán el pago adelantado de su aguinaldo 2025, justo antes del Buen Fin, una de las temporadas comerciales más relevantes del año en México. Esta medida beneficia específicamente a quienes obtienen pensión por cesantía en edad avanzada o por vejez, siempre que hayan comenzado su cotización antes del 1º de julio de 1997.

El adelanto responde al calendario de pagos del IMSS y busca coincidir con el Buen Fin, programado para el periodo del 13 al 17 de noviembre de 2025. El pago único del aguinaldo se realizará el lunes 3 de noviembre de 2025, junto con el depósito regular de la pensión mensual correspondiente a ese mes. De esta manera, los beneficiarios recibirán dos depósitos ese día: el de la pensión habitual y el monto íntegro del aguinaldo.

El aguinaldo corresponde a una mensualidad de la pensión base, sin considerar asignaciones extra o ayudas asistenciales. Por ejemplo, si un pensionado percibe 9 mil pesos al mes como pensión base, ese será el monto que recibirá como aguinaldo. Este cálculo se realiza con base en la pensión neta del mes anterior al pago. El monto mínimo, según la Ley del Seguro Social, ronda los 6,223 pesos para la mayoría de las regiones, y 7 mil 003 pesos en las zonas fronterizas.

No todos los jubilados tendrán derecho a esta prestación. Solo aplica para quienes se pensionaron bajo el sistema de la Ley del Seguro Social de 1973. Los pensionados por la Ley de 1997 —que cotizan bajo el esquema de cuentas individuales administradas por Afores— no reciben este pago, ya que sus recursos provienen de aportaciones personales y no existe obligación legal para que el IMSS otorgue un aguinaldo en ese régimen.

En caso de dudas sobre el régimen de pensión o el monto del pago, el IMSS recomienda comunicarse al teléfono 800 623 23 23, opción 3 para pensionados, o acudir directamente a la Unidad de Medicina Familiar o a la subdelegación correspondiente. Si el pago no se realiza, el pensionado puede presentar una reclamación ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Cabe mencionar que las pensiones en México dependen del régimen bajo el que cada trabajador haya cotizado. Existen dos principales: la Ley del Seguro Social de 1973, que otorga prestaciones definidas, y la Ley de 1997, basada en cuentas individuales administradas por Afores.

Temas Relacionados

IMSSBuen FinLey del IMSS de 1997Aforesmexico-noticias

Más Noticias

Hallan restos humanos dentro de una caja de paquetería en Oaxaca, fiscalía ya investiga

Vecinos realizaron un reporte luego de que identificaran un olor fétido proveniente del paquete

Hallan restos humanos dentro de

Tábatha Vizuet, integrante original de Jeans, apoya a Paty Sirvent con nueva generación del grupo: “No vives de nostalgia”

La ahora podcaster dio su opinión “como mamá” ante la polémica que rodea a Jeans y JNS

Tábatha Vizuet, integrante original de

Beca Benito Juárez 2025: lanzan este importante aviso para el registro de este mes de octubre

De manera bimestral, los beneficiarios reciben un total de mil 900 pesos

Beca Benito Juárez 2025: lanzan

José Alberto Castro revela todo sobre ‘Los Hilos del Pasado’, su nueva telenovela

El productor contó a “Infobae México” lo que significó traer de vuelta un clásico de los melodramas

José Alberto Castro revela todo

Este es el cártel que opera en la colonia Doctores, donde fue atacado el abogado David Cohen Sacal

De acuerdo con un informe de seguridad, en la zona operan tres grupos delictivos

Este es el cártel que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Este es el cártel que

Este es el cártel que opera en la colonia Doctores, donde fue atacado el abogado David Cohen Sacal

Participaron dos personas en el homicidio del abogado David Cohen, asegura Fiscalía CDMX

Comparecen en EEUU los hermanos Treviño Morales, exlíderes de Los Zetas: les fijan nueva audiencia en mayo de 2026

Lauro Becerra, alcalde electo en Veracruz, exige mayor seguridad en Coxquihui tras asesinato de su padre

Detienen a “Beto Coca” y “La Señora”, presuntos jefe de plaza y operadora financiera de La Barredora en Tabasco

ENTRETENIMIENTO

José Alberto Castro revela todo

José Alberto Castro revela todo sobre ‘Los Hilos del Pasado’, su nueva telenovela

Ricardo Casares podría recibir fuerte castigo tras confundir La Granja VIP con La Casa de los Famosos

Surge nueva teoría sobre el asesinato de Fede Dorcaz: por culpa de un fuerte video que subió y luego eliminó

Exatlón México: quién gana el Duelo de Enigmas hoy 14 de octubre

La Granja VIP EN VIVO: Eleazar Gómez recuerda fuerte accidente que lo llevó al hospital

DEPORTES

Así felicitó Xolos a Gilberto

Así felicitó Xolos a Gilberto Mora por cumplir 17 años: “Amo su inocencia”

Jesús Martínez lanza fuerte acusación: “Hay un técnico que me robó en León”

David Failtelson y su opinión sobre el papel de México en el Mundial Sub 20: “No era necesario ganarle a Argentina”

Cabo Verde va al Mundial 2026 y en México se revive la nostalgia por un viejo conocido

México vs Ecuador, IA revela al ganador del partido