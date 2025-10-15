México

“Voy a ir contra todo”: Lupillo Rivera estaría planeando contrademandar a Belinda, revela Elisa Beristain

La intérprete de “Cactus” emprendió acciones legales contra su ex pareja tras la publicación del libro “Tragos amargos”

Por Jazmín González

Elisa Beristain habla de las
Elisa Beristain habla de las posibles acciones que realizará el hermano de Jeni Rivera. (Cuartoscuro)

Días después de que se diera a conocer que Belinda denunció a su ex Lupillo Rivera por violencia digital y mediática, ha trascendido que “El toro del corrido” estaría planeando contrademandar.

A través de su canal de YouTube, Elisa Beristain compartió una serie de pantallazos de su supuesta conversación con el hermano de Jenni Rivera, quien planearía ir contra la cantante y su management.

“Sí, Elisa, estoy preparando una contrademanda a Belinda, y una demanda a la Ley Olimpia. Me voy a ir contra todo y todos”, le habría escrito el cantante a la comunicadora.

Lupillo Rivera podría contrademandar a
Lupillo Rivera podría contrademandar a Belinda. (IG: @belindapop // Captura de YouTube: Yordi Rosado)

De acuerdo con Beristain, el cantautor mexicoestadounidense también le habría comentado que tiene pruebas suficientes para ir contra la artista y su management, a quien acusó de también estar detrás de su participación en un reality show.

Hasta el momento, Lupillo Rivera no ha dado a conocer lo que ocurrirá tras la demanda en su contra por presunta violencia digital, pero algunas artistas ya han hecho público su apoyo hacia la cantante.

Las medidas de protección que Belinda obtuvo tras denunciar a Lupillo Rivera

El pasado 9 de octubre, el despacho Maceo, Torres & Asociados dio a conocer que Belinda Peregrín Schüll presentó una denuncia contra Lupillo Rivera por los delitos de violencia digital y mediática.

(IG: @saleelsoltv)
(IG: @saleelsoltv)

Una vez que la denuncia fue formalizada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la instancia concedió medidas de protección para la intérprete de éxitos como “Amor a primera vista”, “Ángel” y “Bella traición”.

De tal forma que se le ordenó a Rivera eliminar todo contenido de sus redes sociales que haga referencia a la cantante y actriz, así como abstenerse de cualquier conducta ofensiva hacia ella. Además, tiene prohibido acercarse o intentar comunicarse con su ex pareja.

Ser figura pública no legitima la utilización de su imagen ni la revelación de aspectos de su vida íntima sin consentimiento”, enfatizó el despacho de abogados de Belinda.

Belinda obtuvo medidas de protección
Belinda obtuvo medidas de protección tras denunciar a Lupillo Rivera. (IG: @belindapop // @lupilloriveraofficial)

Cómo inició el conflicto legal entre Belinda y Lupillo Rivera

Las acciones legales por parte de Belinda ocurrieron luego de que Lupillo Rivera publicara su autobiografía, donde habló sin tapujos sobre la relación que sostuvo con Belinda a lo largo de 2019, luego de que ambos formaron parte de La Voz México.

Pese a que el cantante de 53 años no se ha pronunciado al respecto, en una entrevista previa para Ventaneando confesó no tener miedo de posibles acciones legales, pues afirmó: “Yo no le pido permiso a nadie”.

