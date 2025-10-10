México

Belinda interpone medidas legales contra Lupillo Rivera y orden de restricción por violencia de género y digital

La cantante española-mexicana acudió a la justicia luego de que Lupillo Rivera revelara detalles íntimos de su relación en el libro “Tragos amargos”, exigiendo protección y respeto a su vida privada

Por Armando Guadarrama

Belinda denuncia a Lupillo Rivera
Belinda denuncia a Lupillo Rivera por violencia digital tras publicación de su autobiografía

La reciente publicación de la autobiografía “Tragos amargos” por parte de Lupillo Rivera ha desencadenado una respuesta legal por parte de Belinda, quien ha decidido actuar ante lo que considera una vulneración de su vida privada.

La cantante, de origen español y nacionalizada mexicana, presentó una denuncia contra el artista por los delitos de violencia digital y mediática, según informó el despacho Maceo, Torres & Asociados.

El 2 de octubre, la denuncia fue formalizada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, instancia que posteriormente concedió medidas de protección a Belinda.

Entre las disposiciones impuestas a Rivera se encuentran la prohibición de acercarse o intentar comunicarse con la intérprete de Cactus, la obligación de abstenerse de cualquier conducta ofensiva y la exigencia de eliminar de sus redes sociales todo contenido en el que haga referencia a la cantante y actriz.

La Fiscalía de CDMX otorga
La Fiscalía de CDMX otorga medidas de protección a Belinda contra Lupillo Rivera

Estas acciones legales se producen tras la aparición de la autobiografía de Lupillo Rivera, en la que el hermano de Jenni Rivera narra detalles privados de la relación sentimental que mantuvo con Belinda a partir de 2019, cuando ambos coincidieron como participantes en el programa La Voz”.

El despacho legal que representa a Belinda enfatizó en su comunicado que “ser figura pública no legitima la utilización de su imagen ni la revelación de aspectos de su vida íntima sin consentimiento expreso”, y advirtió que tales conductas constituyen violencia de género y suponen una violación a los derechos humanos.

Además, el texto subraya que “la libertad de expresión no es absoluta, y no puede invocarse para justificar actos que generan violencia digital y explotación indebida de la imagen”.

La autobiografía de Lupillo Rivera
La autobiografía de Lupillo Rivera revela detalles privados de su relación con Belinda (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Hasta el momento, Lupillo Rivera no ha emitido declaraciones sobre la denuncia. No obstante, en una entrevista previa concedida al programa Ventaneando, el cantante manifestó no temer a posibles acciones legales, afirmando: “yo no le pido permiso a nadie”.

Belinda y Lupillo Rivera mantuvieron una relación sentimental que atrajo la atención mediática a lo largo de 2019. El vínculo comenzó cuando ambos coincidieron como coaches en el programa “La Voz México”.

Durante la emisión, los rumores sobre una posible cercanía se incrementaron debido a la química y complicidad que mostraban en pantalla.

El despacho legal de Belinda
El despacho legal de Belinda advierte sobre violencia de género y derechos humanos (Reuters)

En un inicio, ambos negaron el romance. Sin embargo, Lupillo Rivera confirmó meses después que sí habían mantenido una relación amorosa. Rivera declaró que estuvieron juntos durante aproximadamente cinco meses. El cantante incluso se tatuó el rostro de Belinda en el brazo, gesto que luego generó controversia tras la ruptura.

Por su parte, Belinda evitó dar declaraciones claras sobre el romance y solo expresó agradecimiento y cariño públicamente hacia Rivera después del fin de la relación.

Lupillo RiveraBelindamexico-entretenimiento

